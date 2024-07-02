РФ начинает месяц председательства в Совбезе ООН. Война в Украине не стоит на повестке дня, - СМИ

В июле 2024 года Россия будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что вопрос Украины не внесен на рассмотрение в план на этот месяц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Небензя заявил, что Совбез по инициативе России будет обсуждать конфликт на Ближнем Востоке, в частности ситуацию в Палестине, Сирии, Ливане, Йемене.

В то же время вопрос ситуации в Украине не будут поднимать, однако каждый из членов Совета Безопасности сможет это инициировать.

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Кроме того, корреспондент "Укринформа" попросил Небензю прокомментировать недавнюю публикацию The Washington Post, в которой говорилось о том, что по меньшей мере 38 российских планерных бомб упали на Белгородскую область РФ в период с апреля 2023 года по апрель 2024-го.

Журналист спросил, не планируется ли поднятие на Совбезе ООН вопроса безопасности населения России для защиты его от ее собственных вооруженных сил.

Небензя ответил, что Украина и "ее западные спонсоры" якобы придумывают истории о том, как "Россия сама себя бомбит".

Также он заявил, что якобы знает, кто готовит публикации Washington Post, однако не уточнил, кого имеет в виду.

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Отметим, что председательство в Совете Безопасности ООН ежемесячно меняется поочередно между его 15 членами. В июне председательствовала Южная Корея, в июле - очередь России, которая незаконно занимает в СБ место Советского Союза, в августе - Сьерра-Леоне, в сентябре - Словении.

Последний раз Россия председательствовала в Совете Безопасности ООН в апреле 2023 года.