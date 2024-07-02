Умер казахский оппозиционный журналист Садыков, в которого стреляли в Киеве
Казахский оппозиционный журналист Айдос Садыков умер в реанимации после покушения на него в Киеве.
Об этом в фейсбуке сообщила его жена Наталья Садыкова, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, Садыков умер сегодня в 3 утра. После покушения он 13 дней боролся за жизнь.
Покушение на Айдоса Садикова
Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова и скрылся. Пострадавший после покушения находился в реанимации в тяжелом состоянии.
Жена Садыкова заявила, что заказчиком нападения может быть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Сам Токаев поручил направить официальные запросы украинской стороне относительно нападения. При необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.
Позже стало известно, что Офис Генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Республики Казахстан об экстрадиции двух человек, которых подозревают в особо тяжком преступлении.
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Памятаймо Українці про наслідки совдепії і табори ГУЛАГУ для Українців !!
Перше - сидить у трьох гілках влади , причому скрізь
Друге сидить у сбу та поліції
третє всі коза ностра , злочинці , ноги яких ростуть з рашки
олігархи, які є фактично падрами кримінальних структур
четверте квакає за росію
п"яте гавкає какаяразніца.
а скільки українців в Україні:
на фронті , вочевидь
і ще якийсь 1% в кращому випадку 10%
Але тепер вони все сміливіше повертаються в Україну через кордон з Білоруссю, проходячи за цією посвідкою ПМП, тобто без отримання візи. Оскільки строк дії такої посвідки 10 років, а згідно рішення КМУ її потрібно поновити, то рашистська агентура щоби уникнути обов'язкової при цьому перевірки СБУ робить наступнмй "финт ушами":
1) влаштовується на будь-яку роботу за посвідкою, строк дії якої збігає. При цьому дозвіл на роботу громадянина рф правилами не вимагається;
2) отримує довідку з роботи, що він (вона) працевлаштовані) та несе її у міграційну службу на поновлення посвідки на ПМП ще на 10 років;
3) після легалізації громадянин (ка) пітьми одразу щвільняється з роботи і провадить підривну діялтність на вільній території України.
А зебіли у владі і дальше жують соплі й чекають, допоки ворог не розпочне свої диверсії і теракти по всій країні!
Це було просто показове покарання від спецслужб своєму "зраднику". Такі покарання рашистські спецслужби постійно здійснюють по всьому світу, особливо в Європі (інакше потік перебіжчиків з рф був би в рази більшим!). Тоді по-вашому влади в усіх країнах Європи - "антиєвропейські"?!!
Аби ото лайна навалити на опозицію...
П.С. Усе сказане не виключає, що в МВС при авакові було достатньо продажних осіб, які могли злити того вороненкова рашистам. Але за зеленського їхня концентрація лише зросла.
А в Європі влада теж антієвропейська , і веде ту Європу в п#зду👈
Може через "суто гуманітарні" міркування? "Благородний вчинок" і все таке...?
Та блін ІНФОРМАЦІЮ від них хочуть отримати цінну!!!
Але наскільки відомо, нічого важливого вороненков не розповів.
Можливо міг. Можливо вбили і через це. Але то був конкретний пройоп сбу (мвс, держохорони), а не майданної влади взагалі. Її реальне недопрацювання в тому, що вона недочистила спецслужби від агентів кремля.