УКР
Новини
Токаєв про замах на казахського журналіста Садикова в Києві: Астана готова долучитися до розслідування

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування щодо нападу на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який стався 18 червня у Києві.

Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що у Казахстані взято курс на зміцнення верховенства закону, а його принципова позиція спрямована на те, що у державі має панувати закон і порядок.

Токаєв доручив дипломатичним відомствам і правоохоронним органам направити офіційні запити Україні щодо інциденту.

Усі колізії, розбіжності в нашому суспільстві слід розв'язувати виключно в правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно до основних міжнародних норм. Саме з цього погляду необхідно розглядати злочин, що стався вчора в Києві щодо громадянина Казахстану Айдоса Садикова. Доручено по лінії дипломатичного відомства і правоохоронних органів направити офіційні запити українській стороні щодо цього серйозного інциденту. У разі необхідності казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування для надання сприяння у виявленні істини", - додав президент Казахстану.

Що передувало?

Вдень 18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у чоловіка, який перебував із дружиною в авто.

Прокуратура України розпочала досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство казахського журналіста Айдоса Садикова. Він відомий своєю критикою влади Казахстану.

У жовтні 2023 року опозиціонера було оголошено в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".

журналістика (1802) Казахстан (886) замах (572) стрілянина (1821) Токаєв Касим-Жомарт (86)
+12
Токаєв вирішв "взять на контроль" розслідування? Щоб "буть у курсі" та буть готовим "відбрехаться" - якщо вилізуть вуха його "спеців"?
19.06.2024 12:50 Відповісти
+10
Сам замовив, сам готовий допомогти розслідувати. Вищий рівень нахабства
19.06.2024 13:01 Відповісти
+5
дякуємо-не потрібно:
в нас є Великий юрист!!
Він як і в справі з П Шереметом
може назначити винних
19.06.2024 12:49 Відповісти
19.06.2024 12:49 Відповісти
djakuemo - ale zametati sledi netreba.
19.06.2024 12:50 Відповісти
19.06.2024 12:50 Відповісти
Токаєву у розслідуванні, головне не вийти на самого себе. Кучма 2(((
19.06.2024 13:01 Відповісти
а то ти ще сумніваєшся в походженні тих вух?
У всяк випадку саме так можна зрозуміти написане зформульоване тобою. Хоча я тебе знаю давно, саме тому іронізую...
19.06.2024 13:19 Відповісти
Скажіть Токаєву,що можна криптою "долучитись",в нас "Слуги Єрмака" діджиталізовані
19.06.2024 12:52 Відповісти
кацапи хочуть розхитати Казахстан.
Токаєву це не потрібно.
19.06.2024 12:56 Відповісти
Казахстан давно проданий китайцям. Тож товарищі хочуть знати хто поліз на їхнього агента
19.06.2024 13:02 Відповісти
19.06.2024 13:01 Відповісти
В конфликт умышленно втягивают и Казахстан. Рф это выгодно...
19.06.2024 13:04 Відповісти
як в запоріжжі з правозахисником- замовник готовий долучитися до розслідування вбивства жертви
19.06.2024 13:06 Відповісти
Бугага. Сам же заказал.
19.06.2024 13:16 Відповісти
Токаєв , мабуть , вирішив дізнатися в якому стані журналіст і як
діяти дальше , ну знаєте про що я ?🙁
19.06.2024 13:26 Відповісти
Кремль був готовий долучитися до розслідування катастрофи Boeing 777, якого збили 17 липня 2014 року на околицях Торезу Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України.
19.06.2024 13:26 Відповісти
Вбивати журналістів - це стиль хутина
19.06.2024 14:11 Відповісти
Замовник вбивства хоче все знати про хід розслідування.
19.06.2024 14:23 Відповісти
 
 