Столтенберг ожидает, что лидеры НАТО согласуют командование для координации помощи Украине на саммите в Вашингтоне

На саммите НАТО в Вашингтоне лидеры придут к согласию относительно нового командования Альянса в Висбадене для координации поддержки Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня во время нашей встречи мы обсудили последние приготовления к саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится всего через две недели. Главным вопросом там будет наша поддержка Украины. Президент Путин считает, что он может нас переждать. Важно, чтобы мы продемонстрировали, что это - не так, что мы готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", - отметил Столтенберг.

И выразил надежду, что на саммите в Вашингтоне лидеры придут к согласию относительно нового командования НАТО в Висбадене для координации поддержки Украины.

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"Я ожидаю, что лидеры НАТО согласятся с тем, что НАТО возглавит координацию помощи в области безопасности и тренировок для Украины с новым командованием НАТО в Висбадене, которое будет координировать тренировки и оказание помощи в сфере безопасности для Украины. Как и то, что лидеры стран Альянса согласуют долгосрочные обязательства относительно поддержки Украины", - подчеркнул генсек.

По его мнению, это обеспечит Украине большую предсказуемость в долгосрочной перспективе.

"Я также ожидаю, что лидеры пришлют четкий сигнал относительно пути Украины к членству в НАТО", - заявил генсек НАТО.

По его словам, все эти вопросы пока "не на 100% согласованы", но по крайней мере они "очень близки к согласованию еще до того, как мы прибудем в Вашингтон".

Ранее сообщалось, что НАТО предложит Украине новую структуру для управления военной помощью на предстоящем юбилейном 75-м саммите в Вашингтоне в июле. Миссия станет заверением в долгосрочной преданности Альянса безопасности страны, которая была провозглашена "мостом" к возможному членству Киева в НАТО.

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