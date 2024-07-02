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Новини Війна
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Дрони знищують штурмову групу окупантів на авдіївському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів-камікадзе знищили ворожу штурмову групу із трьох окупантів на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи опублікований у соцмережах. Автор публікації стверджує, що один із штурмовиків - жінка.

"FPV-дрони знищують групу російських штурмовиків на Авдіївському напрямку, серед яких була одна жінка", - зазначається у коментарі до запису.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія звільнила з в’язниць групу жінок для участі у війні в Україні, - NYT

Автор: 

армія рф (17784) жінки (632) мобілізація (3112)


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Топ коментарі
+20
ОПЕРАТОР КРАСАВА .
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02.07.2024 10:10 Відповісти
+13
Гарна робота і корисна для України!!
Окупантам з московщини, не жити на теренах України!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Українці переможуть! Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Українцям!
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02.07.2024 11:02 Відповісти
+11
пи-пи-ви дрон оторвал пи-пи-письку)))
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02.07.2024 10:40 Відповісти
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ОПЕРАТОР КРАСАВА .
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02.07.2024 10:10 Відповісти
пи-пи-ви дрон оторвал пи-пи-письку)))
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02.07.2024 10:40 Відповісти
Гарна робота і корисна для України!!
Окупантам з московщини, не жити на теренах України!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Українці переможуть! Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Українцям!
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02.07.2024 11:02 Відповісти
твари кацапские недоделанные идут умирать ради Уйла...у нас я думаю ради Зели хрен кто то пошел бы воевать на Раисию
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02.07.2024 11:15 Відповісти
это видео демонстрирует с одной стороны еффективность FPV дронов с другой стороны не хватку операторов - было бы 2а дрона один ударил, а второй н подстраховке грохнули бы 3-4 , а так только двоих.
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02.07.2024 11:44 Відповісти
1 дрон спестерігає і коригує.
2 дрони явно були у повітрі.

Так, в ЗСУ не нескінчені запаси дронів. Тож донатимо напряму тим, кого знаємо. Всіляким мутним притулам і "на міномети" - не донатимо.
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02.07.2024 12:33 Відповісти
Це називається: 3,14#д@ по кочкам. Ну, раз там баба була
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02.07.2024 14:17 Відповісти
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02.07.2024 14:42 Відповісти
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02.07.2024 21:51 Відповісти
Груз "Навоз".
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02.07.2024 14:44 Відповісти
С¥чка здохла - каци знов їптимуть одне одного.
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02.07.2024 15:09 Відповісти
ну ця писта вже точно більше "нє наражаєт"
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02.07.2024 15:48 Відповісти
Українська авіація, яку вже кілька разів повністю "знищили" російські пропагандисти, продовжує виконувати бойові завдання. Зокрема, українські пілоти завдали нищівного https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/poteri-rossii-v-vojne-s-ukrainoj/ удару по складу *********** у Криму 1 липня
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02.07.2024 15:55 Відповісти
А мог бросить его..., был бы цел.
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02.07.2024 18:45 Відповісти
А третій де? Дві тушки начебто здохли, так там же спочатку й третій був.
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02.07.2024 19:36 Відповісти
 
 