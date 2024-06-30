Росіяни не просуваються біля Часового Яру, але контролюють більшу частину Красногорівки, - британська розвідка
Російські війська не мають успіхів поблизу Часового Яру, але контролюють більшу частину Красногорівки, в районі Кліщіївки тактичних успіхів досягли українські війська.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережу Х Міноборони Великої Британії.
В повідомленні йдеться, що у Вовчанську бої зосереджені на заводі агрегатів. ЗСУ намагаються вибити російських окупантів з цього опорного пункту на південному сході міста.
У місті Часів Яр впродовж останніх 72 годин британська розвідка не зафіксувала підтверджених просувань російської армії. Найінтенсивніші бої велися в Іванівському та Кліщіївці на південь від міста. ЗСУ, за даними розвідки, контратакували в Кліщіївці та досягли там тактичних успіхів.
У розвідці розповідають, що війська РФ просунулися в Красногорівці на Курахівському напрямку. Наразі вони, ймовірно, контролюють більшу частину міста, а ЗСУ присутні лише на півночі Красногорівки.
Напрямок Авдіївка-Покровськ, як зазначає британська розвідка, залишається основною зоною зосередження російських військ. Військам РФ вдалося здійснити дрібні просування у напрямку Нью-Йорка, Північного та Південного.
"Упродовж наступного тижня сектор Авдіївка-Покровськ, ймовірно, залишиться зоною значної оперативної уваги російських військ, які намагатимуться підтримувати тиск на українські Сили оборони та здійснювати можливі територіальні здобутки", - йдеться у звіті.
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