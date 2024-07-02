Дроны уничтожают штурмовую группу оккупантов на авдеевском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов-камикадзе уничтожили вражескую штурмовую группу из трех оккупантов на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы опубликована в соцсетях. Автор публикации утверждает, что один из штурмовиков - женщина.

"FPV-дроны уничтожают группу российских штурмовиков на Авдеевском направлении, среди которых была одна женщина", - отмечается в комментарии к записи.

Также смотрите: Оператор дрона-камикадзе одним точным ударом положил конец тщетной попытке оккупанта наложить жгут Эсмарха на раненую руку.. ВИДЕО