Дрони знищують штурмову групу окупантів на авдіївському напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів-камікадзе знищили ворожу штурмову групу із трьох окупантів на авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи опублікований у соцмережах. Автор публікації стверджує, що один із штурмовиків - жінка.
"FPV-дрони знищують групу російських штурмовиків на Авдіївському напрямку, серед яких була одна жінка", - зазначається у коментарі до запису.
Топ коментарі
+20 Сергій Малецький
показати весь коментар02.07.2024 10:10 Відповісти Посилання
+13 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар02.07.2024 11:02 Відповісти Посилання
+11 Bander UA
показати весь коментар02.07.2024 10:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Окупантам з московщини, не жити на теренах України!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Українці переможуть! Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Українцям!
2 дрони явно були у повітрі.
Так, в ЗСУ не нескінчені запаси дронів. Тож донатимо напряму тим, кого знаємо. Всіляким мутним притулам і "на міномети" - не донатимо.