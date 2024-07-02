Помер казахський опозиційний журналіст Садиков, у якого стріляли в Києві
Казахський опозиційний журналіст Айдос Садиков помер у реанімації після замаху на нього у Києві.
Про це у фейсбуку повідомила його дружина Наталія Садикова, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, Садиков помер сьогодні о 3 ранку. Після замаху він 13 днів боровся за життя.
Замах на Айдоса Садикова
У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий після замаху перебував в реанімації у важкому стані.
Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. За потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.
Пізіше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині.
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Памятаймо Українці про наслідки совдепії і табори ГУЛАГУ для Українців !!
Перше - сидить у трьох гілках влади , причому скрізь
Друге сидить у сбу та поліції
третє всі коза ностра , злочинці , ноги яких ростуть з рашки
олігархи, які є фактично падрами кримінальних структур
четверте квакає за росію
п"яте гавкає какаяразніца.
а скільки українців в Україні:
на фронті , вочевидь
і ще якийсь 1% в кращому випадку 10%
Але тепер вони все сміливіше повертаються в Україну через кордон з Білоруссю, проходячи за цією посвідкою ПМП, тобто без отримання візи. Оскільки строк дії такої посвідки 10 років, а згідно рішення КМУ її потрібно поновити, то рашистська агентура щоби уникнути обов'язкової при цьому перевірки СБУ робить наступнмй "финт ушами":
1) влаштовується на будь-яку роботу за посвідкою, строк дії якої збігає. При цьому дозвіл на роботу громадянина рф правилами не вимагається;
2) отримує довідку з роботи, що він (вона) працевлаштовані) та несе її у міграційну службу на поновлення посвідки на ПМП ще на 10 років;
3) після легалізації громадянин (ка) пітьми одразу щвільняється з роботи і провадить підривну діялтність на вільній території України.
А зебіли у владі і дальше жують соплі й чекають, допоки ворог не розпочне свої диверсії і теракти по всій країні!
Це було просто показове покарання від спецслужб своєму "зраднику". Такі покарання рашистські спецслужби постійно здійснюють по всьому світу, особливо в Європі (інакше потік перебіжчиків з рф був би в рази більшим!). Тоді по-вашому влади в усіх країнах Європи - "антиєвропейські"?!!
Аби ото лайна навалити на опозицію...
П.С. Усе сказане не виключає, що в МВС при авакові було достатньо продажних осіб, які могли злити того вороненкова рашистам. Але за зеленського їхня концентрація лише зросла.
А в Європі влада теж антієвропейська , і веде ту Європу в п#зду👈
Може через "суто гуманітарні" міркування? "Благородний вчинок" і все таке...?
Та блін ІНФОРМАЦІЮ від них хочуть отримати цінну!!!
Але наскільки відомо, нічого важливого вороненков не розповів.
Можливо міг. Можливо вбили і через це. Але то був конкретний пройоп сбу (мвс, держохорони), а не майданної влади взагалі. Її реальне недопрацювання в тому, що вона недочистила спецслужби від агентів кремля.