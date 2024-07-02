РФ розпочинає місяць головування в Радбезі ООН. Війна в Україні не стоїть на порядку денному, - ЗМІ

У липні 2024 року Росія головуватиме у Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що питання України не внесене на розгляд у план на цей місяць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Небензя заявив, що Радбез за ініціативи Росії обговорюватиме конфлікт на Близькому Сході, зокрема ситуацію в Палестині, Сирії, Лівані, Ємені.

Водночас питання ситуації в України не порушуватимуть, однак кожен з членів Ради Безпеки зможе це ініціювати.

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Крім того, кореспондент "Укрінформу" попросив Небензю прокоментувати нещодавню публікацію The Washington Post, в якій йшлося про те, що щонайменше 38 російських планерних бомб упали на Бєлгородську область РФ у період із квітня 2023 року до квітня 2024-го.

Журналіст запитав, чи не планується порушення на Радбезі ООН питання безпеки населення Росії для захисту його від її власних збройних сил.

Небензя відповів, що Україна та "її західні спонсори" нібито вигадують історії про те, як "Росія сама себе бомбить".

Також він заявив, що нібито знає, хто готує публікації Washington Post, однак не уточнив, кого має на увазі.

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Зазначимо, що головування в Раді Безпеки ООН щомісяця змінюється почергово між його 15 членами. У червні головувала Південна Корея, у липні - черга Росії, яка незаконно займає в РБ місце Радянського Союзу, у серпні - Сьєрра-Леоне, у вересні - Словенії.

Останній раз Росія головувала в Раді Безпеки ООН у квітні 2023 року.