НАТО планирует назначить координатора по долгосрочной помощи Украине, - WSJ
Североатлантический Альянс планирует учредить должность ответственного за предоставление долгосрочной помощи Украине, которую предоставляют и будут предоставлять страны-члены НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как отмечается, им станет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет находиться в Киеве. Он будет заниматься долгосрочными потребностями Украины в военной модернизации и невоенной поддержке.
"Он будет отчитываться как перед штаб-квартирой Альянса в Брюсселе, так и перед новым командованием, которое создается в Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск", - отмечает издание.
По данным издания, соответствующее решение будет объявлено на саммите Альянса в Вашингтоне, который состоится 11 июля.
"Эти шаги направлены на то, чтобы укрепить перспективы Украины в конечном итоге присоединиться к Альянсу, не предлагая ей членства. Они происходят на фоне политического всплеска правого крыла в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент США Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и сократить американскую поддержку Украины", - добавляет WSJ.
Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг ожидает, что лидеры НАТО согласуют командование для координации помощи Украине на саммите в Вашингтоне.
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