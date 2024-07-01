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Нападение на женщину-волонтера в Киеве из-за украинского языка: Расследование завершено, подозреваемые признали вину

Напад чоловіків на волонтерку в Києві

Под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин - 70 и 73 лет, обвиняемых в совершении хулиганства. Они 2 июня 2024 года на почве языкового вопроса напали на местного волонтера.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что во время следствия подозреваемые сначала не признавали своей вины.

Один из них утверждал, что конфликта вообще не помнит из-за своего почтенного возраста. Другой подозреваемый говорил, что пытался разнять схватку своего приятеля и девушки. Сейчас подозреваемые вину признали.

Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Смотрите также: В Киеве 4 мужчины, выдавая себя за военных, напали на женщину и отобрали 3 млн грн. Их задержали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Что предшествовало?

Напомним, 5 июня в Киеве задержали 73-летнего мужчину, который на почве языкового вопроса напал на местную женщину- волонтера в Оболонском районе города. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

7 июня второго нападавшего задержали и вручили подозрение о хулиганстве.

По данным следствия, он несколько раз ударил волонтера по ноге, а затем ладонью в нос, после того, как другой подозреваемый выбил у девушки телефон.

Оба нападавших своей вины не признавали.

7 июня 73-летнему мужчине, которому объявили подозрение в нападении, избрали меру пресечения в виде круглосуточного ареста.

Также смотрите: Полиция установила причастных к нападению на экс-военного в Днепре с участием Тищенко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Киев (25667) нападение (2229) прокуратура (5032) волонтеры (2640)


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Топ комментарии
+19
Друзі, не можна дозволяти громадянину (ще) України зєлєнскАму наїзжати на Конституцію. Я не про прострочення цього дешевого продукту. Нещодавно він запропонував обов'язкове знання для державних чиновників англійської мови. По-перше, чому саме англійської. По-друге, коли він не знав навіть української й кричав "какая разніца", але коли кращі вчителі України його насобачили української мови, а потім й англійської він "заблеял" інше. Я не проти англійської, але у всіх селах є такі вчителі, і якого вони рівня ? І головне, Конституція для цього юриста-невігласва "папірець", як і його безпекові угоди ? Аби він запропонував знання історії України ОБОВ'ЯЗКОВИМ, то це інша річ. Але зєлєнСКАЯ не знає цього предмету, тому для ДЕШЕВОГО популізму (ось яка я розумна свиня з англійським акцЄнтом) - це кращий привід довести, що він УСЬО ЗНАЄ. Взагалі важливо тут не зєлєнСКАЯ, а ІГНОРУВАННЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ.
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01.07.2024 11:56
+16
ще б гнидам совковим і по ребрах надавати
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01.07.2024 11:58
+15
ту так !!! так звані "безпекові угоди" зе-дермака є папірець класу "будапештцького меморандуму" - декілька раз в туалет з ним сходити, а вони цим тішиться шо "дітько цвяшком" ...

