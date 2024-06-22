УКР
Замах на казахського опозиціонера Садикова у Києві: один із підозрюваних здався владі Казахстану

У Києві стріляли в Айдоса Садикова

Один із підозрюваних у замаху на казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова сам звернувся до органів внутрішніх справ Казахстану. Його наразі затримано. 

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це йдеться у повідомленні пресслужби генпрокуратури країни.

Як зазначається, правоохоронні органи України, виявляючи оперативність та професіоналізм, у найкоротші терміни встановили осіб, які вчинили замах на казахського опозиціонера Садикова.

Також інформується, що 21 червня один із підозрюваних - Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи.

Читайте також: Токаєв про замах на казахського журналіста Садикова в Києві: Астана готова долучитися до розслідування

Цього ж дня його затримано за підозрою в скоєнні цього злочину. Другого підозрюваного Мейрама Каратаєва досі  розшукують.

Замах на Айдоса Садикова

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.

Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. За потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.

Читайте: Дружина казахського опозиціонера Садикова повідомила, що виконавців замаху на нього знайшли

+11
"Затримали" для підвищення в званні.
22.06.2024 13:41
+9
слався слався міністр мвс клименко!
тупорилий, дуболомний зе!дегенерат.
22.06.2024 13:41
+9
Відзвітував про виконання?
22.06.2024 13:46
слався слався міністр мвс клименко!
тупорилий, дуболомний зе!дегенерат.
22.06.2024 13:41
Клименко зелений? До Клименка був Монастирський. До Монастирського був Аваков. До Авакова був майдан. І яким боком тут зелені?
22.06.2024 14:31
оу...
привіт утирочний.
а, хто був у vii столітті?
22.06.2024 14:45
"Затримали" для підвищення в званні.
22.06.2024 13:41
Токаєв - сраколиз пукіна?
22.06.2024 13:41
всрався Токаєву той хутін
22.06.2024 13:44
нам з казахами сваритись ні до чого, бо ворог один - рашка
22.06.2024 13:49
Вони не ідіоти. Працюють відразу з усіма.
22.06.2024 13:46
Токаєву пупкін, такеж само шило, як для УСІХ влад сусідніх країн. На території всїх сусідів пупкін має плани. Із якого пепеляку їм усім радіти пупкіну?
22.06.2024 14:03
Сі
22.06.2024 14:28
izpolņiteļ sdalsa zakažčiku ? orginaļno
22.06.2024 13:42
Відзвітував про виконання?
22.06.2024 13:46
якось гидко читати такі новини. треба нашим спецслужбам на стажування
22.06.2024 13:49
Ох МВС і проворні, і особу встановили, і обвинувачення пред'явили, тільки не вловили. Ще й прикордонники в структурі МВС, здавалось, що повинна бути якась взаємодія. А решта все по правилах спецназу: "Тихо зайшов -"тихо пішов".
22.06.2024 13:53
А може казахська влада його і послала? Тіпа ход кАньом
22.06.2024 13:57
Клоунада. Типа "мы здесь не причем". Скоро выяснится, что стрелял исходя из личных мотивов, неприязни и т.д.
22.06.2024 14:18
Таку лічну нєпріязнь іспитував, что просто кущать нє мог.
22.06.2024 16:17
Замовником вбивства є100% рашинське фсб і особисто путлер ,
щоби розсварити нашу краіну з Казахстаном 😡
22.06.2024 14:26
Як би ви бачили як казахська кацапомовна вата дрочить на китай... Европа гавно, расея гавно...а китай єта фсе )))))))
22.06.2024 14:30
Оце тактика на випереження ...чесно піблічно віддатися до замовника Токаєва, під персональну відповідальність ...або вигадуй легенду , бо я публічно засвітився ...але як натхнено працює срана ОПівська 🤡 шобла для фсб
22.06.2024 14:49
правоохоронні органи України, виявляючи оперативність та професіоналізм, у найкоротші терміни встановили осіб, які вчинили на казахського опозиціонера Садикова.Джерело:

Це зветься «найкоротші терміни», якщо нападники встигли виїхати?!
Який це професіоналізм?!
Очевидно ж, що казахи прикриють того, що здався, тому він і виїхав
22.06.2024 14:53
я не зрозумів стосовно "оперативності", якщо вони втекли
22.06.2024 15:11
Казахів вже давно танцуют і ужинают китайози.
Хай ті і переймаються.
22.06.2024 15:30
Як він вилетів з Молдови, якщо він в міжнародному розшуку?
22.06.2024 16:16
Так же як «Петров і Боширов» після полювання на Скрипалів літаком повернулися із Британії на московські болота, а до того не один рік по підробним фсбешним паспортам на інші прізвища спокійно по всій Європі їздили та виконували свою чорну роботу.
22.06.2024 17:48
 
 