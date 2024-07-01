Напад на волонтерку в Києві через українську мову: Розслідування завершено, підозрювані визнали провину

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків – 70 та 73 років, обвинувачених у вчиненні хуліганства. Вони 2 червня 2024 року на ґрунті мовного питання напали на місцеву волонтерку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Зазначається, що під час слідства підозрювані спершу не визнавали своєї вини.

Один з них стверджував, що конфлікту взагалі не пам’ятає через свій поважний вік. Інший підозрюваний говорив, що намагався розборонити сутичку свого приятеля та дівчини. Наразі підозрювані вину визнали.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.

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Що передувало?

Нагадаємо, 5 червня у Києві затримали 73-річного чоловіка, який на ґрунті мовного питання напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.

7 червня другого нападника затримали та вручили підозру про хуліганство.

За даними слідства, він кілька разів ударив волонтерку по нозі, а потім долонею в ніс, після того, як інший підозрюваний вибив у дівчини телефон.

Обоє нападників своєї вини не визнають.

7 червня 73-річному чоловіку, якому оголосили підозру у нападі, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту.

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