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01.07.2024 12:06
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Правила форума Совет форумчан
Друзі, не можна дозволяти громадянину (ще) України зєлєнскАму наїзжати на Конституцію. Я не про прострочення цього дешевого продукту. Нещодавно він запропонував обов'язкове знання для державних чиновників англійської мови. По-перше, чому саме англійської. По-друге, коли він не знав навіть української й кричав "какая разніца", але коли кращі вчителі України його насобачили української мови, а потім й англійської він "заблеял" інше. Я не проти англійської, але у всіх селах є такі вчителі, і якого вони рівня ? І головне, Конституція для цього юриста-невігласва "папірець", як і його безпекові угоди ? Аби він запропонував знання історії України ОБОВ'ЯЗКОВИМ, то це інша річ. Але зєлєнСКАЯ не знає цього предмету, тому для ДЕШЕВОГО популізму (ось яка я розумна свиня з англійським акцЄнтом) - це кращий привід довести, що він УСЬО ЗНАЄ. Взагалі важливо тут не зєлєнСКАЯ, а ІГНОРУВАННЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ.
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01.07.2024 11:56 Ответить
які варіанти, окрім інглішу? Запропонуй американську чи австралійську... чи може суахілі ... це не одразу чиновники повинні вивчити... але все поступово... при принятті на роботу на держслужбу, наприклад з 2030 року - сдача іспитів на рівні В2 ...хоча б у областних центрах та містах більше за 100 000 жителів... тому у школах заміть парашинської мови та літератури подвійні години інглішу, укр. мови та іноземної літератури
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01.07.2024 12:02 Ответить
Пане, не треба відвертати від головної ідеї кому ! Порушення прав українця, його конституційних норм. А яка мова та рівень - це до зєлєнсКАВО. До його рівня тяпати язиком. Чи кацапським, чи арабсько-турецьким. Хто порушує Конституцію має нести карну відповідальність. Незалежно від посади
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01.07.2024 12:07 Ответить
на цій гілці іньша тема.. не відвертай увагу
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01.07.2024 12:22 Ответить
Моїм дітям рашинську викладали лише в молодших класах, а потім відмінили зовсім. Дітям уже за 30.
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01.07.2024 12:15 Ответить
А сайт Президента має російськомовний варіант! а практично на всіх сайтах є російська версія! Ждьом?
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01.07.2024 12:19 Ответить
Скотиняки!
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01.07.2024 17:35 Ответить
А може для початку захист російської мови з Конституції прибрати?!
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01.07.2024 12:16 Ответить
Тож ніби прибрали.
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01.07.2024 17:23 Ответить
Стаття 10.Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
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01.07.2024 17:56 Ответить
Невже державна мова в Австралії та США не англійска?
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01.07.2024 12:25 Ответить
Це Vladimir так непомітно натякає на поширення у світі саме інглішу
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01.07.2024 12:32 Ответить
В США нема державної мови
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01.07.2024 12:40 Ответить
Англійська мова називається державною по замовчуванню, так як це - найпоширеніша мова в Америці. Але вона має конкурента - іспанську мову, яка, лише ненабагато відстаючи від англійської, займає друге місце по рівню поширення завдяки 40 млн. американців, які говорять іспанською мовою.

Тому в декого може виникнути запитання: «З якої ж тоді причини Сполучені Штати Америки, які є англомовною державою, примирюються з таким станом справ, що включають не лише іспанську, але й також багато інших мов, про які нам може бути навіть нічого не відомо?» Відповідь є дуже простою: «Органи державної влади Америки ніколи не приймали англійську мову як державну чи офіційну мову». Причому, не звертаючи увагу на багаторазові спроби різних організацій це зробити. Наприклад, у 1870 році такий собі чоловік на ім'я Джон Адамс запропонував Континентальному Конгресу Сполучених Штатів Америки прийняти англійську мову як державну. Така пропозиція отримала вердикт «антидемократичної та такої, що складає загрозу для свободи особистості». Суперечки про те, чи потрібна англійська мова в ролі єдиної державної Американської мови тривають протягом багатьох років, але відповіді на це запитання так і не було знайдено. Незважаючи на це, в 27-ми штатах (із 50-ти) англійська мова прийнята як офіційна.
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01.07.2024 18:22 Ответить
ту так !!! так звані "безпекові угоди" зе-дермака є папірець класу "будапештцького меморандуму" - декілька раз в туалет з ним сходити, а вони цим тішиться шо "дітько цвяшком" ...

