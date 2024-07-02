Сегодня Умеров и Остин проведут встречу в Пентагоне

Сегодня, 2 июля 2024 года глава украинского Минобороны Рустем Умеров проведет встречу с американским коллегой Ллойдом Остином в Пентагоне.

Об этом сообщила в понедельник во время пресс-брифинга заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр обороны Украины Рустем Умеров завтра (2 июля. - Ред.) посетит Пентагон для встречи с министром Остином. Этот визит подчеркивает постоянную приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и безопасности Украины",- отметила представитель оборонного ведомства США.

Она также проинформировала, что стороны обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, вопросы региональной безопасности, а также пути усиления оборонного партнерства между США и Украиной.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Остин и новый министр обороны РФ Белоусов впервые поговорили по телефону.

Как известно, 14 мая 2024 года диктатор РФ Владимир Путин своим указом назначил Андрея Белоусова новым главой Минобороны РФ. За несколько дней до этого он уволил с этой должности Сергея Шойгу.