НАТО планує призначити координатора з питань довгострокової допомоги Україні, - WSJ

Північноатлантичний Альянс планує заснувати посаду відповідального за надання довгострокової допомоги Україні, яку надають та будуть надавати країни-члени НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначається, ним стане високопоставлений цивільний чиновник, який перебуватиме у Києві. Він займатиметься довгостроковими потребами України у військовій модернізації та невійськовій підтримці.

"Він звітуватиме як перед штаб-квартирою Альянсу в Брюсселі, так і перед новим командуванням, яке створюється у Вісбадені для координації постачання військової техніки Києву та підготовки українських військ", - зазначає видання.

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За даними видання, відповідне рішення буде оголошено на саміті Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 11 липня.

"Ці кроки спрямовані на те, щоб зміцнити перспективи України в кінцевому підсумку приєднатися до Альянсу, не пропонуючи їй членства. Вони відбуваються на тлі політичного сплеску правого крила в Європі та зростаючої ймовірності того, що колишній президент США Дональд Трамп може повернутися до Білого дому і скоротити американську підтримку України", - додає WSJ.

Раніше повідомлялося, що Єнс Столтенберг очікує, що лідери НАТО погодять командування для координації допомоги Україні на саміті у Вашингтоні.

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