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Новости Война
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В Черкасской области работала ПВО: пострадавших и разрушений инфраструктуры из-за вражеской атаки нет

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В ночь на 29 июня 2024 года в Черкасской области работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время воздушной тревоги силы ПВО минусовали "шахеда" в небе над Звенигородским районом.

"Прошло без пострадавших и разрушений инфраструктуры", - добавляет Табурец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "Шахедами" на Черкасскую область: уничтожено 5 дронов, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет

По данным Воздушных сил, ночью ПВО сбила 10 из 10 ударных БпЛА.

Автор: 

ПВО (2818) дроны (4055) Черниговская область (1153)


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