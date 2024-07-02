Після смерті Садикова причетним до замаху змінять підозру, - Офіс генпрокурора
У зв’язку із смертю казахського журналіста Айдоса Садикова підозрюваним у замаху на нього змінять підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, внаслідок отриманого вогнепального поранення у реанімаційному відділенні лікарні помер журналіст з Казахстану, на якого 18 червня 2024 року був скоєний замах у Шевченківському районі Києва.
За даними слідства, до злочину причетні двоє громадян Казахстану.
Наразі правоохоронні органи готують повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри причетним особам із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).
Замах на Айдоса Садикова
У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий після замаху перебував в реанімації у важкому стані.
Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. За потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.
Пізіше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині.
Зранку 2 липня стало відомо, що казахський опозиційний журналіст Садиков помер.
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3) після легалізації громадянин (ка) пітьми одразу звільняється з роботи і далі вільно провадить підривну діяльність на неокупованій території України.
Якщо так далі піде, то диверсії і теракти зі сторони ворожої агентури будуть відбуватись щогодини.
Татаров із кураторами, не марнує часу, гроші йдуть за призначенням та договорняками…
з іншого боку захиститись від них дуже важко будь де в світі
Пєтров і Боширов?