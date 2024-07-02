После смерти Садыкова причастным к покушению изменят подозрение, - Офис генпрокурора

В связи со смертью казахского журналиста Айдоса Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в результате полученного огнестрельного ранения в реанимационном отделении больницы умер журналист из Казахстана, на которого 18 июня 2024 года было совершено покушение в Шевченковском районе Киева.

По данным следствия, к преступлению причастны двое граждан Казахстана.

Сейчас правоохранительные органы готовят сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения причастным лицам с покушения на убийство на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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Покушение на Айдоса Садикова

Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова и скрылся. Пострадавший после покушения находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Жена Садыкова заявила, что заказчиком нападения может быть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сам Токаев поручил направить официальные запросы украинской стороне относительно нападения. При необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.

Позже стало известно, что Офис Генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Республики Казахстан об экстрадиции двух человек, которых подозревают в особо тяжком преступлении.

Утром 2 июля стало известно, что казахский оппозиционный журналист Садыков умер.