Умер казахский оппозиционный журналист Садыков, в которого стреляли в Киеве

Казахский оппозиционный журналист Айдос Садыков умер в реанимации после покушения на него в Киеве.

Об этом в фейсбуке сообщила его жена Наталья Садыкова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Садыков умер сегодня в 3 утра. После покушения он 13 дней боролся за жизнь.

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Покушение на Айдоса Садикова

Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова и скрылся. Пострадавший после покушения находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Жена Садыкова заявила, что заказчиком нападения может быть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сам Токаев поручил направить официальные запросы украинской стороне относительно нападения. При необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.

Позже стало известно, что Офис Генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Республики Казахстан об экстрадиции двух человек, которых подозревают в особо тяжком преступлении.