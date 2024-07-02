Дрони знищують штурмову групу окупантів на авдіївському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів-камікадзе знищили ворожу штурмову групу із трьох окупантів на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи опублікований у соцмережах. Автор публікації стверджує, що один із штурмовиків - жінка.

"FPV-дрони знищують групу російських штурмовиків на Авдіївському напрямку, серед яких була одна жінка", - зазначається у коментарі до запису.

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