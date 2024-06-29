В Черкасской области работала ПВО: пострадавших и разрушений инфраструктуры из-за вражеской атаки нет

В ночь на 29 июня 2024 года в Черкасской области работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время воздушной тревоги силы ПВО минусовали "шахеда" в небе над Звенигородским районом.

"Прошло без пострадавших и разрушений инфраструктуры", - добавляет Табурец.

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По данным Воздушных сил, ночью ПВО сбила 10 из 10 ударных БпЛА.