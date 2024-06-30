УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11195 відвідувачів онлайн
Новини
3 976 23

Орбан, експрем’єр Чехії Бабіш та ультраправі Австрії створюють праве угруповання в Європарламенті

Створення нової фракції Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 30 червня представив створення нової правої групи із ультраправою "Австрійською партією свободи" та словацькою партією ANO на чолі з колишнім прем’єр-міністром Чехії Бабішем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Орбан, Бабіш та Кікль уклали "патріотичний маніфест за майбутнє Європи", де заявили, що Європейський Союз "обернувся проти європейців і тепер представляє інтереси, які суперечать волі націй, регіонів і невеликих громад".

Також читайте: Стефанішина про 11 вимог Угорщини: Ми бачимо успіх у відносинах зі "специфічним" урядом Орбана

Віктор Орбан вважає, що після виборів до Європарламенту  європейська політика має бути змінена та заявив: "Зараз починається нова ера".

"Ми беремо на себе відповідальність створити групу, яка буде найсильнішою правою коаліцією в Європі… Найсильніші австрійські, угорські та чеські праві сили зараз сидять перед вами", – зауважив Орбан.

Прем’єр Угорщини мав на увазі свою партію "Фідес", Австрійську партію свободи та партію ANO чеського експрем’єра Андрея Бабіша – саме ці партії здобули перемогу на євровиборах у своїх країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина не планує надавати військову підтримку Україні через Європейський фонд миру, - радник Орбана

Як нагадує Telex, за правилами Європарламенту, до фракції мають входити члени ще з чотирьох країн, оскільки група має складатися з принаймні 23 представників від 7 держав-членів.

Також, фракція може бути створена до 4 липня — крайній термін, щоб вони могли разом взяти участь у відкритті Європарламенту 16 липня, де, наприклад, розподілять важливі посади.

Автор: 

Європарламент (1054) Віктор Орбан (571)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
перепис європейських виродків почався
показати весь коментар
30.06.2024 16:36
+15
А чому б "лрбанові" разом з Мадярщиною не вийти з ЄС, якщо "...Європейський Союз "обернувся проти європейців..." ?

Адже британці не патякали, а просто покинули ЄС.

Але ж "орбанам" треба європейські субсидії, бо без них Мадярщина змушена буде працювати зранку до ночі. Тоді "орбанам" буде не до патякання.
показати весь коментар
30.06.2024 16:39
+9
Не подобається ЄС , то вас там ніхто не тримає .!!
Виходьте і гуляйте на всі чотири сторони .
показати весь коментар
30.06.2024 16:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
перепис європейських виродків почався
показати весь коментар
30.06.2024 16:36 Відповісти
Цей світ невпинно котиться у ядерну прірву!!!
показати весь коментар
30.06.2024 16:37 Відповісти
А чому б "лрбанові" разом з Мадярщиною не вийти з ЄС, якщо "...Європейський Союз "обернувся проти європейців..." ?

Адже британці не патякали, а просто покинули ЄС.

Але ж "орбанам" треба європейські субсидії, бо без них Мадярщина змушена буде працювати зранку до ночі. Тоді "орбанам" буде не до патякання.
показати весь коментар
30.06.2024 16:39 Відповісти
Парадоксально что европейские националисты стали врагами Украины.
показати весь коментар
30.06.2024 16:40 Відповісти
А кого б ще , яких націоналістів кормив Кремль, як Ви думаєте?
Це в Україні за політичними обставинами бажаючи відкласти яйця в різні кошики блдські продажні перед Кремлем типу Бєні та Пінчука олігархи вкладалися в укропи , в праві сектори, навіть Свободу ... А Ахмєтов піся ПР- в ОПЗЖ та ОПОБЛОКИ ... А усі вони діють в рамках своєї вигоди у БІЗНЕСІ З РАШКОЮ.
А європейські праві та ж картинка , як й в Україні, вони там є справжні ПРАВІ, а от лідери жеруть з рук Кремля. Й до сраки їм ідея .
показати весь коментар
30.06.2024 17:03 Відповісти
У этих трёх *националистов* нет ничего общего с интересами своего народа.Лозунги для достижения своих корыстных целей. В октябре 1917 на этом обмане повелись многие.У них нет никакой программы,а только борьба для себя.Да и националисты в Европе разные.Французы и итальянцы от них отказались.
показати весь коментар
30.06.2024 17:27 Відповісти
Не подобається ЄС , то вас там ніхто не тримає .!!
Виходьте і гуляйте на всі чотири сторони .
показати весь коментар
30.06.2024 16:47 Відповісти
йорбану настав час починати другий том "майн кампф" нотувати...
показати весь коментар
30.06.2024 16:50 Відповісти
Кремлівське кубло всередині ЄС
показати весь коментар
30.06.2024 16:51 Відповісти
Франція бере правий курс...

