Замах на казахського опозиціонера Садикова у Києві: один із підозрюваних здався владі Казахстану
Один із підозрюваних у замаху на казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова сам звернувся до органів внутрішніх справ Казахстану. Його наразі затримано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби генпрокуратури країни.
Як зазначається, правоохоронні органи України, виявляючи оперативність та професіоналізм, у найкоротші терміни встановили осіб, які вчинили замах на казахського опозиціонера Садикова.
Також інформується, що 21 червня один із підозрюваних - Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи.
Цього ж дня його затримано за підозрою в скоєнні цього злочину. Другого підозрюваного Мейрама Каратаєва досі розшукують.
Замах на Айдоса Садикова
У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.
Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. За потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.
тупорилий, дуболомний зе!дегенерат.
привіт утирочний.
а, хто був у vii столітті?
щоби розсварити нашу краіну з Казахстаном 😡
Це зветься «найкоротші терміни», якщо нападники встигли виїхати?!
Який це професіоналізм?!
Очевидно ж, що казахи прикриють того, що здався, тому він і виїхав
Хай ті і переймаються.