РФ начинает месяц председательства в Совбезе ООН. Война в Украине не стоит на повестке дня, - СМИ
В июле 2024 года Россия будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что вопрос Украины не внесен на рассмотрение в план на этот месяц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Небензя заявил, что Совбез по инициативе России будет обсуждать конфликт на Ближнем Востоке, в частности ситуацию в Палестине, Сирии, Ливане, Йемене.
В то же время вопрос ситуации в Украине не будут поднимать, однако каждый из членов Совета Безопасности сможет это инициировать.
Кроме того, корреспондент "Укринформа" попросил Небензю прокомментировать недавнюю публикацию The Washington Post, в которой говорилось о том, что по меньшей мере 38 российских планерных бомб упали на Белгородскую область РФ в период с апреля 2023 года по апрель 2024-го.
Журналист спросил, не планируется ли поднятие на Совбезе ООН вопроса безопасности населения России для защиты его от ее собственных вооруженных сил.
Небензя ответил, что Украина и "ее западные спонсоры" якобы придумывают истории о том, как "Россия сама себя бомбит".
Также он заявил, что якобы знает, кто готовит публикации Washington Post, однако не уточнил, кого имеет в виду.
Отметим, что председательство в Совете Безопасности ООН ежемесячно меняется поочередно между его 15 членами. В июне председательствовала Южная Корея, в июле - очередь России, которая незаконно занимает в СБ место Советского Союза, в августе - Сьерра-Леоне, в сентябре - Словении.
Последний раз Россия председательствовала в Совете Безопасности ООН в апреле 2023 года.
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Крінж.
картинка з POLITICO сьогодні -хіба це не пов"язано?
ООН просить Росію припинити втручання в роботу європейських супутникових систем
так-зване "міжнародне право"...-це просто шматок туалетного паперу....
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі...
За недотримання моралі НЕ наступає кримінальна відповідальність.
Мораль є і у нацистів "руского міра" - називається "скрєпи" і навіть у людожерів та маньяків.
Тому мораль - це ніпрощо.
ООН - це СПРОБА зробити людське суспільство більш гуманним.
Нажаль - НЕВДАЛА.
Що ж тут дивного - людина предок кровожерної мавпоподібної істоти - чому тут дивуватися?
ООН виникло НЕ в суспільстві Небесних Янголів, а після кровожерної війни.
Спроба провалилася - кровожерна мавпа перемогла гуманістичні настрої після Другої Світової.
Продовжуємо жити з пістолетом в кармані.
ООН треба розганяти, як наслідок їх БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ участі у війнах проти ЛЮДСТВА!! Їм би до психологів звернутися та покаятися!
ШІ - це звичайний маркетинговий хід гігінтів ІТ-індустрії для просування на ринку своїх нових "інтелектуальних" пилососів. Не більше того.
Пам'ятаю як років 5 тому ВСІ бігали з рекламою беспілотних автомобілів - ось нарешті автопілот, таксі без водія.... УРА!!!
А зараз знайдіть хоть одну згадку про ЦЕ...
Тим паче ШІ легко можно зробити "автопілотом".
Але дивно що НІРАЗУ ШІ не пропонують як "автопілот" для автомобіля - навіть у Тесла.
Маркетинг - це вбии вам в голову що вам потрібно ШІ негайно...
- це як ґвалтівнику дати можливість проводити гінекологічний огляд .
- це як брехуну дати провести лекцію з етики .
- це як педофіла пустити в дитсадок вихопатилем.
Але ж це ООН - тут можливо все, імпотенти з 1945 року
На голову не налазить, країна агресор ГОЛОВУЄ В
в ООН..