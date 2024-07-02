РФ розпочинає місяць головування в Радбезі ООН. Війна в Україні не стоїть на порядку денному, - ЗМІ
У липні 2024 року Росія головуватиме у Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що питання України не внесене на розгляд у план на цей місяць.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Небензя заявив, що Радбез за ініціативи Росії обговорюватиме конфлікт на Близькому Сході, зокрема ситуацію в Палестині, Сирії, Лівані, Ємені.
Водночас питання ситуації в України не порушуватимуть, однак кожен з членів Ради Безпеки зможе це ініціювати.
Крім того, кореспондент "Укрінформу" попросив Небензю прокоментувати нещодавню публікацію The Washington Post, в якій йшлося про те, що щонайменше 38 російських планерних бомб упали на Бєлгородську область РФ у період із квітня 2023 року до квітня 2024-го.
Журналіст запитав, чи не планується порушення на Радбезі ООН питання безпеки населення Росії для захисту його від її власних збройних сил.
Небензя відповів, що Україна та "її західні спонсори" нібито вигадують історії про те, як "Росія сама себе бомбить".
Також він заявив, що нібито знає, хто готує публікації Washington Post, однак не уточнив, кого має на увазі.
Зазначимо, що головування в Раді Безпеки ООН щомісяця змінюється почергово між його 15 членами. У червні головувала Південна Корея, у липні - черга Росії, яка незаконно займає в РБ місце Радянського Союзу, у серпні - Сьєрра-Леоне, у вересні - Словенії.
Останній раз Росія головувала в Раді Безпеки ООН у квітні 2023 року.
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Крінж.
картинка з POLITICO сьогодні -хіба це не пов"язано?
ООН просить Росію припинити втручання в роботу європейських супутникових систем
так-зване "міжнародне право"...-це просто шматок туалетного паперу....
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі...
За недотримання моралі НЕ наступає кримінальна відповідальність.
Мораль є і у нацистів "руского міра" - називається "скрєпи" і навіть у людожерів та маньяків.
Тому мораль - це ніпрощо.
ООН - це СПРОБА зробити людське суспільство більш гуманним.
Нажаль - НЕВДАЛА.
Що ж тут дивного - людина предок кровожерної мавпоподібної істоти - чому тут дивуватися?
ООН виникло НЕ в суспільстві Небесних Янголів, а після кровожерної війни.
Спроба провалилася - кровожерна мавпа перемогла гуманістичні настрої після Другої Світової.
Продовжуємо жити з пістолетом в кармані.
ООН треба розганяти, як наслідок їх БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ участі у війнах проти ЛЮДСТВА!! Їм би до психологів звернутися та покаятися!
ШІ - це звичайний маркетинговий хід гігінтів ІТ-індустрії для просування на ринку своїх нових "інтелектуальних" пилососів. Не більше того.
Пам'ятаю як років 5 тому ВСІ бігали з рекламою беспілотних автомобілів - ось нарешті автопілот, таксі без водія.... УРА!!!
А зараз знайдіть хоть одну згадку про ЦЕ...
Тим паче ШІ легко можно зробити "автопілотом".
Але дивно що НІРАЗУ ШІ не пропонують як "автопілот" для автомобіля - навіть у Тесла.
Маркетинг - це вбии вам в голову що вам потрібно ШІ негайно...
- це як ґвалтівнику дати можливість проводити гінекологічний огляд .
- це як брехуну дати провести лекцію з етики .
- це як педофіла пустити в дитсадок вихопатилем.
Але ж це ООН - тут можливо все, імпотенти з 1945 року
На голову не налазить, країна агресор ГОЛОВУЄ В
в ООН..