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01.07.2024 12:06 Ответить
Державні чиновники справді повинні володіти англійською мовою.
В усякому разі, ті, до кого можуть звернутися іноземні громадяни
з приводу реєстраії бізнесу, інших послуг.
Це нормально: так є в Іспанії, Чехії,Австрії - бо це Європа.
Це стосується і поліції - любите зарплати і безплатну медицину - любіть і саночки возити.
Скільки ще Україна повинная виглядати сільским неотесаним хлівом ???
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01.07.2024 12:11 Ответить
Ти в Києві чи Тернополя живеш ? Чи в українському Нью-Йорку або у селі Яблучне ? Не треба ділити людей на перший та другий сорт. Створіть рівні умови у всіх куточках країни, а потім про "саночки" піклуйтесь. ТА НАРЕШТІ -ПЕРЕМОЖІТЬ ВОРОГА. якого завели своїми президентами з російського серіалу та юрмалівської сцени.
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01.07.2024 12:18 Ответить
Оце і є тобі рівні умови: де б ти там собі не жив -
вчи англійську, якщо хочеши мати добру посаду.
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01.07.2024 12:22 Ответить
для чого українцям в Україні вчити англійську та ще поголовно усім та обов`язково ??? це мені нагадує часи червоної комуно-нацистької окупації, коли обов`язковим був цей дибільний апсолютно штучний кацапській недо-язік !!!
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01.07.2024 12:32 Ответить
Іван Франко знав 14 мов, писав твори німецькою, польскою і т.д.
Леся Українка знала 7 мов, виросши на хуторі.
От і подумай, для чого це їм було ?
Кому не треба - хай англійську мову не вчить.
Але і на державну посаду хай не претендує.
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01.07.2024 12:44 Ответить
А хтось ледь навчився читати українською, а писати грамотно не навчився. Зате заробляє, що відмінникам не снилось.
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01.07.2024 17:27 Ответить
Якщо вчити англійську то вже точно не для посади, а для еміграції...
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01.07.2024 13:04 Ответить
Та вивчіть хоч для чогось, тільки ж вивчіть.
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01.07.2024 13:21 Ответить
Вчився в Лондоні. Мову знаю, але тут вона не потрібна. Ми навіть не закуповуємо англомовних підручників для університетів... але чомусь хочемо щоб наші дипломи визнавали на Заході...
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01.07.2024 14:39 Ответить
Визнання універститетських дипломів і володіння базовою англійською мовою -
різні речі. Не визнають - і правильно роблять. У них студенти не купують вступ
та оцінки на іспитах.
Митники, прикордонники, залізничні провідники, держчиновники, таксисти,
продавці у магазинах, банківські клерки, поліція у містах-мільйонниках,
ДАВНО ПОВИННІ володіти базовою англійською мовою.
Це обличчя країни.
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01.07.2024 15:18 Ответить
Англійська дуже проста в вивченні. Всього 2000 коренів з яких складаються всі слова. Знаючи лише 1800 слів людина розуміє будь який текст на 85 %. Робити з цього національну проблему? Вже забув коли останнього разу спілкувався з англомовними.
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01.07.2024 16:42 Ответить
так спочатку нехай цей ментовській біомусор вивчить українську та спілкується з українцями украпїнською, а не на свино-собочому кацапському діалекті !!!
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01.07.2024 12:20 Ответить
Ти сільський неотесаний сам хто по національності?
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01.07.2024 12:20 Ответить
Здогадайся з 3 раз, якщо маєш мізки.
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01.07.2024 12:23 Ответить
Що ще за тайни...от я, наприклад, чистий українець і з першого разу кажу...тобі соромно просто назвати свою національність?
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01.07.2024 12:28 Ответить
Що таке "чистий українець"? Ви помилися? 😂
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01.07.2024 12:34 Ответить
Українець може бути лише чистим. Пам'ятаю ще з початку дев'яностих...какіі украінци?! уже чістих нєт! уже всє всє пєрємєшалісь!!
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01.07.2024 12:47 Ответить
А коли прапрабаба єврейка, яка прийняла християнство?
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01.07.2024 17:29 Ответить
А прапрадід цієї прапраби був китайцем, а прапрабаба цього китайця...так важко назвати свою національність одним словом?
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01.07.2024 17:46 Ответить
Всі решта предків українці. От я переживаю чи прапрабаба мені чистоту не зіпсувала.
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01.07.2024 22:52 Ответить
А Адам і Єва якої були національності?
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03.07.2024 09:50 Ответить
Я пам'ятаю, що нас в ті часи взагалі не хвилювало це питання. Воно просто не виникало.
Так само і в Криму до 2014-го року проросійські партії не набирали навіть 10% голосів, аж поки їм там "хтось" не нагадав, які ми різні.
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03.07.2024 10:28 Ответить
