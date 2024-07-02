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Новини
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РФ розпочинає місяць головування в Радбезі ООН. Війна в Україні не стоїть на порядку денному, - ЗМІ

Росія у липні головуватиме в Радбезі ООН

У липні 2024 року Росія головуватиме у Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що питання України не внесене на розгляд у план на цей місяць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Небензя заявив, що Радбез за ініціативи Росії обговорюватиме конфлікт на Близькому Сході, зокрема ситуацію в Палестині, Сирії, Лівані, Ємені.

Водночас питання ситуації в України не порушуватимуть, однак кожен з членів Ради Безпеки зможе це ініціювати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна в Радбезі ООН: Київ почав розслідувати російські кібератаки як воєнні злочини

Крім того, кореспондент "Укрінформу" попросив Небензю прокоментувати нещодавню публікацію The Washington Post, в якій йшлося про те, що щонайменше 38 російських планерних бомб упали на Бєлгородську область РФ у період із квітня 2023 року до квітня 2024-го.

Журналіст запитав, чи не планується порушення на Радбезі ООН питання безпеки населення Росії для захисту його від її власних збройних сил.

Небензя відповів, що Україна та "її західні спонсори" нібито вигадують історії про те, як "Росія сама себе бомбить".

Також він заявив, що нібито знає, хто готує публікації Washington Post, однак не уточнив, кого має на увазі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вся російська місія в ООН - розвідники-шпигуни, стежать навіть одне за одним, - Кислиця 

Зазначимо, що головування в Раді Безпеки ООН щомісяця змінюється почергово між його 15 членами. У червні головувала Південна Корея, у липні - черга Росії, яка незаконно займає в РБ місце Радянського Союзу, у серпні - Сьєрра-Леоне, у вересні - Словенії.

Останній раз Росія головувала в Раді Безпеки ООН у квітні 2023 року.

Автор: 

ООН (3374) росія (65974) Радбез ООН (866) Небензя Василь (52)


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Топ коментарі
+52
Фашисти ХХІ століття починають головування в Радбезі.
Крінж.
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02.07.2024 10:03 Відповісти
+44
ЦЕ просто кінець всьому..... країна -ТЕРОРИСТ "очолює міжнародну мораль..."....

так-зване "міжнародне право"...-це просто шматок туалетного паперу....
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі...
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02.07.2024 10:06 Відповісти
+34
Це піздєц
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02.07.2024 10:04 Відповісти
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Ну, буде якось так
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02.07.2024 10:01 Відповісти
Фашисти ХХІ століття починають головування в Радбезі.
Крінж.
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02.07.2024 10:03 Відповісти
https://www.politico.com/news/2024/07/01/supreme-court-trump-immunity-takeaways-00166182 3 неожиданных последствия решения Верховного суда об иммунитете -ПОЛІТІКО
картинка з POLITICO сьогодні -хіба це не пов"язано?
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02.07.2024 10:27 Відповісти
розворот цивілізації прямо в сраку
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02.07.2024 12:42 Відповісти
Це піздєц
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02.07.2024 10:04 Відповісти
СЬОГОДНІШНЯ НОВИНКА

ООН просить Росію припинити втручання в роботу європейських супутникових систем
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02.07.2024 10:40 Відповісти
Чи може бути більш оєхунна новина ? очікувана, АЛЕ!!! ООН створили після пермоги світу над Гітлером , а зараз країна ГІТЛЕРОВЩИНИ 2-0 головує.
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02.07.2024 10:05 Відповісти
А США терплять оце створіння ООН на своїй землі. ТРЕТІЙ РІК ВІЙНИ РАШИСТОФАШИЗМУ !
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02.07.2024 10:08 Відповісти
ЦЕ просто кінець всьому..... країна -ТЕРОРИСТ "очолює міжнародну мораль..."....

