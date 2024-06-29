В Черкасской области работала ПВО: пострадавших и разрушений инфраструктуры из-за вражеской атаки нет
В ночь на 29 июня 2024 года в Черкасской области работали силы ПВО.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время воздушной тревоги силы ПВО минусовали "шахеда" в небе над Звенигородским районом.
"Прошло без пострадавших и разрушений инфраструктуры", - добавляет Табурец.
По данным Воздушных сил, ночью ПВО сбила 10 из 10 ударных БпЛА.
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