Стрілянина у Києві: постраждав казахський журналіст Айдос Садиков, він у важкому стані. ФОТО
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство 56-річного журналіста, громадянина Казахстану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
За попередньою інформацією, невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував постраждалий та його дружина і здійснив постріл у чоловіка, після чого втік. Замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає подружжя. Постраждалий разом з дружиною-журналісткою живуть в Україні з 2014 року та мають статус біженців.
Чоловік наразі у важкому стані у лікарні", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронцями вживаються заходи для встановлення особи нападника.
Що відомо про постраждалого?
За даними NEW VOICE, йдеться про казахського опозиціонера Айдоса Садикова, який відомий своєю критикою влади Казахстану.
Айдос Садиков - казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа БАСЕ. На власному YouTube-каналі, який веде разом з дружиною, піддає критиці владу Казахстану та олігархів.
Він відомий підтримкою протестів у Казахстані 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.
У жовтні 2023 року опозиціонера було оголошено в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".
Як інформував раніше Цензор.НЕТ, вдень 18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у чоловіка, який перебував із дружиною в авто.
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ножницями 👹
нам взагалі ПОХ скільки у того Уйла двійників.
а його двійники Гаазаькі педофіли та маніакальні брехуни
Бомби тобі на голову скидує Гаазький педофіл владімір путін
Владімір путін ВИНЕН у ВСІХ бідах людства
владімір путін повинен здохнути в Гаазькій тюрьмі
Бо ОДИН Уйло всього цього НАОДИНЦІ зробити НЕ МІГ.
Явна якійсь лох/бомж/битовуха.
Досвід прибирати людей у них є (колишній зять Назарбаєва, та його син)
І на відміну від русні. Роблять вони це для себе з мінімальними наслідками
А ось виконавцями можуть бути хто завгодно.
- ван шот - ту хіт..
Это значит что все их, так називаемые журналисти, работают на фсб под прикритием.
Вопрос в другом.
Почему украинская власть это допускает и куда смотрии СБУ
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Санкции Евросоюза против россии оказались недостаточно эффективны: рф успешно их обходит за счёт посредников в третьих странах, в том числе и в Казахстане. Об этом пишет агентство Bloomberg, передаёт https://orda.kz/bloomberg-kazahstan-pomogaet-rossii-obhodit-sankcii-evrosojuza-383107/orda.kz Orda.kz
Молодці! Прогіб засчітан!
Війська яких країн-членів ОДКБ окупували Казахстан на початку 2022го?
РФ не пропонувати.