На Покровському напрямку сьогодні відбито 29 атак агресора, 12 боєзіткнень ще тривають, - Генштаб

На цей час відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячіша обстановка сьогодні протягом дня залишалася на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 29 червня, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли території України

Протягом доби противник завдав по території України два ракетні (трьома ракетами) та 40 авіаційних ударів із застосуванням 72 КАБів, задіяв 284 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Удари по ворогу

Українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили пункт управління окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та три райони зосередження особового складу противника.

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Бойові дії на Сході

На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили 12 спроб противника покращити своє становище в районі Вовчанська. Російські терористи зазнали втрат і відійшли.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 13. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Греківки, Невського та Торського. 5 атак на цей час відбито. Тривають бої. Ситуація під контролем українських захисників.

Також успіху не мали шість спроб витіснити наших оборонців з позицій в районах Спірного та Виїмки на Сіверському напрямку.

Сім разів агресор безуспішно атакував українських захисників поблизу Калинівки, Григорівки та Часового Яру на Краматорському напрямку. Ще один бій триває в районі Нового. Втрат позицій та територій не допущено.

На напрямку Горлівка - Торецьк противник за підтримки авіації сім разів атакував позиції українського війська. Ще один бій триває поблизу Нью-Йорка. Ситуація під контролем Сил оборони.

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На Покровському напрямку досі гаряче. Від початку доби кількість боєзіткнень збільшилась до 41. Найбільша активність противника зберігається з району Очеретиного. Ворог не полишає спроб вклинитися в наші бойові порядки поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Сокола, Новоселівки Першої, Прогреса та Уманського. Наші воїни уже відбили 29 атак агресора, 12 зіткнень ще тривають.

Попередньо, за поточну добу на зазначеному напрямку втрати окупантів становлять 252 особи, з них 106 – безповоротні. Знищено танк, сім автомобілів та РСЗВ БМ-21 "Град". Пошкоджено сім гармат і мінометів, шість автомобілів та чотири бойових броньованих машини противника.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій в районах, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Наразі, 11 атак успішно відбито. Напруженою залишається обстановка в районі Красногорівки, де на даний час тривають три боєзіткнення. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів вглиб території України. Ситуація контрольована.

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Бойові дії на Півдні

У порівнянні з минулою добою, активність російських окупантів на Времівському напрямку збільшилася майже вдвічі. За сьогодні агресор сім разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського.

На Оріхівському напрямку відбулося дві атаки ворога в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку чергові чотири спроби ворога взяти позиції наших воїнів в районі Кринків зазнали невдачі.

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Як зазначили в Генштабі, на решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.