А ось графік Дона - юридичносудовий та політичний ... ( справа зі спдженими таємними документа штучно зятягується суддями Флоріди )

CNN-
Дональд Трамп жонглирует напряженным судом и расписанием предвыборной кампании, поскольку он защищает себя в https://www.cnn.com/interactive/2023/07/politics/trump-indictments-criminal-cases/ нескольких уголовных делах , а также борется за второй срок в Белом доме.
Присяжные в нью-йоркском суде Трампа признали бывшего президента виновным по всем 34 пунктам обвинения в тяжких преступлениях. Обвинения https://www.cnn.com/2024/04/14/politics/timeline-trump-stormy-daniels-hush-money-dg/index.html вытекают из его предполагаемой фальсификации деловых записей с намерением скрыть незаконное поведение, связанное с его президентской кампанией 2016 года.
Судья Хуан Мершан назначил слушание по вынесению приговора на 11 июля, за неделю до Республиканского национального съезда 15-18 июля
Дата начала судебного разбирательства по делу Трампа по https://www.cnn.com/2024/03/01/politics/takeaways-donald-trump-criminal-cases секретным документам во Флориде была назначена на конец мая, но судья, контролирующий это дело, https://www.cnn.com/2024/05/07/politics/judge-postpones-trump-classified-documents-trial/index.html 7 мая, сказалhttps://www.cnn.com/2024/05/07/politics/judge-postpones-trump-classified-documents-trial/index.html , что судебный процесс "отложен на неопределенный срок".

-
показати весь коментар
30.06.2024 16:54 Відповісти
....на кацапські гроші.
показати весь коментар
30.06.2024 16:56 Відповісти
А якась там депутатка всі забаганки орбана збираєтся виконувати ,Угощина ворожа нам країна на жаль вона в ЄС і НАТО.
показати весь коментар
30.06.2024 16:58 Відповісти
Дивний це ЄС якийсь. Угорщину, яка завжди проти всіх, як і наша опозиція, вигнати не можуть. А Україну, яка заслужила там бути кров'ю своїх людей, брати не хочуть. Може ну його, цей ЄС?
показати весь коментар
30.06.2024 17:06 Відповісти
g
показати весь коментар
30.06.2024 17:08 Відповісти
Нове обєднання під іменем Зіг Хайль
показати весь коментар
30.06.2024 17:15 Відповісти
все дуже просто...
і навіть стає ясно: у московитів закінчується кормова база....
європейські та світові санкції починають потихеньку діяти...
рашисти передивляються всі терористичні партії та організації які вони фінансують.... чи варті ті орбани з меркелями та шрьодерами з земанами та різними вагенкнехтами "вкладених в них рубликів"...
ось і "зарухались" опариші-агенти .... показючи свою "сумлінну роботу..."
показати весь коментар
30.06.2024 17:19 Відповісти
Кормите дальше всякую сволочь и война придет к вам евролохи.
показати весь коментар
30.06.2024 17:46 Відповісти
Фракція СС в парламенті ЄС🫡
показати весь коментар
30.06.2024 18:31 Відповісти
Як видно, ручну керованість отими ЗМІ, дивними осібами з московщини….щодо подачі матеріалів..
показати весь коментар
30.06.2024 18:49 Відповісти
Сначала наводнили Европу миллионами арабов с африканцами, а потом удивляются, почему правые набирают популярность, как говорится что посеяли, то и взошло.
показати весь коментар
30.06.2024 19:17 Відповісти
Правые правительства в Европе и США - это спасение Европы и США от исламизации.
Вчера было сообщение, в Германии банды исламистов забили мигранта из Польши, у него на шее увидели крест.
Тысячи немцев вышли на улицы против террора исламистов.
показати весь коментар
30.06.2024 21:02 Відповісти
В запопадливості перед х..... Вони можуть створити і нову Австро-угорську імперію. Обіжені знайшлися, понімаш,
показати весь коментар
01.07.2024 01:49 Відповісти
 
 