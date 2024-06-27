РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10190 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
360 3

Столтенберг ожидает, что лидеры НАТО согласуют командование для координации помощи Украине на саммите в Вашингтоне

Єнс Столтенберг

На саммите НАТО в Вашингтоне лидеры придут к согласию относительно нового командования Альянса в Висбадене для координации поддержки Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня во время нашей встречи мы обсудили последние приготовления к саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится всего через две недели. Главным вопросом там будет наша поддержка Украины. Президент Путин считает, что он может нас переждать. Важно, чтобы мы продемонстрировали, что это - не так, что мы готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", - отметил Столтенберг.

И выразил надежду, что на саммите в Вашингтоне лидеры придут к согласию относительно нового командования НАТО в Висбадене для координации поддержки Украины.

Читайте также: Столтенберг: Иран, КНДР и Китай помогают России, НАТО на саммите обсудит это с партнерами

"Я ожидаю, что лидеры НАТО согласятся с тем, что НАТО возглавит координацию помощи в области безопасности и тренировок для Украины с новым командованием НАТО в Висбадене, которое будет координировать тренировки и оказание помощи в сфере безопасности для Украины. Как и то, что лидеры стран Альянса согласуют долгосрочные обязательства относительно поддержки Украины", - подчеркнул генсек.

По его мнению, это обеспечит Украине большую предсказуемость в долгосрочной перспективе.

"Я также ожидаю, что лидеры пришлют четкий сигнал относительно пути Украины к членству в НАТО", - заявил генсек НАТО.

По его словам, все эти вопросы пока "не на 100% согласованы", но по крайней мере они "очень близки к согласованию еще до того, как мы прибудем в Вашингтон".

Ранее сообщалось, что НАТО предложит Украине новую структуру для управления военной помощью на предстоящем юбилейном 75-м саммите в Вашингтоне в июле. Миссия станет заверением в долгосрочной преданности Альянса безопасности страны, которая была провозглашена "мостом" к возможному членству Киева в НАТО.

Читайте также: Часть боеприпасов по чешской инициативе для Украины восстановят на заводах Словакии, - президент Пеллегрини

Автор: 

НАТО (10045) Столтенберг Йенс (1620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так а міст до НАТО вже збудували? Ну чи що там США придумало
показать весь комментарий
27.06.2024 19:41 Ответить
командування для координації допомоги-що це за херня))що не зробиш аби нiчого не робити
показать весь комментарий
27.06.2024 20:04 Ответить
для України і її народу ***** що очікують Столберг.Байден.Трамп .Шольц.Макрон.Мацола і т.ді тп...якщо не не буде враховане багаторічне очікування українського народу і його в черговий раз міжнародні аферисти залишуть на знищення рашистським кровопивцею .не взявши Україну для захисту в альянс...
показать весь комментарий
27.06.2024 21:40 Ответить
 
 