Дружина казахського опозиціонера Садикова повідомила, що виконавців замаху на нього знайшли
Українська поліція знайшла двох виконавців замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова в Києві. Вони виявилися громадянами Казахстану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Наталія Садикова повідомила у Facebook.
Як зазначається, підозрюваними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв 09.05.1991 та Алтай Жаканбаєв 08.02.1988.
Що відомо про злочинців?
Каратаєв - співробітник ДВД Костанайської області. Він займав перші місця на змаганнях зі стрільби серед співробітників, пише Садикова.
За її словами, чоловіки отримали замовлення, 2 червня приїхали до Києва, жили на орендованих квартирах, стежили за журналістом Айдосом і продумували злочин.
"Я не помилилася ні коли звинуватила в замаху Токаєва, ні коли сказала, що стріляв професіонал. Моє захоплення українцям", - зазначила Наталія.
Вона також повідомила, що стан Садикова поки без змін і подякувала всім за підтримку.
Передісторія
У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.
Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. За потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.