Сталківают лбамі брацкіє славянскіє народи?...Чув таке, що коли красна армія "визволяла" Київ, то стріляли туди, де чули українську мову. Віриш у це?... і хто такі МИ?
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03.07.2024 10:47 Ответить
Такі як ВИ і сталківают, при цьому намагаючись звинуватити в цьому кого завгодно, тільки б не себе.
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03.07.2024 12:21 Ответить
Як завжди два питання - хто ти по національності та за кого голосував у другому турі 2010 і 2019.
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03.07.2024 12:56 Ответить
Не вам ставити мені ці питання.
Тим, хто запитує людей хто вони по національності, я не збираюся відповідати.
Можу лиш запитати - ви просто ксенофоб чи вже переконаний нацист?
Але якщо цікаво, повідомляю:
1. Крим належить Україні.
2. путін - *****.
Заперечення будуть?
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03.07.2024 13:07 Ответить
Я ж просто питаю...а от, скажімо, Закон про Антисемітизм об'єднує людей, чи роз'єднує?
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03.07.2024 13:29 Ответить
Ох вже ці ваші питання...
У мене тато та мама, були українцями, якщо вам так цікаво.
(чистий я чи нечистий, самі вирішуйте 😂)
Про отой закон не можу сказати нічого хорошого. Його ціль не об'єднувати чи роз'єднувати людей, а захистити окрему конкретну групу людей. Але це пряме порушення Конституції України.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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03.07.2024 14:02 Ответить
Я питав у вас за ваших тата й маму? Так що до Закону про Антисемітизм: об'єднує він, чи роз'єдує?
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03.07.2024 14:07 Ответить
Ви дуже нудний. Прощавайте.
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03.07.2024 14:09 Ответить
Ой...у слові роз'єднує я літеру н пропустив і вас від цього знудило...розумію...вибачаюсь...
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03.07.2024 16:37 Ответить
Цей "хведорович" думає, що хитріший за інших.
Що, якщо він вивчив українську, то тут не стирчать
його хабадські вуха провокатора.
Українці - ті, хто за Україну воює, вбиває і вмирає,
навіть якщо мову ще не вивчив.
Медведчук і Янукович вивчили, але це не робить їх українцями.
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01.07.2024 13:59 Ответить
Яку мову ще не вивчив? суахілі? іврит? бенгалі?...і національність свою називати не хочеш...як, по твоєму, це називається?
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01.07.2024 18:19 Ответить
Це називається знищення української національної ідентичності.
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01.07.2024 18:30 Ответить
Про "українську ідентичність" буде розказувати єврейка Фаріон.
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01.07.2024 23:40 Ответить
А українську мову українці у євреїв вкрали...? російськомовність не знищує українську ідентичність? Як сказав на одному телешоу неукраїнській гість українському гостю - а хто вам сказав, що це ваша земля?
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03.07.2024 09:57 Ответить
Особисто для Кольта про неотесаних - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/rusticus#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 rusticus букв. «деревенский» ← https://ru.wiktionary.org/wiki/rus#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 rus «деревня; простой, грубый, неотёсанный»
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01.07.2024 12:26 Ответить
Тесля, тесати, неотесаний - українські слова.
"Учі матчасть."
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01.07.2024 12:46 Ответить
Далі буде, що наш русскій язик в нас кацапи вкрали?
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01.07.2024 12:48 Ответить
Яка у вас з цим проблема я не розумію? Для військових закон набуде обов'язковості аж після закінчення військового стану і ще скількись там років після і то тільки для контрактників офіцерського складу. Для держслужбовців це чудова ініціатива відсіяти безграмотність що сидить на податках українців і не готова навчатися. І так само це буде далеко не одразу. Як мутитися на державних коштах так кожен другий, а як підвищують вимоги так одразу плакатися.
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01.07.2024 12:55 Ответить
А коли в школі і у вузі була німецька?
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01.07.2024 17:33 Ответить
А ви чого очікуєте від зрадника?
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01.07.2024 19:02 Ответить
а на пляшку скотиняк??
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01.07.2024 11:57 Ответить
Шурик, це не наш метод - це ж не педагогічно
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01.07.2024 11:59 Ответить
надо, Федя, надо (с) ...
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01.07.2024 12:04 Ответить
Тобто, ви все таки наполягаєте на застосуванні швабри?
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01.07.2024 12:36 Ответить
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01.07.2024 11:57 Ответить
ще б гнидам совковим і по ребрах надавати
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01.07.2024 11:58 Ответить
Ну то якщоб на місті тендітної жінки був військовий то потребрах вони отримали б.

