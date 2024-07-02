Помер казахський опозиційний журналіст Садиков, у якого стріляли в Києві

Казахський опозиційний журналіст Айдос Садиков помер у реанімації після замаху на нього у Києві.

Про це у фейсбуку повідомила його дружина Наталія Садикова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Садиков помер сьогодні о 3 ранку. Після замаху він 13 днів боровся за життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан не видаватиме Україні підозрюваного у замаху на журналіста Садикова, - ЗМІ

Замах на Айдоса Садикова

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий після замаху перебував в реанімації у важкому стані.

Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. За потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.

Пізіше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині.