Столтенберг очікує, що лідери НАТО погодять командування для координації допомоги Україні на саміті у Вашингтоні

На саміті НАТО у Вашингтоні лідери дійдуть згоди щодо нового командування Альянсу у Вісбадені для координації підтримки України.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Естонії у четвер у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні під час нашої зустрічі ми обговорили останні приготування до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться всього за два тижні. Головним питанням там буде наша підтримка України. Президент Путін вважає, що він може нас перечекати. Важливо, щоб ми продемонстрували, що це – не так, що ми готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі", - зазначив Столтенберг.

Та висловив сподівання, що на саміті у Вашингтоні лідери дійдуть згоди щодо нового командування НАТО у Вісбадені для координації підтримки України.

Читайте: Столтенберг: Іран, КНДР та Китай допомагають Росії, НАТО на саміті обговорить це з партнерами

"Я очікую, що лідери НАТО погодяться з тим, що НАТО очолить координацію допомоги в галузі безпеки і тренувань для України з новим командуванням НАТО у Вісбадені, яке координуватиме тренування і надання допомоги в галузі безпеки для України. Як і те, що лідери країн Альянсу погодять довгострокові зобов'язання щодо підтримки України", - підкреслив генсек.

На його думку, це забезпечить Україні більшу передбачуваність у довгостроковій перспективі.

"Я також очікую, що лідери надішлють чіткий сигнал щодо шляху України до членства в НАТО", - заявив генсек НАТО.

За його словами, всі ці питання наразі "не на 100% узгоджено", але принаймні вони "дуже близькі до узгодження ще до того, як ми прибудемо до Вашингтона".

Раніше повідомлялось, що НАТО запропонує Україні нову структуру для управління військовою допомогою на майбутньому ювілейному 75-му саміті у Вашингтоні у липні. Місія стане запевненням у довгостроковій відданості Альянсу безпеці країни, що була проголошена "мостом" до можливого членства Києва в НАТО.

Також читайте: Чехія виділить на постачання боєприпасів Україні майже 35 млн євро