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Стрілянина у Києві: постраждав казахський журналіст Айдос Садиков, він у важкому стані. ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство 56-річного журналіста, громадянина Казахстану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

За попередньою інформацією, невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував постраждалий та його дружина і здійснив постріл у чоловіка, після чого втік. Замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає подружжя. Постраждалий разом з дружиною-журналісткою живуть в Україні з 2014 року та мають статус біженців.

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У Києві стріляли в казахського опозиціонера Айдоса Садикова

Чоловік наразі у важкому стані у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями вживаються заходи для встановлення особи нападника.

Що відомо про постраждалого? 

За даними NEW VOICE, йдеться про казахського опозиціонера Айдоса Садикова, який відомий своєю критикою влади Казахстану.

Айдос Садиков

Айдос Садиков - казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа БАСЕ. На власному YouTube-каналі, який веде разом з дружиною, піддає критиці владу Казахстану та олігархів.

Він відомий підтримкою протестів у Казахстані 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року опозиціонера було оголошено в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, вдень 18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у чоловіка, який перебував із дружиною в авто.

Автор: 

журналістика (1769) Казахстан (873) Київ (19541) прокуратура (3685) стрілянина (1784)


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Топ коментарі
+30
Кацапські вуха стирчать 100%
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18.06.2024 15:50
+30
Швидкого одужання журналісту із Казахстану Айдосу Садикову 🙁
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18.06.2024 15:52
+15
уши кремля - только нужно выбрать какие именно
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18.06.2024 15:51
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Кацапські вуха стирчать 100%
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18.06.2024 15:50 Відповісти
уши кремля - только нужно выбрать какие именно
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18.06.2024 15:51 Відповісти
Всі підряд вуха ху@ла потрібно повільно повідрізати манікюрними
ножницями 👹
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18.06.2024 15:54 Відповісти
ну й НАХРЕНА це нам тут, зараз?
нам взагалі ПОХ скільки у того Уйла двійників.
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18.06.2024 15:55 Відповісти
Регулярно - щосекунди потрібно нагадувати що владімір путін НЕ СПРАВЖНІЙ
а його двійники Гаазаькі педофіли та маніакальні брехуни
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19.06.2024 13:41 Відповісти
Та мені ПОХ "справжний-несправжний", БОМБИ які падають мені на голову - повністю СПРАВЖНІ!
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19.06.2024 13:53 Відповісти
пропагандиські "бомби" більш небезпечні
Бомби тобі на голову скидує Гаазький педофіл владімір путін
Владімір путін ВИНЕН у ВСІХ бідах людства
владімір путін повинен здохнути в Гаазькій тюрьмі
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19.06.2024 14:07 Відповісти
ВСЯ Рашка повинна розвалитися та сдохнути!
Бо ОДИН Уйло всього цього НАОДИНЦІ зробити НЕ МІГ.
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19.06.2024 14:11 Відповісти
Конфигурация ушей не меняется от рождения , по возросту : маленькие -маленькие и уши,взрослеет - и уши побольше ,взрослого немного побольше.А в фото сколько артистов - путиных , и всех уши разные.
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19.06.2024 14:36 Відповісти
Швидкого одужання журналісту із Казахстану Айдосу Садикову 🙁
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18.06.2024 15:52 Відповісти
Замах могли організувати, як казахські так і кремлівські спецслужби.
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18.06.2024 15:53 Відповісти
ОДИН постріл?
Явна якійсь лох/бомж/битовуха.
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18.06.2024 15:53 Відповісти
КазГБ зацікавлені
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18.06.2024 16:04 Відповісти
кацапы приложили руку
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18.06.2024 16:07 Відповісти
Скоріше за це відповідальні казахстані
Досвід прибирати людей у них є (колишній зять Назарбаєва, та його син)
І на відміну від русні. Роблять вони це для себе з мінімальними наслідками

А ось виконавцями можуть бути хто завгодно.
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18.06.2024 16:21 Відповісти
"розділяй та володарюй"(с)
- ван шот - ту хіт..
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18.06.2024 17:19 Відповісти
Казахстан член одкб с 1992 г
Это значит что все их, так називаемые журналисти, работают на фсб под прикритием.
Вопрос в другом.
Почему украинская власть это допускает и куда смотрии СБУ
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18.06.2024 18:12 Відповісти
Вряд ли он агент фсб под прикрытием судя по его взглядам. Он в оппозиции к нынешней казахской власти поэтому в покушении велика вероятность казахских спецслужб. Впрочем это могли сделать и русские, чисто для дестабилизации обстановки
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18.06.2024 19:30 Відповісти
один из излюбленных приемов засылания агентури в стан врага, которое использует кгб-нквд-фсб со времен лидоруба Троцкого - внедрение под видом опозиции.
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18.06.2024 19:44 Відповісти
ну він в опозиції до влади Казахстану, я так зрозумів, а тому тут всім на нього пофіг, а не мало би бути, мали б підтримувати і тему розвивати, як і щодо інших, але ж не шмаркляві.
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18.06.2024 23:39 Відповісти
для тех кто в танке
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Санкции Евросоюза против россии оказались недостаточно эффективны: рф успешно их обходит за счёт посредников в третьих странах, в том числе и в Казахстане. Об этом пишет агентство Bloomberg, передаёт https://orda.kz/bloomberg-kazahstan-pomogaet-rossii-obhodit-sankcii-evrosojuza-383107/orda.kz Orda.kz
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18.06.2024 19:05 Відповісти
"...коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку,"-

Молодці! Прогіб засчітан!
Війська яких країн-членів ОДКБ окупували Казахстан на початку 2022го?
РФ не пропонувати.
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18.06.2024 19:09 Відповісти
це була не окупація Казахстану, а придушення опозиції і одночасні тренування перед вторгненням до України
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18.06.2024 19:45 Відповісти
 
 