Токаєв про замах на казахського журналіста Садикова в Києві: Астана готова долучитися до розслідування
Офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування щодо нападу на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який стався 18 червня у Києві.
Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що у Казахстані взято курс на зміцнення верховенства закону, а його принципова позиція спрямована на те, що у державі має панувати закон і порядок.
Токаєв доручив дипломатичним відомствам і правоохоронним органам направити офіційні запити Україні щодо інциденту.
Усі колізії, розбіжності в нашому суспільстві слід розв'язувати виключно в правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно до основних міжнародних норм. Саме з цього погляду необхідно розглядати злочин, що стався вчора в Києві щодо громадянина Казахстану Айдоса Садикова. Доручено по лінії дипломатичного відомства і правоохоронних органів направити офіційні запити українській стороні щодо цього серйозного інциденту. У разі необхідності казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування для надання сприяння у виявленні істини", - додав президент Казахстану.
Що передувало?
Вдень 18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у чоловіка, який перебував із дружиною в авто.
Прокуратура України розпочала досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство казахського журналіста Айдоса Садикова. Він відомий своєю критикою влади Казахстану.
У жовтні 2023 року опозиціонера було оголошено в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".
в нас є Великий юрист!!
Він як і в справі з П Шереметом
може назначити винних
У всяк випадку саме так можна зрозуміти написане зформульоване тобою. Хоча я тебе знаю давно, саме тому іронізую...
Токаєву це не потрібно.
діяти дальше , ну знаєте про що я ?🙁