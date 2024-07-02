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Новости Война
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Дроны уничтожают штурмовую группу оккупантов на авдеевском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов-камикадзе уничтожили вражескую штурмовую группу из трех оккупантов на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы опубликована в соцсетях. Автор публикации утверждает, что один из штурмовиков - женщина.

"FPV-дроны уничтожают группу российских штурмовиков на Авдеевском направлении, среди которых была одна женщина", - отмечается в комментарии к записи.

Также смотрите: Оператор дрона-камикадзе одним точным ударом положил конец тщетной попытке оккупанта наложить жгут Эсмарха на раненую руку.. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19620) женщины (891) мобилизация (2807)


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Топ комментарии
+20
ОПЕРАТОР КРАСАВА .
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02.07.2024 10:10
+13
Гарна робота і корисна для України!!
Окупантам з московщини, не жити на теренах України!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Українці переможуть! Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Українцям!
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02.07.2024 11:02
+11
пи-пи-ви дрон оторвал пи-пи-письку)))
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02.07.2024 10:40
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ОПЕРАТОР КРАСАВА .
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02.07.2024 10:10 Ответить
пи-пи-ви дрон оторвал пи-пи-письку)))
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02.07.2024 10:40 Ответить
Гарна робота і корисна для України!!
Окупантам з московщини, не жити на теренах України!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Українці переможуть! Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Українцям!
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02.07.2024 11:02 Ответить
твари кацапские недоделанные идут умирать ради Уйла...у нас я думаю ради Зели хрен кто то пошел бы воевать на Раисию
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02.07.2024 11:15 Ответить
это видео демонстрирует с одной стороны еффективность FPV дронов с другой стороны не хватку операторов - было бы 2а дрона один ударил, а второй н подстраховке грохнули бы 3-4 , а так только двоих.
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02.07.2024 11:44 Ответить
1 дрон спестерігає і коригує.
2 дрони явно були у повітрі.

Так, в ЗСУ не нескінчені запаси дронів. Тож донатимо напряму тим, кого знаємо. Всіляким мутним притулам і "на міномети" - не донатимо.
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02.07.2024 12:33 Ответить
Це називається: 3,14#д@ по кочкам. Ну, раз там баба була
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02.07.2024 14:17 Ответить
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02.07.2024 14:42 Ответить
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02.07.2024 21:51 Ответить
Груз "Навоз".
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02.07.2024 14:44 Ответить
С¥чка здохла - каци знов їптимуть одне одного.
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02.07.2024 15:09 Ответить
ну ця писта вже точно більше "нє наражаєт"
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02.07.2024 15:48 Ответить
Українська авіація, яку вже кілька разів повністю "знищили" російські пропагандисти, продовжує виконувати бойові завдання. Зокрема, українські пілоти завдали нищівного https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/poteri-rossii-v-vojne-s-ukrainoj/ удару по складу *********** у Криму 1 липня
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02.07.2024 15:55 Ответить
А мог бросить его..., был бы цел.
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02.07.2024 18:45 Ответить
А третій де? Дві тушки начебто здохли, так там же спочатку й третій був.
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02.07.2024 19:36 Ответить
 
 