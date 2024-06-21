Покушение на казахского оппозиционера Садыкова: Двое подозреваемых скрылись за границу, они объявлены в международный розыск. ФОТОрепортаж
Установлены личности двух мужчин, совершивших покушение на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве. Это граждане Казахстана.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Установлено, что двое мужчин в возрасте 33 и 36 лет, тщательно спланировали убийство журналиста, имеющего в Украине статус беженца
"Установлено, что подозреваемые прибыли на территорию Украины 2 июня, пересекая польско-украинскую границу. В столице они арендовали квартиру и приобрели автомобиль. За потерпевшим некоторое время наблюдали, изучая его маршруты.
18 июня, в день совершения преступления, один из подозреваемых подошел к машине пострадавшего, произвел выстрел, а его сообщник наблюдал за ситуацией вокруг дома. После этого они покинули место совершения преступления", - говорится в сообщении.
В день совершения покушения они покинули территорию Украины, пересекая границу с Молдовой. Сейчас они объявлены в международный розыск. Заочно подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Покушение на Айдоса Садыкова
Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова и скрылся. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Жена Садыкова заявила, что заказчиком нападения может быть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Сам Токаев поручил направить официальные запросы украинской стороне относительно нападения. При необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.
країна його мрії
токаєв закриває очі на те, як українські диверсанти з території казахстану запускають дрони на росію
а нам "приходиться закривати очі" на те, як казахські диверсанти втікають з України