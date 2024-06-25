Україна звернеться до Казахстану щодо екстрадиції підозрюваних у замаху на Садикова, - Офіс генпрокурора
Офіс Генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Нагадується, що 18 червня 2024 року у Києві двоє осіб вчинили замах на вбивство громадянина Казахстану, який має в Україні статус біженця.
"Обидва підозрювані є громадянами Казахстану. Вони покинули територію України у день вчинення злочину", - йдеться у повідомленні.
Їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України) та оголошено в міжнародний розшук.
Досудове розслідування здійснюють слідчі та оперативні підрозділи ГУ Нацполіції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Замах на Айдоса Садикова
У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.
Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. За потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.
