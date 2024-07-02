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РФ начинает месяц председательства в Совбезе ООН. Война в Украине не стоит на повестке дня, - СМИ

Росія у липні головуватиме в Радбезі ООН

В июле 2024 года Россия будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что вопрос Украины не внесен на рассмотрение в план на этот месяц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Небензя заявил, что Совбез по инициативе России будет обсуждать конфликт на Ближнем Востоке, в частности ситуацию в Палестине, Сирии, Ливане, Йемене.

В то же время вопрос ситуации в Украине не будут поднимать, однако каждый из членов Совета Безопасности сможет это инициировать.

Читайте: Украина в Совбезе ООН: Киев начал расследовать российские кибератаки как военные преступления

Кроме того, корреспондент "Укринформа" попросил Небензю прокомментировать недавнюю публикацию The Washington Post, в которой говорилось о том, что по меньшей мере 38 российских планерных бомб упали на Белгородскую область РФ в период с апреля 2023 года по апрель 2024-го.

Журналист спросил, не планируется ли поднятие на Совбезе ООН вопроса безопасности населения России для защиты его от ее собственных вооруженных сил.

Небензя ответил, что Украина и "ее западные спонсоры" якобы придумывают истории о том, как "Россия сама себя бомбит".

Также он заявил, что якобы знает, кто готовит публикации Washington Post, однако не уточнил, кого имеет в виду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все опрошенные после освобождения из плена РФ рассказали о пытках, - Мониторинговая миссия ООН

Отметим, что председательство в Совете Безопасности ООН ежемесячно меняется поочередно между его 15 членами. В июне председательствовала Южная Корея, в июле - очередь России, которая незаконно занимает в СБ место Советского Союза, в августе - Сьерра-Леоне, в сентябре - Словении.

Последний раз Россия председательствовала в Совете Безопасности ООН в апреле 2023 года.

Автор: 

ООН (4187) россия (96107) Совбез ООН (1120) Небензя Василий (50)


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Топ комментарии
+52
Фашисти ХХІ століття починають головування в Радбезі.
Крінж.
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02.07.2024 10:03
+44
ЦЕ просто кінець всьому..... країна -ТЕРОРИСТ "очолює міжнародну мораль..."....

так-зване "міжнародне право"...-це просто шматок туалетного паперу....
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі...
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02.07.2024 10:06
+34
Це піздєц
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02.07.2024 10:04
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Ну, буде якось так
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02.07.2024 10:01 Ответить
Фашисти ХХІ століття починають головування в Радбезі.
Крінж.
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02.07.2024 10:03 Ответить
https://www.politico.com/news/2024/07/01/supreme-court-trump-immunity-takeaways-00166182 3 неожиданных последствия решения Верховного суда об иммунитете -ПОЛІТІКО
картинка з POLITICO сьогодні -хіба це не пов"язано?
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02.07.2024 10:27 Ответить
розворот цивілізації прямо в сраку
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02.07.2024 12:42 Ответить
Це піздєц
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02.07.2024 10:04 Ответить
СЬОГОДНІШНЯ НОВИНКА

ООН просить Росію припинити втручання в роботу європейських супутникових систем
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02.07.2024 10:40 Ответить
Чи може бути більш оєхунна новина ? очікувана, АЛЕ!!! ООН створили після пермоги світу над Гітлером , а зараз країна ГІТЛЕРОВЩИНИ 2-0 головує.
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02.07.2024 10:05 Ответить
А США терплять оце створіння ООН на своїй землі. ТРЕТІЙ РІК ВІЙНИ РАШИСТОФАШИЗМУ !
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02.07.2024 10:08 Ответить
ЦЕ просто кінець всьому..... країна -ТЕРОРИСТ "очолює міжнародну мораль..."....

