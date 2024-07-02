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Умер казахский оппозиционный журналист Садыков, в которого стреляли в Киеве

У Києві стріляли в Айдоса Садикова

Казахский оппозиционный журналист Айдос Садыков умер в реанимации после покушения на него в Киеве.

Об этом в фейсбуке сообщила его жена Наталья Садыкова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Садыков умер сегодня в 3 утра. После покушения он 13 дней боролся за жизнь.

Также читайте: Казахстан не будет выдавать Украине подозреваемого в покушении на журналиста Садыкова, - СМИ

Покушение на Айдоса Садикова

Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова и скрылся. Пострадавший после покушения находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Жена Садыкова заявила, что заказчиком нападения может быть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сам Токаев поручил направить официальные запросы украинской стороне относительно нападения. При необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.

Позже стало известно, что Офис Генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Республики Казахстан об экстрадиции двух человек, которых подозревают в особо тяжком преступлении.

Садиков помер

Автор: 

Казахстан (781) покушение (1046) смерть (9250)


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Топ комментарии
+19
Це-пздць, зелені всіх здаютиь ваті , згадайте цемаха
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02.07.2024 07:57
+17
Потрібно терміново ввести візовий режим з Казахстаном й іншими *************** республіками Середньої Азії. Бо рашистська пітьма, користуючись промахами зебільної влади, щоденно за фіктивними паспортами цих псевдо-держав насичує вільну територію України своїми кілерами-диверсантами й іншою агентурою.
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02.07.2024 07:59
+17
Скільки в Україні цього рослайна
Перше - сидить у трьох гілках влади , причому скрізь
Друге сидить у сбу та поліції
третє всі коза ностра , злочинці , ноги яких ростуть з рашки
олігархи, які є фактично падрами кримінальних структур
четверте квакає за росію
п"яте гавкає какаяразніца.
а скільки українців в Україні:
на фронті , вочевидь
і ще якийсь 1% в кращому випадку 10%
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02.07.2024 08:06
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Це-пздць, зелені всіх здаютиь ваті , згадайте цемаха
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02.07.2024 07:57 Ответить
список політично вбитих навіть дуже великий, не гірше ніж у наших ворогів...
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02.07.2024 08:24 Ответить
"Дени́с Никола́евич Вороне́нков https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Убит 23 марта 2017 года в центре Киева , на перекрёстке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) бульвара Тараса Шевченко и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Пушкинской улицы ."
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02.07.2024 08:43 Ответить
Вони б його знайшли всюди , як того пілота в Іспанії
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02.07.2024 11:09 Ответить
Потрібно терміново ввести візовий режим з Казахстаном й іншими *************** республіками Середньої Азії. Бо рашистська пітьма, користуючись промахами зебільної влади, щоденно за фіктивними паспортами цих псевдо-держав насичує вільну територію України своїми кілерами-диверсантами й іншою агентурою.
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02.07.2024 07:59 Ответить
З зелею і його бандою треба щось робити
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02.07.2024 08:06 Ответить
В нас ще досі дипстосунки з *********** !!!!
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02.07.2024 08:21 Ответить
Зате немає з Китаем і Великобританією.
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02.07.2024 08:30 Ответить
Не знаю , але їх посольство зачинене і заросло бурʼяном
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02.07.2024 08:32 Ответить
Токаєв, це совдепівський блазень прутіна!!

