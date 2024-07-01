Нападение на женщину-волонтера в Киеве из-за украинского языка: Расследование завершено, подозреваемые признали вину

Под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин - 70 и 73 лет, обвиняемых в совершении хулиганства. Они 2 июня 2024 года на почве языкового вопроса напали на местного волонтера.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что во время следствия подозреваемые сначала не признавали своей вины.

Один из них утверждал, что конфликта вообще не помнит из-за своего почтенного возраста. Другой подозреваемый говорил, что пытался разнять схватку своего приятеля и девушки. Сейчас подозреваемые вину признали.

Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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Что предшествовало?

Напомним, 5 июня в Киеве задержали 73-летнего мужчину, который на почве языкового вопроса напал на местную женщину- волонтера в Оболонском районе города. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

7 июня второго нападавшего задержали и вручили подозрение о хулиганстве.

По данным следствия, он несколько раз ударил волонтера по ноге, а затем ладонью в нос, после того, как другой подозреваемый выбил у девушки телефон.

Оба нападавших своей вины не признавали.

7 июня 73-летнему мужчине, которому объявили подозрение в нападении, избрали меру пресечения в виде круглосуточного ареста.

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