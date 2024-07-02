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Новости
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После смерти Садыкова причастным к покушению изменят подозрение, - Офис генпрокурора

Помер Садиков

В связи со смертью казахского журналиста Айдоса Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в результате полученного огнестрельного ранения в реанимационном отделении больницы умер журналист из Казахстана, на которого 18 июня 2024 года было совершено покушение в Шевченковском районе Киева.

По данным следствия, к преступлению причастны двое граждан Казахстана.

Сейчас правоохранительные органы готовят сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения причастным лицам с покушения на убийство на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Также читайте: Казахстан не будет выдавать Украине подозреваемого в покушении на журналиста Садыкова, - СМИ

Покушение на Айдоса Садикова

Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова и скрылся. Пострадавший после покушения находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Жена Садыкова заявила, что заказчиком нападения может быть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сам Токаев поручил направить официальные запросы украинской стороне относительно нападения. При необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.

Позже стало известно, что Офис Генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Республики Казахстан об экстрадиции двух человек, которых подозревают в особо тяжком преступлении.

Утром 2 июля стало известно, что казахский оппозиционный журналист Садыков умер.

Автор: 

Казахстан (781) убийство (6505) подозрение (501) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+7
І що? Черговий "пердь в калюжу"? Казахстан своїх не видасть Зате наші придурки "надмуть бульби" щоб показать "дієвість" роботи!
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02.07.2024 10:10
+5
Що казати про Казахстан й інші "республіки Середньої Азії", з якими в України - безвіз. І за паспортами яких мало не щоденно просочується рашистська ашентура під прикриттям. Нівіть і володільці паспортів із двоголовим мутантом, які до початку великої війни з пітьмою мали статус ПМП й відповідну посвідку, а потім здриснули з України, все сміливіше повертаються в Україну через кордон з Білоруссю, проходячи за цією старою посвідкою ПМП, тобто без отримання візи. Оскільки строк дії такої посвідки 10 років, а згідно рішення КМУ її потрібно поновити, то рашистська агентура щоби уникнути обов'язкової при цьому перевірки СБУ робить наступний "финт ушами":
1) влаштовується на будь-яку роботу за посвідкою, строк дії якої збігає. При цьому дозвіл на роботу громадянина рф, що має посвідку про ПМП, правилами не вимагається;
2) отримує довідку з роботи, що він (вона) працевлаштовані в Україні та несе її у міграційну службу на поновлення посвідки на ПМП ще на 10 років;
3) після легалізації громадянин (ка) пітьми одразу звільняється з роботи і далі вільно провадить підривну діяльність на неокупованій території України.
Якщо так далі піде, то диверсії і теракти зі сторони ворожої агентури будуть відбуватись щогодини.
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02.07.2024 10:34
+2
Замінять і відпустять з України, як Цемаха та беркутню …
Татаров із кураторами, не марнує часу, гроші йдуть за призначенням та договорняками…
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02.07.2024 10:14
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І що? Черговий "пердь в калюжу"? Казахстан своїх не видасть Зате наші придурки "надмуть бульби" щоб показать "дієвість" роботи!
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02.07.2024 10:10 Ответить
Що казати про Казахстан й інші "республіки Середньої Азії", з якими в України - безвіз. І за паспортами яких мало не щоденно просочується рашистська ашентура під прикриттям. Нівіть і володільці паспортів із двоголовим мутантом, які до початку великої війни з пітьмою мали статус ПМП й відповідну посвідку, а потім здриснули з України, все сміливіше повертаються в Україну через кордон з Білоруссю, проходячи за цією старою посвідкою ПМП, тобто без отримання візи. Оскільки строк дії такої посвідки 10 років, а згідно рішення КМУ її потрібно поновити, то рашистська агентура щоби уникнути обов'язкової при цьому перевірки СБУ робить наступний "финт ушами":
1) влаштовується на будь-яку роботу за посвідкою, строк дії якої збігає. При цьому дозвіл на роботу громадянина рф, що має посвідку про ПМП, правилами не вимагається;
2) отримує довідку з роботи, що він (вона) працевлаштовані в Україні та несе її у міграційну службу на поновлення посвідки на ПМП ще на 10 років;
3) після легалізації громадянин (ка) пітьми одразу звільняється з роботи і далі вільно провадить підривну діяльність на неокупованій території України.
Якщо так далі піде, то диверсії і теракти зі сторони ворожої агентури будуть відбуватись щогодини.
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02.07.2024 10:34 Ответить
Схоже оманський в долі з такаєвим.
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02.07.2024 11:03 Ответить
Замінять і відпустять з України, як Цемаха та беркутню …
Татаров із кураторами, не марнує часу, гроші йдуть за призначенням та договорняками…
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02.07.2024 10:14 Ответить
Цемаха хоч непогано обміняли, а цього ще витягти треба.
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02.07.2024 10:51 Ответить
Убийцы как были на свободе, так на свободе и останутся.
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02.07.2024 13:40 Ответить
нквс як в себе вдома на жаль
з іншого боку захиститись від них дуже важко будь де в світі
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02.07.2024 10:51 Ответить
контрразведка, СБУ и менты облажались по крупному - операция многоходовая и успешная... Тут ответить бы кому-то, но нет ... менты на брони, им ничего не грозит, СБУ - борется с подготовкой госпереворотов каждый день и непокладая рук, контрразведка, с таким количеством ждунов и кротов, вообще непонятно, чем занимается!
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02.07.2024 11:50 Ответить
до злочину причетні двоє громадян Казахстану Джерело: https://censor.net/ua/n3497657
Пєтров і Боширов?
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02.07.2024 11:55 Ответить
це *****! Розкажіть як наймані вбивці в'їхали, а головне, як виїхали з України. Зато СБУ вже безліч змов проти Зе розкрило!
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02.07.2024 19:51 Ответить
 
 