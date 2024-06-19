Токаєв про замах на казахського журналіста Садикова в Києві: Астана готова долучитися до розслідування

Офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування щодо нападу на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який стався 18 червня у Києві.

Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що у Казахстані взято курс на зміцнення верховенства закону, а його принципова позиція спрямована на те, що у державі має панувати закон і порядок.

Токаєв доручив дипломатичним відомствам і правоохоронним органам направити офіційні запити Україні щодо інциденту.

Усі колізії, розбіжності в нашому суспільстві слід розв'язувати виключно в правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно до основних міжнародних норм. Саме з цього погляду необхідно розглядати злочин, що стався вчора в Києві щодо громадянина Казахстану Айдоса Садикова. Доручено по лінії дипломатичного відомства і правоохоронних органів направити офіційні запити українській стороні щодо цього серйозного інциденту. У разі необхідності казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування для надання сприяння у виявленні істини", - додав президент Казахстану.

Що передувало?

Вдень 18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у чоловіка, який перебував із дружиною в авто.

Прокуратура України розпочала досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство казахського журналіста Айдоса Садикова. Він відомий своєю критикою влади Казахстану.

У жовтні 2023 року опозиціонера було оголошено в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".

