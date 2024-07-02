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Новини Війна
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Сьогодні Умєров та Остін проведуть зустріч у Пентагоні

Зустріч Оостіна та Умєрова

Сьогодні, 2 липня 2024 року глава українського Міноборони Рустем Умєров проведе зустріч із американським колегою Ллойдом Остіном у Пентагоні.

Про це повідомила в понеділок під час пресбрифінгу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр оборони України Рустем Умєров завтра (2 липня. - Ред.) відвідає Пентагон для зустрічі з міністром Остіном. Цей візит підкреслює постійну відданість Сполучених Штатів підтримці суверенітету й безпеці України",- зауважила представниця оборонного відомства США.

Вона також поінформувала, що сторони обговорять двостороннє оборонне співробітництво, питання регіональної безпеки, а також шляхи посилення оборонного партнерства між США й Україною.

Також читайте: Умєров відвідав командний пункт ОТУ "Харків" та позиції ЗСУ на Вовчанському напрямку

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Остін і новий міністр оборони РФ Бєлоусов вперше поговорили телефоном.

Як відомо, 14 травня 2024 року диктатор РФ Володимир Путін своїм указом призначив Андрія Бєлоусова новим очільником Міноборони РФ. За декілька днів до цього він звільнив з цієї посади Сергія Шойгу.

Автор: 

США (23355) Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (647)


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Умеров з собою перекладача возить ? Можливо ще й завербованого Ермаком чи ФСБ

ПЕРЕКЛАДАЧИ УСІ ЗАВЕРБОВАНІ
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02.07.2024 07:03 Відповісти
почитайте про освіту Умерова й чому він комунікатор не тільки з англійськ на перемовинах - Ахмєтов тупих рабів не тримає роками під собою , мало того того ще й гроші в них вкладає
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02.07.2024 07:39 Відповісти
Те ж саме раб Ахмєтова зараз найкрутіший та найнепримітніший Камишін у кабміні - міністр стратегічних галузей - освіт не одна й усі закордонні
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02.07.2024 07:43 Відповісти
Пані, не турбуйтеся, вони будуть тестувати нові фляги для ЗСУ, закуплені втричі дорожче...
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02.07.2024 07:41 Відповісти
Може ще й д'єрмака з собою притащив?
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02.07.2024 08:54 Відповісти
Зустріч двох братів по розуму негра і татарина .
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02.07.2024 10:17 Відповісти
Це не рівнозначні особи. Умеров не військовий і, крім того - злодій і корупціонер зі стажем. Остін думає і діє як покращити постачання ЗСУ, а цей чурбан - як розікрасти це покращення так, щоб комар носа не підточив.
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02.07.2024 14:58 Відповісти
 
 