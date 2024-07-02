Сьогодні Умєров та Остін проведуть зустріч у Пентагоні

Сьогодні, 2 липня 2024 року глава українського Міноборони Рустем Умєров проведе зустріч із американським колегою Ллойдом Остіном у Пентагоні.

Про це повідомила в понеділок під час пресбрифінгу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр оборони України Рустем Умєров завтра (2 липня. - Ред.) відвідає Пентагон для зустрічі з міністром Остіном. Цей візит підкреслює постійну відданість Сполучених Штатів підтримці суверенітету й безпеці України",- зауважила представниця оборонного відомства США.

Вона також поінформувала, що сторони обговорять двостороннє оборонне співробітництво, питання регіональної безпеки, а також шляхи посилення оборонного партнерства між США й Україною.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Остін і новий міністр оборони РФ Бєлоусов вперше поговорили телефоном.

Як відомо, 14 травня 2024 року диктатор РФ Володимир Путін своїм указом призначив Андрія Бєлоусова новим очільником Міноборони РФ. За декілька днів до цього він звільнив з цієї посади Сергія Шойгу.