Памятаймо Українці про наслідки совдепії і табори ГУЛАГУ для Українців !!
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02.07.2024 08:05 Ответить
Скільки в Україні цього рослайна
Перше - сидить у трьох гілках влади , причому скрізь
Друге сидить у сбу та поліції
третє всі коза ностра , злочинці , ноги яких ростуть з рашки
олігархи, які є фактично падрами кримінальних структур
четверте квакає за росію
п"яте гавкає какаяразніца.
а скільки українців в Україні:
на фронті , вочевидь
і ще якийсь 1% в кращому випадку 10%
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02.07.2024 08:06 Ответить
Після початку великої війни з пітьмою багато володільців паспортів із двоголовим мутантом, що мали статус ПМП й відповідну посвідку, здриснули з України.
Але тепер вони все сміливіше повертаються в Україну через кордон з Білоруссю, проходячи за цією посвідкою ПМП, тобто без отримання візи. Оскільки строк дії такої посвідки 10 років, а згідно рішення КМУ її потрібно поновити, то рашистська агентура щоби уникнути обов'язкової при цьому перевірки СБУ робить наступнмй "финт ушами":
1) влаштовується на будь-яку роботу за посвідкою, строк дії якої збігає. При цьому дозвіл на роботу громадянина рф правилами не вимагається;
2) отримує довідку з роботи, що він (вона) працевлаштовані) та несе її у міграційну службу на поновлення посвідки на ПМП ще на 10 років;
3) після легалізації громадянин (ка) пітьми одразу щвільняється з роботи і провадить підривну діялтність на вільній території України.
А зебіли у владі і дальше жують соплі й чекають, допоки ворог не розпочне свої диверсії і теракти по всій країні!
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02.07.2024 09:33 Ответить
Співчуття родині(((
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02.07.2024 08:27 Ответить
Співчуття родині. Це була непересічна людина.... А царапки в Касим-Джо-марта виявились довгні!!!
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02.07.2024 08:54 Ответить
Ну треба казати правду, що при Порошенко ,та при міністрі Мвс Луценко в України знищувалися россійськи опозиціонери, наприклад : " Деніс Вороненков "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Убит 23 марта 2017 года в центре Киева , на перекрёстке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) бульвара Тараса Шевченко и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Пушкинской улицы ." А інгуша Тумгоєва тоді ж здали в рашку на катування та смерть, так що влада в Україні явно антіукраїнська і після Майдану , і зараз👈
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02.07.2024 09:01 Ответить
Чеченських, білоруських опозиціонерів, українських розвідників масово вбивала кацапська агентура
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02.07.2024 09:52 Ответить
Ой, та не п%3діть, пане. Той вараненков прям ну такий "апазіціонер", такий "апазіціонер"... що "апазиційніше" нема куди... Він сам був працівником спецслужб рф, але невідомо навіть, чи знав хоч якісь секрети. Ну міг можливо комусь трохи попсувати репутацію - ось і все.
Це було просто показове покарання від спецслужб своєму "зраднику". Такі покарання рашистські спецслужби постійно здійснюють по всьому світу, особливо в Європі (інакше потік перебіжчиків з рф був би в рази більшим!). Тоді по-вашому влади в усіх країнах Європи - "антиєвропейські"?!!
Аби ото лайна навалити на опозицію...
П.С. Усе сказане не виключає, що в МВС при авакові було достатньо продажних осіб, які могли злити того вороненкова рашистам. Але за зеленського їхня концентрація лише зросла.
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02.07.2024 10:51 Ответить
Сам не #ізді, якщо він був працівником фсб , тоді якого х"я його прийняли, як опозіціонера? лавандос заробляють??
А в Європі влада теж антієвропейська , і веде ту Європу в п#зду👈
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02.07.2024 11:10 Ответить
Ти тупий? А нащо взагалі всі країни дають притулок агентам ворога?
Може через "суто гуманітарні" міркування? "Благородний вчинок" і все таке...?
Та блін ІНФОРМАЦІЮ від них хочуть отримати цінну!!!
Але наскільки відомо, нічого важливого вороненков не розповів.
Можливо міг. Можливо вбили і через це. Але то був конкретний пройоп сбу (мвс, держохорони), а не майданної влади взагалі. Її реальне недопрацювання в тому, що вона недочистила спецслужби від агентів кремля.
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02.07.2024 12:18 Ответить
Да не переживай так,
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02.07.2024 20:10 Ответить
Ото б я ще через зеленських тролів переживав. Нехай зе-шобла переживає через відповідальність за свої злочини, що наближається...
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02.07.2024 22:18 Ответить
Вбивати опозицію - кгб-стиль!..(троцкій)
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02.07.2024 09:28 Ответить
Нажаль Запад снова сделает вид что ничего не заметил. Диктатора Алиева и Пол Пота Пашиняна устраивающего чистки журналистов и оппозиционеров пригласили на саммит НАТО.
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02.07.2024 09:32 Ответить
Президент Казахстану вбив журналіста. Свого опозиціонера. Шкода. І сумно. Аллагу акбар. «Всевишній найвищий!»
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02.07.2024 09:39 Ответить
Приехали, спокойно замочили и спокойно уехали. И тишина.....
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02.07.2024 11:44 Ответить
 
 