Орбан, експрем’єр Чехії Бабіш та ультраправі Австрії створюють праве угруповання в Європарламенті

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 30 червня представив створення нової правої групи із ультраправою "Австрійською партією свободи" та словацькою партією ANO на чолі з колишнім прем’єр-міністром Чехії Бабішем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Орбан, Бабіш та Кікль уклали "патріотичний маніфест за майбутнє Європи", де заявили, що Європейський Союз "обернувся проти європейців і тепер представляє інтереси, які суперечать волі націй, регіонів і невеликих громад".

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Віктор Орбан вважає, що після виборів до Європарламенту європейська політика має бути змінена та заявив: "Зараз починається нова ера".

"Ми беремо на себе відповідальність створити групу, яка буде найсильнішою правою коаліцією в Європі… Найсильніші австрійські, угорські та чеські праві сили зараз сидять перед вами", – зауважив Орбан.

Прем’єр Угорщини мав на увазі свою партію "Фідес", Австрійську партію свободи та партію ANO чеського експрем’єра Андрея Бабіша – саме ці партії здобули перемогу на євровиборах у своїх країнах.

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Як нагадує Telex, за правилами Європарламенту, до фракції мають входити члени ще з чотирьох країн, оскільки група має складатися з принаймні 23 представників від 7 держав-членів.

Також, фракція може бути створена до 4 липня — крайній термін, щоб вони могли разом взяти участь у відкритті Європарламенту 16 липня, де, наприклад, розподілять важливі посади.