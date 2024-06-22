Покушение на казахского оппозиционера Садыкова в Киеве: один из подозреваемых сдался властям Казахстана
Один из подозреваемых в покушении на казахского оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова сам обратился в органы внутренних дел Казахстана. Он в настоящее время задержан.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры страны.
Как отмечается, правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших покушение на казахского оппозиционера Садыкова.
Также информируется, что 21 июня один из подозреваемых - Алтай Жаканбаев, самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где его допросили по обстоятельствам дела.
В этот же день он задержан по подозрению в совершении этого преступления. Второго подозреваемого - Мейрама Каратаева, до сих пор разыскивают.
Покушение на Айдоса Садикова
Днем 18 июня в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину, который находился с женой в авто.
Прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство казахского журналиста Айдоса Садыкова. Он известен своей критикой властей Казахстана.
В октябре 2023 года оппозиционер был объявлен в розыск в Казахстане за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной вражды".
Сам Токаев поручил направить официальные запросы украинской стороне относительно нападения. При необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.
тупорилий, дуболомний зе!дегенерат.
привіт утирочний.
а, хто був у vii столітті?
щоби розсварити нашу краіну з Казахстаном 😡
Це зветься «найкоротші терміни», якщо нападники встигли виїхати?!
Який це професіоналізм?!
Очевидно ж, що казахи прикриють того, що здався, тому він і виїхав
Хай ті і переймаються.