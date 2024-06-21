РУС
Покушение на казахского оппозиционера Садыкова: Двое подозреваемых скрылись за границу, они объявлены в международный розыск. ФОТОрепортаж

Установлены личности двух мужчин, совершивших покушение на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве. Это граждане Казахстана.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что двое мужчин в возрасте 33 и 36 лет, тщательно спланировали убийство журналиста, имеющего в Украине статус беженца

"Установлено, что подозреваемые прибыли на территорию Украины 2 июня, пересекая польско-украинскую границу. В столице они арендовали квартиру и приобрели автомобиль. За потерпевшим некоторое время наблюдали, изучая его маршруты.

18 июня, в день совершения преступления, один из подозреваемых подошел к машине пострадавшего, произвел выстрел, а его сообщник наблюдал за ситуацией вокруг дома. После этого они покинули место совершения преступления", - говорится в сообщении.

В день совершения покушения они покинули территорию Украины, пересекая границу с Молдовой. Сейчас они объявлены в международный розыск. Заочно подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Встановлено осіб, які скоїли замах на Айдоса Садикова
Покушение на Айдоса Садыкова

Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова и скрылся. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Жена Садыкова заявила, что заказчиком нападения может быть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сам Токаев поручил направить официальные запросы украинской стороне относительно нападения. При необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.

Топ комментарии
+29
Як вони, б..... втекли за кордон??! Яким чином??!!!
21.06.2024 11:40 Ответить
+22
Як завжди встановили коли вони втікли))))
21.06.2024 11:39 Ответить
+20
Дивина, в країні війна, а вільно заїхали кілери та і виїхали. Нафіга тоді прикордонна служба, чи тільки для видимості, чи здоєння грошей? Так може і диверсійна група заїхати .
21.06.2024 11:42 Ответить
Як завжди встановили коли вони втікли))))
21.06.2024 11:39 Ответить
Знову петров і боширов?
21.06.2024 11:39 Ответить
млядьська влада,просто імпотенти !!!
21.06.2024 13:59 Ответить
Як вони, б..... втекли за кордон??! Яким чином??!!!
21.06.2024 11:40 Ответить
А подозреваемые обновили свои данные? Как они смогли выехать за кордон?
21.06.2024 11:40 Ответить
ТОбі "аби ляпнуть"? Вони - громадяни Казахстану
21.06.2024 11:43 Ответить
могли по підробному паспорту , наприклад
21.06.2024 11:56 Ответить
Дивина, в країні війна, а вільно заїхали кілери та і виїхали. Нафіга тоді прикордонна служба, чи тільки для видимості, чи здоєння грошей? Так може і диверсійна група заїхати .
21.06.2024 11:42 Ответить
Титання тут в іншому - звідки вони взяли пістолет з ПБС? З собою привезти не могли - бо прикордонники-б виявили Одне з двох: або купили на місці (що маломожливо - бо для цього треба мать зв"язки з криміналом - а кримінал не любить встрявать в "політику) І другий варіант - отримали в посольстві Казахстану - зброю могли передать дипломатичною поштою Враховуючи що один з них - працівник МВС Казахстану - це найвірогідніший варіант
21.06.2024 11:50 Ответить
Могла резидентура рашки надати.
21.06.2024 12:10 Ответить
Казахи з кацапами зараз "на ножах" Якби вони передали-б зброю - то зробили-б щоб ці терористи були затримані в Україні - щоб "вбить клин" додатковий у стосунки між Україною та КАзахстаном
21.06.2024 12:22 Ответить
Це тільки на програмах Соловйова - на ножах. У Казахстана економіка росте завдяки підсанкційній торговлі з рашкою.
21.06.2024 12:24 Ответить
Одна справа - тихцем підторговувать І зовсім інша - "публічно палиться" У нас "Блазень" теж публічно - проти Росії А насправді?
21.06.2024 12:35 Ответить
Випустили кілерів з дозволу ОП - це 100%.
21.06.2024 13:10 Ответить
100 % не може буть навіть при наявності доказів вини А ти робиш 100% з голослівного припущення
21.06.2024 13:25 Ответить
Та да. И Сталин ни в чем не виноват, он просто не знал.
21.06.2024 17:13 Ответить
До чого тут Сталін? І що - ти на повному серйозі Єр-ЗЕ-лайно з сталінським НКВС порівнюєш?
21.06.2024 17:49 Ответить
Все авторитарные режимы близнецы-братья.
24.06.2024 11:05 Ответить
Завжди думав, що громадянин своєї країни, який живе у себе вдома, завжди більше прав матиме, ніж інший. А тут навпаки, як вирок
21.06.2024 11:44 Ответить
за листом від ГУР та підписом буданова?той кордон тільки опозиції не може перетинати,а всі інші туди сюди швендяють
21.06.2024 11:45 Ответить
Навіщо їм лице закрили? Щоб ніхто не впізнав?

21.06.2024 11:47 Ответить
Ну при 🤡 два терориста... це норм...при дермаковський з 🤡 ОПі загін вагнерівців благополучно з літака злиняв ...фесбеник свого не видасть, навіть якшо він український президент
21.06.2024 11:47 Ответить
Ось так працює "план-перехват" в Україні. На казахського опозиціонера скоєно озброєний замах, а прикордонники, які належать до МВС дають зелене світло двом громадянам Казахстану на виїзд.
21.06.2024 12:12 Ответить
.. а чого Ви вирішили, що у них були казахські паспорти? Може киргизські... Може узбецькі... А може і турецькі... Невже для розвідорганів такої держави...як Казахстан..це проблема?
21.06.2024 12:59 Ответить
прибули до України через кордон, втекли з України через кордон..., на хвилиночку, двоє чоловіків шастають через кордон, не зважаючи ні на що... не кордон, а решето, чи то тільки для своїх...
21.06.2024 12:14 Ответить
Ну це ж не через Тису переправлятися.
21.06.2024 12:20 Ответить
Проходний двір. Чим займається сбу ?
21.06.2024 12:22 Ответить
Тем же, что и всегда - бабло скирдуют.
21.06.2024 12:29 Ответить
Це ж вони призовного віку, виїхали спокійно, заплатив хабар прикордонникам.
21.06.2024 12:24 Ответить
Они граждане Казахстана, таких выпускают без проблем, без взяток.
21.06.2024 12:40 Ответить
..а Коля думати не звик! У Колі мозок при написанні не задіяний!)))
21.06.2024 13:01 Ответить
Иностранные граждане спокойно заежают с оружием,или еще хуже покупают его в Украине,спокойно квартируют не вызывая подозрений,организовывают слежку в столице воюющего города,спокойно совершают убийство и спокойно сваливают,а где *** полиция,бакановцы,будановцы и прочие бронированные от войны воины?
21.06.2024 12:30 Ответить
тобто з україни не можуть виїхати лише українці. а все інше - прохідний двір?

країна його мрії
21.06.2024 12:31 Ответить
а скільки взяв пердак за цю справу
21.06.2024 12:33 Ответить
На третьому фото не Зеленський часом?
21.06.2024 13:22 Ответить
їм дали втекти, бо диктатор казахстану потрібний для війни проти росії

токаєв закриває очі на те, як українські диверсанти з території казахстану запускають дрони на росію

а нам "приходиться закривати очі" на те, як казахські диверсанти втікають з України
21.06.2024 15:12 Ответить
Африка
21.06.2024 17:11 Ответить
Безхребетна робота СБУ та прикордонників. Так і росіяки з підробленими документами можуть вільно переміщатися в Україні та вести розвідку разом з диверсіями
21.06.2024 18:22 Ответить
 
 