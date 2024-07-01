Нападение на женщину-волонтера в Киеве из-за украинского языка: Расследование завершено, подозреваемые признали вину
Под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин - 70 и 73 лет, обвиняемых в совершении хулиганства. Они 2 июня 2024 года на почве языкового вопроса напали на местного волонтера.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Отмечается, что во время следствия подозреваемые сначала не признавали своей вины.
Один из них утверждал, что конфликта вообще не помнит из-за своего почтенного возраста. Другой подозреваемый говорил, что пытался разнять схватку своего приятеля и девушки. Сейчас подозреваемые вину признали.
Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.
Что предшествовало?
Напомним, 5 июня в Киеве задержали 73-летнего мужчину, который на почве языкового вопроса напал на местную женщину- волонтера в Оболонском районе города. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.
7 июня второго нападавшего задержали и вручили подозрение о хулиганстве.
По данным следствия, он несколько раз ударил волонтера по ноге, а затем ладонью в нос, после того, как другой подозреваемый выбил у девушки телефон.
Оба нападавших своей вины не признавали.
7 июня 73-летнему мужчине, которому объявили подозрение в нападении, избрали меру пресечения в виде круглосуточного ареста.
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Тому в декого може виникнути запитання: «З якої ж тоді причини Сполучені Штати Америки, які є англомовною державою, примирюються з таким станом справ, що включають не лише іспанську, але й також багато інших мов, про які нам може бути навіть нічого не відомо?» Відповідь є дуже простою: «Органи державної влади Америки ніколи не приймали англійську мову як державну чи офіційну мову». Причому, не звертаючи увагу на багаторазові спроби різних організацій це зробити. Наприклад, у 1870 році такий собі чоловік на ім'я Джон Адамс запропонував Континентальному Конгресу Сполучених Штатів Америки прийняти англійську мову як державну. Така пропозиція отримала вердикт «антидемократичної та такої, що складає загрозу для свободи особистості». Суперечки про те, чи потрібна англійська мова в ролі єдиної державної Американської мови тривають протягом багатьох років, але відповіді на це запитання так і не було знайдено. Незважаючи на це, в 27-ми штатах (із 50-ти) англійська мова прийнята як офіційна.
В усякому разі, ті, до кого можуть звернутися іноземні громадяни
з приводу реєстраії бізнесу, інших послуг.
Це нормально: так є в Іспанії, Чехії,Австрії - бо це Європа.
Це стосується і поліції - любите зарплати і безплатну медицину - любіть і саночки возити.
Скільки ще Україна повинная виглядати сільским неотесаним хлівом ???
вчи англійську, якщо хочеши мати добру посаду.
Леся Українка знала 7 мов, виросши на хуторі.
От і подумай, для чого це їм було ?
Кому не треба - хай англійську мову не вчить.
Але і на державну посаду хай не претендує.
різні речі. Не визнають - і правильно роблять. У них студенти не купують вступ
та оцінки на іспитах.
Митники, прикордонники, залізничні провідники, держчиновники, таксисти,
продавці у магазинах, банківські клерки, поліція у містах-мільйонниках,
ДАВНО ПОВИННІ володіти базовою англійською мовою.
Це обличчя країни.
Так само і в Криму до 2014-го року проросійські партії не набирали навіть 10% голосів, аж поки їм там "хтось" не нагадав, які ми різні.
Тим, хто запитує людей хто вони по національності, я не збираюся відповідати.
Можу лиш запитати - ви просто ксенофоб чи вже переконаний нацист?
Але якщо цікаво, повідомляю:
1. Крим належить Україні.
2. путін - *****.
Заперечення будуть?
У мене тато та мама, були українцями, якщо вам так цікаво.
(чистий я чи нечистий, самі вирішуйте 😂)
Про отой закон не можу сказати нічого хорошого. Його ціль не об'єднувати чи роз'єднувати людей, а захистити окрему конкретну групу людей. Але це пряме порушення Конституції України.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Що, якщо він вивчив українську, то тут не стирчать
його хабадські вуха провокатора.
Українці - ті, хто за Україну воює, вбиває і вмирає,
навіть якщо мову ще не вивчив.
Медведчук і Янукович вивчили, але це не робить їх українцями.
"Учі матчасть."
а так вони як ***** нападають на слабшого
Це симптоматично.
до української культури, а сама за національністю фарбована джидайка.
до української культури," і любов...до якої культури?
Вони задля України готові на все: працювати, воювати, вбивати і вмирати...
І от у них Фаріон провокативною беззапеляційністю хоче викликати
рефлекторний спротив.
І роги.
Обійняти пердунів, пустити сльозу розчулення, відпустити до своїх халуп та дати на прощання леденців?