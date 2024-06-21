УКР
Дружина казахського опозиціонера Садикова повідомила, що виконавців замаху на нього знайшли

Виконавців замаху на журналіста Айдоса Садикова знайшли

Українська поліція знайшла двох виконавців замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова в Києві. Вони виявилися громадянами Казахстану. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Наталія Садикова повідомила у Facebook.

Як зазначається, підозрюваними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв 09.05.1991 та Алтай Жаканбаєв 08.02.1988.

Що відомо про злочинців?

Каратаєв - співробітник ДВД Костанайської області. Він займав перші місця на змаганнях зі стрільби серед співробітників, пише Садикова. 

За її словами, чоловіки отримали замовлення, 2 червня приїхали до Києва, жили на орендованих квартирах, стежили за журналістом Айдосом і продумували злочин.

"Я не помилилася ні коли звинуватила в замаху Токаєва, ні коли сказала, що стріляв професіонал. Моє захоплення українцям", - зазначила Наталія.

Вона також повідомила, що стан Садикова поки без змін і подякувала всім за підтримку.

Передісторія

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.

Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. За потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.

Що і вимагалося довести! Писав же ще коли стало відомо що Токаєв хоче "допомогти" з розсідуванням - що він хоче буть "в курсі" розслідування та буть готовим "відбрехаться" - коли його "вуха вилізуть"!
21.06.2024 09:37 Відповісти
Якісь дивні кілери. Де контрольний в голову? Чому жінка жива?
21.06.2024 10:00 Відповісти
Цей кілер не дивний, оскільки одразу стріляв в голову тому. А на жінку він замовлення не отримував тому не було сенсу її вбивати. А якщо кілер почне вбивати всіх свідків, то він дійсно буде дивним..
21.06.2024 10:12 Відповісти
DVD - Digital Versatile Disc - цифровий багатоцільовий диск. А що таке ДВД Костанайської області і яким чином його спіробітники потрапили до України і де зброю взяли і чи затримали їх?
21.06.2024 11:35 Відповісти
 
 