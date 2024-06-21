Покушение на казахского оппозиционера Садыкова: Двое подозреваемых скрылись за границу, они объявлены в международный розыск. ФОТОрепортаж

Установлены личности двух мужчин, совершивших покушение на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве. Это граждане Казахстана.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что двое мужчин в возрасте 33 и 36 лет, тщательно спланировали убийство журналиста, имеющего в Украине статус беженца

"Установлено, что подозреваемые прибыли на территорию Украины 2 июня, пересекая польско-украинскую границу. В столице они арендовали квартиру и приобрели автомобиль. За потерпевшим некоторое время наблюдали, изучая его маршруты.



18 июня, в день совершения преступления, один из подозреваемых подошел к машине пострадавшего, произвел выстрел, а его сообщник наблюдал за ситуацией вокруг дома. После этого они покинули место совершения преступления", - говорится в сообщении.

В день совершения покушения они покинули территорию Украины, пересекая границу с Молдовой. Сейчас они объявлены в международный розыск. Заочно подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.













Также читайте: Токаев о покушении на казахского журналиста Садыкова в Киеве: Астана готова присоединиться к расследованию

Покушение на Айдоса Садыкова

Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова и скрылся. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Жена Садыкова заявила, что заказчиком нападения может быть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сам Токаев поручил направить официальные запросы украинской стороне относительно нападения. При необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена казахского оппозиционера Садыкова сообщила, что исполнителей покушения на него нашли