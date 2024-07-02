Дроны уничтожают штурмовую группу оккупантов на авдеевском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов-камикадзе уничтожили вражескую штурмовую группу из трех оккупантов на авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы опубликована в соцсетях. Автор публикации утверждает, что один из штурмовиков - женщина.
"FPV-дроны уничтожают группу российских штурмовиков на Авдеевском направлении, среди которых была одна женщина", - отмечается в комментарии к записи.
Топ комментарии
+20 Сергій Малецький
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показать весь комментарий02.07.2024 10:40 Ссылка
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Окупантам з московщини, не жити на теренах України!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Українці переможуть! Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Українцям!
2 дрони явно були у повітрі.
Так, в ЗСУ не нескінчені запаси дронів. Тож донатимо напряму тим, кого знаємо. Всіляким мутним притулам і "на міномети" - не донатимо.