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Новости Помощь Украине
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НАТО планирует назначить координатора по долгосрочной помощи Украине, - WSJ

Координація допомоги Україні від НАТО

Североатлантический Альянс планирует учредить должность ответственного за предоставление долгосрочной помощи Украине, которую предоставляют и будут предоставлять страны-члены НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечается, им станет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет находиться в Киеве. Он будет заниматься долгосрочными потребностями Украины в военной модернизации и невоенной поддержке.

"Он будет отчитываться как перед штаб-квартирой Альянса в Брюсселе, так и перед новым командованием, которое создается в Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск", - отмечает издание.

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По данным издания, соответствующее решение будет объявлено на саммите Альянса в Вашингтоне, который состоится 11 июля.

"Эти шаги направлены на то, чтобы укрепить перспективы Украины в конечном итоге присоединиться к Альянсу, не предлагая ей членства. Они происходят на фоне политического всплеска правого крыла в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент США Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и сократить американскую поддержку Украины", - добавляет WSJ.

Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг ожидает, что лидеры НАТО согласуют командование для координации помощи Украине на саммите в Вашингтоне.

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Автор: 

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ПОБІЛЬШЕ НАГЛЯЛДАЧІВ над Україною різних й звідусюди, може щось -таки вийде, не як до цього з НАБУ-САПАМИ та з Шабуніними з часниками
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02.07.2024 08:05 Ответить
Це щоб єрмак не губив по 650 партій ГумДопомоги та снаряди для Фронту!!
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02.07.2024 08:06 Ответить
А щоб координатор почувався в безпеці треба збудувати декілька баз НАТО.
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02.07.2024 08:46 Ответить
 
 