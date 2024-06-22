РУС
6 065 25

Покушение на казахского оппозиционера Садыкова в Киеве: один из подозреваемых сдался властям Казахстана

У Києві стріляли в Айдоса Садикова

Один из подозреваемых в покушении на казахского оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова сам обратился в органы внутренних дел Казахстана. Он в настоящее время задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры страны.

Как отмечается, правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших покушение на казахского оппозиционера Садыкова.

Также информируется, что 21 июня один из подозреваемых - Алтай Жаканбаев, самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где его допросили по обстоятельствам дела.

В этот же день он задержан по подозрению в совершении этого преступления. Второго подозреваемого - Мейрама Каратаева, до сих пор разыскивают.

Покушение на Айдоса Садикова

Днем 18 июня в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину, который находился с женой в авто.

Прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство казахского журналиста Айдоса Садыкова. Он известен своей критикой властей Казахстана.

В октябре 2023 года оппозиционер был объявлен в розыск в Казахстане за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной вражды".

Сам Токаев поручил направить официальные запросы украинской стороне относительно нападения. При необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.

Топ комментарии
+11
"Затримали" для підвищення в званні.
22.06.2024 13:41 Ответить
+9
слався слався міністр мвс клименко!
тупорилий, дуболомний зе!дегенерат.
22.06.2024 13:41 Ответить
+9
Відзвітував про виконання?
22.06.2024 13:46 Ответить
слався слався міністр мвс клименко!
тупорилий, дуболомний зе!дегенерат.
22.06.2024 13:41 Ответить
Клименко зелений? До Клименка був Монастирський. До Монастирського був Аваков. До Авакова був майдан. І яким боком тут зелені?
22.06.2024 14:31 Ответить
оу...
привіт утирочний.
а, хто був у vii столітті?
22.06.2024 14:45 Ответить
"Затримали" для підвищення в званні.
22.06.2024 13:41 Ответить
Токаєв - сраколиз пукіна?
22.06.2024 13:41 Ответить
всрався Токаєву той хутін
22.06.2024 13:44 Ответить
нам з казахами сваритись ні до чого, бо ворог один - рашка
22.06.2024 13:49 Ответить
Вони не ідіоти. Працюють відразу з усіма.
22.06.2024 13:46 Ответить
Токаєву пупкін, такеж само шило, як для УСІХ влад сусідніх країн. На території всїх сусідів пупкін має плани. Із якого пепеляку їм усім радіти пупкіну?
22.06.2024 14:03 Ответить
Сі
22.06.2024 14:28 Ответить
izpolņiteļ sdalsa zakažčiku ? orginaļno
22.06.2024 13:42 Ответить
Відзвітував про виконання?
22.06.2024 13:46 Ответить
якось гидко читати такі новини. треба нашим спецслужбам на стажування
22.06.2024 13:49 Ответить
Ох МВС і проворні, і особу встановили, і обвинувачення пред'явили, тільки не вловили. Ще й прикордонники в структурі МВС, здавалось, що повинна бути якась взаємодія. А решта все по правилах спецназу: "Тихо зайшов -"тихо пішов".
22.06.2024 13:53 Ответить
А може казахська влада його і послала? Тіпа ход кАньом
22.06.2024 13:57 Ответить
Клоунада. Типа "мы здесь не причем". Скоро выяснится, что стрелял исходя из личных мотивов, неприязни и т.д.
22.06.2024 14:18 Ответить
Таку лічну нєпріязнь іспитував, что просто кущать нє мог.
22.06.2024 16:17 Ответить
Замовником вбивства є100% рашинське фсб і особисто путлер ,
щоби розсварити нашу краіну з Казахстаном 😡
22.06.2024 14:26 Ответить
Як би ви бачили як казахська кацапомовна вата дрочить на китай... Европа гавно, расея гавно...а китай єта фсе )))))))
22.06.2024 14:30 Ответить
Оце тактика на випереження ...чесно піблічно віддатися до замовника Токаєва, під персональну відповідальність ...або вигадуй легенду , бо я публічно засвітився ...але як натхнено працює срана ОПівська 🤡 шобла для фсб
22.06.2024 14:49 Ответить
правоохоронні органи України, виявляючи оперативність та професіоналізм, у найкоротші терміни встановили осіб, які вчинили на казахського опозиціонера Садикова.Джерело:

Це зветься «найкоротші терміни», якщо нападники встигли виїхати?!
Який це професіоналізм?!
Очевидно ж, що казахи прикриють того, що здався, тому він і виїхав
22.06.2024 14:53 Ответить
я не зрозумів стосовно "оперативності", якщо вони втекли
22.06.2024 15:11 Ответить
Казахів вже давно танцуют і ужинают китайози.
Хай ті і переймаються.
22.06.2024 15:30 Ответить
Як він вилетів з Молдови, якщо він в міжнародному розшуку?
22.06.2024 16:16 Ответить
Так же як «Петров і Боширов» після полювання на Скрипалів літаком повернулися із Британії на московські болота, а до того не один рік по підробним фсбешним паспортам на інші прізвища спокійно по всій Європі їздили та виконували свою чорну роботу.
22.06.2024 17:48 Ответить
 
 