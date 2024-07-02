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Новости Война
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Сегодня Умеров и Остин проведут встречу в Пентагоне

Зустріч Оостіна та Умєрова

Сегодня, 2 июля 2024 года глава украинского Минобороны Рустем Умеров проведет встречу с американским коллегой Ллойдом Остином в Пентагоне.

Об этом сообщила в понедельник во время пресс-брифинга заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр обороны Украины Рустем Умеров завтра (2 июля. - Ред.) посетит Пентагон для встречи с министром Остином. Этот визит подчеркивает постоянную приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и безопасности Украины",- отметила представитель оборонного ведомства США.

Она также проинформировала, что стороны обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, вопросы региональной безопасности, а также пути усиления оборонного партнерства между США и Украиной.

Также читайте: Умеров посетил командный пункт ОТГ "Харьков" и позиции ВСУ на Волчанском направлении

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Остин и новый министр обороны РФ Белоусов впервые поговорили по телефону.

Как известно, 14 мая 2024 года диктатор РФ Владимир Путин своим указом назначил Андрея Белоусова новым главой Минобороны РФ. За несколько дней до этого он уволил с этой должности Сергея Шойгу.

Автор: 

США (27094) Остин Ллойд (420) Умеров Рустем (559)


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Умеров з собою перекладача возить ? Можливо ще й завербованого Ермаком чи ФСБ

ПЕРЕКЛАДАЧИ УСІ ЗАВЕРБОВАНІ
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02.07.2024 07:03 Ответить
почитайте про освіту Умерова й чому він комунікатор не тільки з англійськ на перемовинах - Ахмєтов тупих рабів не тримає роками під собою , мало того того ще й гроші в них вкладає
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02.07.2024 07:39 Ответить
Те ж саме раб Ахмєтова зараз найкрутіший та найнепримітніший Камишін у кабміні - міністр стратегічних галузей - освіт не одна й усі закордонні
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02.07.2024 07:43 Ответить
Пані, не турбуйтеся, вони будуть тестувати нові фляги для ЗСУ, закуплені втричі дорожче...
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02.07.2024 07:41 Ответить
Може ще й д'єрмака з собою притащив?
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02.07.2024 08:54 Ответить
Зустріч двох братів по розуму негра і татарина .
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02.07.2024 10:17 Ответить
Це не рівнозначні особи. Умеров не військовий і, крім того - злодій і корупціонер зі стажем. Остін думає і діє як покращити постачання ЗСУ, а цей чурбан - як розікрасти це покращення так, щоб комар носа не підточив.
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02.07.2024 14:58 Ответить
 
 