Орбан, експрем’єр Чехії Бабіш та ультраправі Австрії створюють праве угруповання в Європарламенті
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 30 червня представив створення нової правої групи із ультраправою "Австрійською партією свободи" та словацькою партією ANO на чолі з колишнім прем’єр-міністром Чехії Бабішем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.
Орбан, Бабіш та Кікль уклали "патріотичний маніфест за майбутнє Європи", де заявили, що Європейський Союз "обернувся проти європейців і тепер представляє інтереси, які суперечать волі націй, регіонів і невеликих громад".
Віктор Орбан вважає, що після виборів до Європарламенту європейська політика має бути змінена та заявив: "Зараз починається нова ера".
"Ми беремо на себе відповідальність створити групу, яка буде найсильнішою правою коаліцією в Європі… Найсильніші австрійські, угорські та чеські праві сили зараз сидять перед вами", – зауважив Орбан.
Прем’єр Угорщини мав на увазі свою партію "Фідес", Австрійську партію свободи та партію ANO чеського експрем’єра Андрея Бабіша – саме ці партії здобули перемогу на євровиборах у своїх країнах.
Як нагадує Telex, за правилами Європарламенту, до фракції мають входити члени ще з чотирьох країн, оскільки група має складатися з принаймні 23 представників від 7 держав-членів.
Також, фракція може бути створена до 4 липня — крайній термін, щоб вони могли разом взяти участь у відкритті Європарламенту 16 липня, де, наприклад, розподілять важливі посади.
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Адже британці не патякали, а просто покинули ЄС.
Але ж "орбанам" треба європейські субсидії, бо без них Мадярщина змушена буде працювати зранку до ночі. Тоді "орбанам" буде не до патякання.
Це в Україні за політичними обставинами бажаючи відкласти яйця в різні кошики блдські продажні перед Кремлем типу Бєні та Пінчука олігархи вкладалися в укропи , в праві сектори, навіть Свободу ... А Ахмєтов піся ПР- в ОПЗЖ та ОПОБЛОКИ ... А усі вони діють в рамках своєї вигоди у БІЗНЕСІ З РАШКОЮ.
А європейські праві та ж картинка , як й в Україні, вони там є справжні ПРАВІ, а от лідери жеруть з рук Кремля. Й до сраки їм ідея .
Виходьте і гуляйте на всі чотири сторони .
А ось графік Дона - юридичносудовий та політичний ... ( справа зі спдженими таємними документа штучно зятягується суддями Флоріди )
CNN-
Дональд Трамп жонглирует напряженным судом и расписанием предвыборной кампании, поскольку он защищает себя в https://www.cnn.com/interactive/2023/07/politics/trump-indictments-criminal-cases/ нескольких уголовных делах , а также борется за второй срок в Белом доме.
Присяжные в нью-йоркском суде Трампа признали бывшего президента виновным по всем 34 пунктам обвинения в тяжких преступлениях. Обвинения https://www.cnn.com/2024/04/14/politics/timeline-trump-stormy-daniels-hush-money-dg/index.html вытекают из его предполагаемой фальсификации деловых записей с намерением скрыть незаконное поведение, связанное с его президентской кампанией 2016 года.
Судья Хуан Мершан назначил слушание по вынесению приговора на 11 июля, за неделю до Республиканского национального съезда 15-18 июля
Дата начала судебного разбирательства по делу Трампа по https://www.cnn.com/2024/03/01/politics/takeaways-donald-trump-criminal-cases секретным документам во Флориде была назначена на конец мая, но судья, контролирующий это дело, https://www.cnn.com/2024/05/07/politics/judge-postpones-trump-classified-documents-trial/index.html 7 мая, сказалhttps://www.cnn.com/2024/05/07/politics/judge-postpones-trump-classified-documents-trial/index.html , что судебный процесс "отложен на неопределенный срок".
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і навіть стає ясно: у московитів закінчується кормова база....
європейські та світові санкції починають потихеньку діяти...
рашисти передивляються всі терористичні партії та організації які вони фінансують.... чи варті ті орбани з меркелями та шрьодерами з земанами та різними вагенкнехтами "вкладених в них рубликів"...
ось і "зарухались" опариші-агенти .... показючи свою "сумлінну роботу..."
Вчера было сообщение, в Германии банды исламистов забили мигранта из Польши, у него на шее увидели крест.
Тысячи немцев вышли на улицы против террора исламистов.