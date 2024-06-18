Стрілянина у Києві: постраждав казахський журналіст Айдос Садиков, він у важкому стані. ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство 56-річного журналіста, громадянина Казахстану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

За попередньою інформацією, невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував постраждалий та його дружина і здійснив постріл у чоловіка, після чого втік. Замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає подружжя. Постраждалий разом з дружиною-журналісткою живуть в Україні з 2014 року та мають статус біженців.

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Чоловік наразі у важкому стані у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями вживаються заходи для встановлення особи нападника.

Що відомо про постраждалого?

За даними NEW VOICE, йдеться про казахського опозиціонера Айдоса Садикова, який відомий своєю критикою влади Казахстану.

Айдос Садиков - казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа БАСЕ. На власному YouTube-каналі, який веде разом з дружиною, піддає критиці владу Казахстану та олігархів.

Він відомий підтримкою протестів у Казахстані 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року опозиціонера було оголошено в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, вдень 18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у чоловіка, який перебував із дружиною в авто.