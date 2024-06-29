На Черкащині працювала ППО: потерпілих та руйнувань інфраструктури через ворожу атаку немає
У ніч проти 29 червня 2024 року на Черкащині працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час повітряної тривоги сили ППО мінуснули "шахеда" в небі над Звенигородським районом.
"Минулось без потерпілих і руйнацій інфраструктури", - додає Табурець.
За даними Повітряних сил, вночі ППО збила 10 з 10 ударних БпЛА.
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