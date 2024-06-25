УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9631 відвідувач онлайн
Новини
1 339 6

Україна звернеться до Казахстану щодо екстрадиції підозрюваних у замаху на Садикова, - Офіс генпрокурора

У Києві стріляли в Айдоса Садикова

Офіс Генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Нагадується, що 18 червня 2024 року у Києві двоє осіб вчинили замах на вбивство громадянина Казахстану, який має в Україні статус біженця.

"Обидва підозрювані є громадянами Казахстану. Вони покинули територію України у день вчинення злочину", - йдеться у повідомленні.

Їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України) та оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Замах на казахського опозиціонера Садикова у Києві: один із підозрюваних здався владі Казахстану

Досудове розслідування здійснюють слідчі та оперативні підрозділи ГУ Нацполіції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Замах на Айдоса Садикова

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.

Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. За потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.

Читайте: Дружина казахського опозиціонера Садикова повідомила, що виконавців замаху на нього знайшли

Автор: 

Казахстан (886) замах (573) екстрадиція (440) Офіс Генпрокурора (3401)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Токаєв хотів допомогти в розслідуванні? Ну хай тепер покаже - який він в сраку справедливий.
показати весь коментар
25.06.2024 14:27 Відповісти
ЯК вони так швидко виїхали з України? Випустили?
показати весь коментар
25.06.2024 14:31 Відповісти
"Обидва підозрюваних є громадянами Казахстану. Вони покинули територію України у день вчинення злочину", - йдеться у повідомленні. Джерело:

То тільки в кіно все швидко робиться, а на ділі: поки знайдуть свідків, поки їх допитають, складуть фоторобот та виконають інші слідчі дії - часу немало спливе...
показати весь коментар
25.06.2024 14:40 Відповісти
Від Київа до кордону з Молдовою 300 км по прямій.
показати весь коментар
25.06.2024 14:41 Відповісти
Вигадують собі роботу на сотні років вперед, випускають за кордон, шукають, потім звертаються по екстрадіцію поки обвинувачені самі не крякнуть від старісті.
показати весь коментар
25.06.2024 14:39 Відповісти
як набридло вже оте - "готує/має намір/сподівається ..."
спочатку зроби, потім вихваляйся
показати весь коментар
25.06.2024 15:16 Відповісти
 
 