так-зване "міжнародне право"...-це просто шматок туалетного паперу....
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі...
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02.07.2024 10:06 Відповісти
Мораль - НЕПИСАНІ закони прийняті де-факто в групі людей.
За недотримання моралі НЕ наступає кримінальна відповідальність.
Мораль є і у нацистів "руского міра" - називається "скрєпи" і навіть у людожерів та маньяків.
Тому мораль - це ніпрощо.
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02.07.2024 12:14 Відповісти
Є закони писані, а є неписані, прийняти людством на основі досвіду прожитих тисячоріч. Якщо їх не виконувати, настає хаос, все іде по пистіти, що ми зараз і спостерігаємо...
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02.07.2024 21:18 Відповісти
а ман'яка Чикатілу треба було поставити головою суду у справі гвалтування та жорстокого вбивства дітей....цей світ збожеволів...всьо.. цензурних слів немає
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02.07.2024 10:07 Відповісти
ООН це вже давно шматок собачого лайна і нічого більше...
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02.07.2024 10:08 Відповісти
До чого тут це?
ООН - це СПРОБА зробити людське суспільство більш гуманним.
Нажаль - НЕВДАЛА.
Що ж тут дивного - людина предок кровожерної мавпоподібної істоти - чому тут дивуватися?
ООН виникло НЕ в суспільстві Небесних Янголів, а після кровожерної війни.
Спроба провалилася - кровожерна мавпа перемогла гуманістичні настрої після Другої Світової.
Продовжуємо жити з пістолетом в кармані.
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02.07.2024 12:21 Відповісти
Пи***ц.
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02.07.2024 10:08 Відповісти
Цікаво а хто цей місяць сидіиме на засіданнях? Які країни?
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02.07.2024 10:11 Відповісти
В серпні Радбез очолить Хамас, у вересні - Хезболла.
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02.07.2024 10:11 Відповісти
Убивці ЛЮДЕЙ, разом з воєнними злочинцями на московщині, будуть і далі убивати ЛЮДЕЙ, впродовж їх каденції в РадБезі отого ООН!!
ООН треба розганяти, як наслідок їх БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ участі у війнах проти ЛЮДСТВА!! Їм би до психологів звернутися та покаятися!
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02.07.2024 10:12 Відповісти
та ось які західні цінності !
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02.07.2024 10:13 Відповісти
світ придумав штучний інетлект, а от кращого за ТАКУ демократію не зміг придумати
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02.07.2024 10:15 Відповісти
це не демократія , коли вбивця носить судівську мантію ! з такою демократією світ прийде до суцільного тоталітаризму і концтаборів .
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02.07.2024 10:40 Відповісти
До чого тут штучний їнтелект?
ШІ - це звичайний маркетинговий хід гігінтів ІТ-індустрії для просування на ринку своїх нових "інтелектуальних" пилососів. Не більше того.
Пам'ятаю як років 5 тому ВСІ бігали з рекламою беспілотних автомобілів - ось нарешті автопілот, таксі без водія.... УРА!!!
А зараз знайдіть хоть одну згадку про ЦЕ...
Тим паче ШІ легко можно зробити "автопілотом".
Але дивно що НІРАЗУ ШІ не пропонують як "автопілот" для автомобіля - навіть у Тесла.
Маркетинг - це вбии вам в голову що вам потрібно ШІ негайно...
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02.07.2024 12:26 Відповісти
Абсурд, який черговий раз доводить абсолютну нікчемність цього самого ООН
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02.07.2024 10:16 Відповісти
Отакої , там прокацапський чОрбан очолює, радбез -країна терорист очолює. Куди котиться цей світ?
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02.07.2024 10:24 Відповісти
- це як вбивцю поставити одним з присяжних .

- це як ґвалтівнику дати можливість проводити гінекологічний огляд .

- це як брехуну дати провести лекцію з етики .

- це як педофіла пустити в дитсадок вихопатилем.

Але ж це ООН - тут можливо все, імпотенти з 1945 року
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02.07.2024 10:26 Відповісти
Місяць прайду в ООН розпочинається!
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02.07.2024 10:28 Відповісти
У нюрберзі крім гітлерівців треба було судити срср бо це радянська влада допомогала гітлеру а краще щоб сша кинули бомби не на японію а на московію
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02.07.2024 10:29 Відповісти
Ми зарізали не ту свиню. (с) Вінстон Черчилль
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02.07.2024 15:35 Відповісти
Мир где прав сильный..ай яй яй! Мы ттолько поняли это! Ну как же так...
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02.07.2024 10:52 Відповісти
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02.07.2024 10:53 Відповісти
Може варто оголосити заяву про вихід з цією дискредитованої організації?
На голову не налазить, країна агресор ГОЛОВУЄ В
в ООН..
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02.07.2024 10:56 Відповісти
Якось синхронно. Раша радбезу, угри в ЄС головують.
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02.07.2024 11:06 Відповісти
На хіба ця контора,котру дражнять ООН?Сбіговісько стендаперів.
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02.07.2024 11:18 Відповісти
Мало того что рашисты вообще нипокакому праву ни моральному ни по закону не должны находиться в ООН, так их еще головувуть поставили. Что в етом мире творится млять? Гитлер в гробу переворачивается.
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02.07.2024 11:28 Відповісти
а де є голосування за те.щоб3,14дерація була прийнята в Радбез ООН???
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02.07.2024 11:50 Відповісти
підєрация - пойстійний член радбезу, як замінник совка. Хоча звичайно з цим можна сперечатися, але факт є факт.
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02.07.2024 15:01 Відповісти
Гвалтівник головує у вітділку поліції. Це бляха навіть не цирк.
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02.07.2024 11:52 Відповісти
Серверная Корея тоже будет ?
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02.07.2024 13:01 Відповісти
Тепер до цьої лисої з¥лупи місяць будуть звертатися "mr. president", як і вимагає устав цієї лайноорганізації.
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02.07.2024 13:04 Відповісти
я понял одно ЕС и США это лошки. Рф их имеет уже 2 года, а они ведуться. ну ведуться пока в Украине есть кому воевать. вот когда не будет, тогда посмотрим.
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02.07.2024 14:04 Відповісти
уявляю ситуацію, 1942 рік, пан Рібентроп головує на раді безпеки Ліги Націй, питання 2 світової війни, не стоїть на порядку денному.
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02.07.2024 14:13 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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02.07.2024 14:51 Відповісти
А у психлікарні все без змін...
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02.07.2024 16:44 Відповісти
повний 3,14здець...може давайте їм про це писати? https://www.osce.org/contacts/webmaster
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02.07.2024 17:38 Відповісти
таких обсосов даже на порог пекла пускать не можна.
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02.07.2024 19:40 Відповісти
Ба!! Я цього лисого п*дора впізнав!! Це ж він колись з кукурудзою в руці скакав по всьому світу, і як скажений бив туфлею по трібуні!!
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02.07.2024 20:28 Відповісти
 
 