так-зване "міжнародне право"...-це просто шматок туалетного паперу....
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі...
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02.07.2024 10:06 Ответить
Мораль - НЕПИСАНІ закони прийняті де-факто в групі людей.
За недотримання моралі НЕ наступає кримінальна відповідальність.
Мораль є і у нацистів "руского міра" - називається "скрєпи" і навіть у людожерів та маньяків.
Тому мораль - це ніпрощо.
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02.07.2024 12:14 Ответить
Є закони писані, а є неписані, прийняти людством на основі досвіду прожитих тисячоріч. Якщо їх не виконувати, настає хаос, все іде по пистіти, що ми зараз і спостерігаємо...
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02.07.2024 21:18 Ответить
а ман'яка Чикатілу треба було поставити головою суду у справі гвалтування та жорстокого вбивства дітей....цей світ збожеволів...всьо.. цензурних слів немає
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02.07.2024 10:07 Ответить
ООН це вже давно шматок собачого лайна і нічого більше...
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02.07.2024 10:08 Ответить
До чого тут це?
ООН - це СПРОБА зробити людське суспільство більш гуманним.
Нажаль - НЕВДАЛА.
Що ж тут дивного - людина предок кровожерної мавпоподібної істоти - чому тут дивуватися?
ООН виникло НЕ в суспільстві Небесних Янголів, а після кровожерної війни.
Спроба провалилася - кровожерна мавпа перемогла гуманістичні настрої після Другої Світової.
Продовжуємо жити з пістолетом в кармані.
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02.07.2024 12:21 Ответить
Пи***ц.
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02.07.2024 10:08 Ответить
Цікаво а хто цей місяць сидіиме на засіданнях? Які країни?
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02.07.2024 10:11 Ответить
В серпні Радбез очолить Хамас, у вересні - Хезболла.
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02.07.2024 10:11 Ответить
Убивці ЛЮДЕЙ, разом з воєнними злочинцями на московщині, будуть і далі убивати ЛЮДЕЙ, впродовж їх каденції в РадБезі отого ООН!!
ООН треба розганяти, як наслідок їх БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ участі у війнах проти ЛЮДСТВА!! Їм би до психологів звернутися та покаятися!
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02.07.2024 10:12 Ответить
та ось які західні цінності !
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02.07.2024 10:13 Ответить
світ придумав штучний інетлект, а от кращого за ТАКУ демократію не зміг придумати
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02.07.2024 10:15 Ответить
це не демократія , коли вбивця носить судівську мантію ! з такою демократією світ прийде до суцільного тоталітаризму і концтаборів .
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02.07.2024 10:40 Ответить
До чого тут штучний їнтелект?
ШІ - це звичайний маркетинговий хід гігінтів ІТ-індустрії для просування на ринку своїх нових "інтелектуальних" пилососів. Не більше того.
Пам'ятаю як років 5 тому ВСІ бігали з рекламою беспілотних автомобілів - ось нарешті автопілот, таксі без водія.... УРА!!!
А зараз знайдіть хоть одну згадку про ЦЕ...
Тим паче ШІ легко можно зробити "автопілотом".
Але дивно що НІРАЗУ ШІ не пропонують як "автопілот" для автомобіля - навіть у Тесла.
Маркетинг - це вбии вам в голову що вам потрібно ШІ негайно...
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02.07.2024 12:26 Ответить
Абсурд, який черговий раз доводить абсолютну нікчемність цього самого ООН
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02.07.2024 10:16 Ответить
Отакої , там прокацапський чОрбан очолює, радбез -країна терорист очолює. Куди котиться цей світ?
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02.07.2024 10:24 Ответить
- це як вбивцю поставити одним з присяжних .

- це як ґвалтівнику дати можливість проводити гінекологічний огляд .

- це як брехуну дати провести лекцію з етики .

- це як педофіла пустити в дитсадок вихопатилем.

Але ж це ООН - тут можливо все, імпотенти з 1945 року
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02.07.2024 10:26 Ответить
Місяць прайду в ООН розпочинається!
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02.07.2024 10:28 Ответить
У нюрберзі крім гітлерівців треба було судити срср бо це радянська влада допомогала гітлеру а краще щоб сша кинули бомби не на японію а на московію
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02.07.2024 10:29 Ответить
Ми зарізали не ту свиню. (с) Вінстон Черчилль
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02.07.2024 15:35 Ответить
Мир где прав сильный..ай яй яй! Мы ттолько поняли это! Ну как же так...
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02.07.2024 10:52 Ответить
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02.07.2024 10:53 Ответить
Може варто оголосити заяву про вихід з цією дискредитованої організації?
На голову не налазить, країна агресор ГОЛОВУЄ В
в ООН..
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02.07.2024 10:56 Ответить
Якось синхронно. Раша радбезу, угри в ЄС головують.
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02.07.2024 11:06 Ответить
На хіба ця контора,котру дражнять ООН?Сбіговісько стендаперів.
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02.07.2024 11:18 Ответить
Мало того что рашисты вообще нипокакому праву ни моральному ни по закону не должны находиться в ООН, так их еще головувуть поставили. Что в етом мире творится млять? Гитлер в гробу переворачивается.
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02.07.2024 11:28 Ответить
а де є голосування за те.щоб3,14дерація була прийнята в Радбез ООН???
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02.07.2024 11:50 Ответить
підєрация - пойстійний член радбезу, як замінник совка. Хоча звичайно з цим можна сперечатися, але факт є факт.
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02.07.2024 15:01 Ответить
Гвалтівник головує у вітділку поліції. Це бляха навіть не цирк.
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02.07.2024 11:52 Ответить
Серверная Корея тоже будет ?
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02.07.2024 13:01 Ответить
Тепер до цьої лисої з¥лупи місяць будуть звертатися "mr. president", як і вимагає устав цієї лайноорганізації.
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02.07.2024 13:04 Ответить
я понял одно ЕС и США это лошки. Рф их имеет уже 2 года, а они ведуться. ну ведуться пока в Украине есть кому воевать. вот когда не будет, тогда посмотрим.
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02.07.2024 14:04 Ответить
уявляю ситуацію, 1942 рік, пан Рібентроп головує на раді безпеки Ліги Націй, питання 2 світової війни, не стоїть на порядку денному.
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02.07.2024 14:13 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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02.07.2024 14:51 Ответить
А у психлікарні все без змін...
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02.07.2024 16:44 Ответить
повний 3,14здець...може давайте їм про це писати? https://www.osce.org/contacts/webmaster
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02.07.2024 17:38 Ответить
таких обсосов даже на порог пекла пускать не можна.
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02.07.2024 19:40 Ответить
Ба!! Я цього лисого п*дора впізнав!! Це ж він колись з кукурудзою в руці скакав по всьому світу, і як скажений бив туфлею по трібуні!!
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02.07.2024 20:28 Ответить
 
 