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Новини Війна
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На Черкащині працювала ППО: потерпілих та руйнувань інфраструктури через ворожу атаку немає

Робота мобільних груп

У ніч проти 29 червня 2024 року на Черкащині працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час повітряної тривоги сили ППО мінуснули "шахеда" в небі над Звенигородським районом.

"Минулось без потерпілих і руйнацій інфраструктури", - додає Табурець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "Шахедами" на Черкащину: знищено 5 дронів, постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає

За даними Повітряних сил, вночі ППО збила 10 з 10 ударних БпЛА.

Автор: 

ППО (3261) дрони (4850) Чернігівська область (931)


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