Замах на казахського опозиціонера Садикова у Києві: один із підозрюваних здався владі Казахстану

Один із підозрюваних у замаху на казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова сам звернувся до органів внутрішніх справ Казахстану. Його наразі затримано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби генпрокуратури країни.

Як зазначається, правоохоронні органи України, виявляючи оперативність та професіоналізм, у найкоротші терміни встановили осіб, які вчинили замах на казахського опозиціонера Садикова.

Також інформується, що 21 червня один із підозрюваних - Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи.

Читайте також: Токаєв про замах на казахського журналіста Садикова в Києві: Астана готова долучитися до розслідування

Цього ж дня його затримано за підозрою в скоєнні цього злочину. Другого підозрюваного Мейрама Каратаєва досі розшукують.

Замах на Айдоса Садикова

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.

Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. За потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.

Читайте: Дружина казахського опозиціонера Садикова повідомила, що виконавців замаху на нього знайшли