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Новини
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Після смерті Садикова причетним до замаху змінять підозру, - Офіс генпрокурора

Помер Садиков

У зв’язку із смертю казахського журналіста Айдоса Садикова підозрюваним у замаху на нього змінять підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок отриманого вогнепального поранення у реанімаційному відділенні лікарні помер журналіст з Казахстану, на якого 18 червня 2024 року був скоєний замах у Шевченківському районі Києва.

За даними слідства, до злочину причетні двоє громадян Казахстану.

Наразі правоохоронні органи готують повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри причетним особам із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Також читайте: Казахстан не видаватиме Україні підозрюваного у замаху на журналіста Садикова, - ЗМІ

Замах на Айдоса Садикова

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий після замаху перебував в реанімації у важкому стані.

Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. За потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.

Пізіше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині.

Зранку 2 липня стало відомо, що казахський опозиційний журналіст Садиков помер

Автор: 

Казахстан (874) вбивство (3109) підозра (782) Офіс Генпрокурора (3274)


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Топ коментарі
+7
І що? Черговий "пердь в калюжу"? Казахстан своїх не видасть Зате наші придурки "надмуть бульби" щоб показать "дієвість" роботи!
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02.07.2024 10:10 Відповісти
+5
Що казати про Казахстан й інші "республіки Середньої Азії", з якими в України - безвіз. І за паспортами яких мало не щоденно просочується рашистська ашентура під прикриттям. Нівіть і володільці паспортів із двоголовим мутантом, які до початку великої війни з пітьмою мали статус ПМП й відповідну посвідку, а потім здриснули з України, все сміливіше повертаються в Україну через кордон з Білоруссю, проходячи за цією старою посвідкою ПМП, тобто без отримання візи. Оскільки строк дії такої посвідки 10 років, а згідно рішення КМУ її потрібно поновити, то рашистська агентура щоби уникнути обов'язкової при цьому перевірки СБУ робить наступний "финт ушами":
1) влаштовується на будь-яку роботу за посвідкою, строк дії якої збігає. При цьому дозвіл на роботу громадянина рф, що має посвідку про ПМП, правилами не вимагається;
2) отримує довідку з роботи, що він (вона) працевлаштовані в Україні та несе її у міграційну службу на поновлення посвідки на ПМП ще на 10 років;
3) після легалізації громадянин (ка) пітьми одразу звільняється з роботи і далі вільно провадить підривну діяльність на неокупованій території України.
Якщо так далі піде, то диверсії і теракти зі сторони ворожої агентури будуть відбуватись щогодини.
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02.07.2024 10:34 Відповісти
+2
Замінять і відпустять з України, як Цемаха та беркутню …
Татаров із кураторами, не марнує часу, гроші йдуть за призначенням та договорняками…
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02.07.2024 10:14 Відповісти
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І що? Черговий "пердь в калюжу"? Казахстан своїх не видасть Зате наші придурки "надмуть бульби" щоб показать "дієвість" роботи!
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02.07.2024 10:10 Відповісти
Що казати про Казахстан й інші "республіки Середньої Азії", з якими в України - безвіз. І за паспортами яких мало не щоденно просочується рашистська ашентура під прикриттям. Нівіть і володільці паспортів із двоголовим мутантом, які до початку великої війни з пітьмою мали статус ПМП й відповідну посвідку, а потім здриснули з України, все сміливіше повертаються в Україну через кордон з Білоруссю, проходячи за цією старою посвідкою ПМП, тобто без отримання візи. Оскільки строк дії такої посвідки 10 років, а згідно рішення КМУ її потрібно поновити, то рашистська агентура щоби уникнути обов'язкової при цьому перевірки СБУ робить наступний "финт ушами":
1) влаштовується на будь-яку роботу за посвідкою, строк дії якої збігає. При цьому дозвіл на роботу громадянина рф, що має посвідку про ПМП, правилами не вимагається;
2) отримує довідку з роботи, що він (вона) працевлаштовані в Україні та несе її у міграційну службу на поновлення посвідки на ПМП ще на 10 років;
3) після легалізації громадянин (ка) пітьми одразу звільняється з роботи і далі вільно провадить підривну діяльність на неокупованій території України.
Якщо так далі піде, то диверсії і теракти зі сторони ворожої агентури будуть відбуватись щогодини.
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02.07.2024 10:34 Відповісти
Схоже оманський в долі з такаєвим.
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02.07.2024 11:03 Відповісти
Замінять і відпустять з України, як Цемаха та беркутню …
Татаров із кураторами, не марнує часу, гроші йдуть за призначенням та договорняками…
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02.07.2024 10:14 Відповісти
Цемаха хоч непогано обміняли, а цього ще витягти треба.
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02.07.2024 10:51 Відповісти
Убийцы как были на свободе, так на свободе и останутся.
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02.07.2024 13:40 Відповісти
нквс як в себе вдома на жаль
з іншого боку захиститись від них дуже важко будь де в світі
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02.07.2024 10:51 Відповісти
контрразведка, СБУ и менты облажались по крупному - операция многоходовая и успешная... Тут ответить бы кому-то, но нет ... менты на брони, им ничего не грозит, СБУ - борется с подготовкой госпереворотов каждый день и непокладая рук, контрразведка, с таким количеством ждунов и кротов, вообще непонятно, чем занимается!
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02.07.2024 11:50 Відповісти
до злочину причетні двоє громадян Казахстану Джерело: https://censor.net/ua/n3497657
Пєтров і Боширов?
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02.07.2024 11:55 Відповісти
це *****! Розкажіть як наймані вбивці в'їхали, а головне, як виїхали з України. Зато СБУ вже безліч змов проти Зе розкрило!
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02.07.2024 19:51 Відповісти
 
 