а так вони як ***** нападають на слабшого
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01.07.2024 12:09 Ответить
І не тільки по ребрам - по усій хитрій рудій мордяці!
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01.07.2024 12:09 Ответить
4 роки??! За відверті прорашистські заклики??!!! Це що ж за міра така!!!!
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01.07.2024 12:10 Ответить
Їм, судячи з віку, хватить.
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01.07.2024 12:18 Ответить
4 роки це максимальний термін передбачений цією статтею КК. Якщо у людини перша судимість і є визнання вини то з вірогідністю 90% буде умовний термін на рік або два. Або дадуть обмеження волі, оскільки ч.2 ст.296 КК України передбачає як альтернативу позбавлення волі або обмеження волі..
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01.07.2024 13:08 Ответить
Навіть продавці в магазинах починають відповідати російською, коли звертаєшся українською.
Це симптоматично.
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01.07.2024 12:16 Ответить
прикопати
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01.07.2024 12:20 Ответить
Пердуни совкові.
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01.07.2024 12:21 Ответить
І ні слова за Фаріон...
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01.07.2024 12:21 Ответить
Фаріон проти української мови, і все що вона робить - викликає ненависть
до української культури, а сама за національністю фарбована джидайка.
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01.07.2024 12:26 Ответить
"викликає ненависть
до української культури," і любов...до якої культури?
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01.07.2024 12:30 Ответить
Та вона вам треба ця Фаріон ? Хай їде лісом ...вона вже не фотогинична... про яку ненависть , можно казати як ви українець ?
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01.07.2024 16:30 Ответить
В Україні повно українців, які ще не вивчили українську - не було можливості.
Вони задля України готові на все: працювати, воювати, вбивати і вмирати...
І от у них Фаріон провокативною беззапеляційністю хоче викликати
рефлекторний спротив.
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01.07.2024 23:48 Ответить
Копита їм треба відбивати.
І роги.
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01.07.2024 13:12 Ответить
І що?
Обійняти пердунів, пустити сльозу розчулення, відпустити до своїх халуп та дати на прощання леденців?
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01.07.2024 12:34 Ответить
28.06 був у дарницькому ТЦК, всі на російській мові і матюках, обід з 12 до 14 !!!
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01.07.2024 14:02 Ответить
палЮція - маладєц, спрійсали двох совкодрочерів
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01.07.2024 14:34 Ответить
Ніт досить ,ця шелупонь ,яка проти англіської мови ,є тихи маніпулянти, затягти українців у совок , у Польші мій онук у садочку вже вчить англійську на рівні польскої...а у німеччині маючи вже паспорт громадянина другий онук, вчить англійську ,француську ,бо нема шанців отримати гарну роботу чи посаду як захоче робити карьєру ,українці вчиться ,іноземна мова це ваша гарантія на виживання у світі та на гарне житть !
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01.07.2024 16:26 Ответить
 
 