НАТО планує призначити координатора з питань довгострокової допомоги Україні, - WSJ
Північноатлантичний Альянс планує заснувати посаду відповідального за надання довгострокової допомоги Україні, яку надають та будуть надавати країни-члени НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.
Як зазначається, ним стане високопоставлений цивільний чиновник, який перебуватиме у Києві. Він займатиметься довгостроковими потребами України у військовій модернізації та невійськовій підтримці.
"Він звітуватиме як перед штаб-квартирою Альянсу в Брюсселі, так і перед новим командуванням, яке створюється у Вісбадені для координації постачання військової техніки Києву та підготовки українських військ", - зазначає видання.
За даними видання, відповідне рішення буде оголошено на саміті Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 11 липня.
"Ці кроки спрямовані на те, щоб зміцнити перспективи України в кінцевому підсумку приєднатися до Альянсу, не пропонуючи їй членства. Вони відбуваються на тлі політичного сплеску правого крила в Європі та зростаючої ймовірності того, що колишній президент США Дональд Трамп може повернутися до Білого дому і скоротити американську підтримку України", - додає WSJ.
Раніше повідомлялося, що Єнс Столтенберг очікує, що лідери НАТО погодять командування для координації допомоги Україні на саміті у Вашингтоні.
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