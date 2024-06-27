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Новости
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Казахстан не будет выдавать Украине подозреваемого в покушении на журналиста Садыкова, - СМИ

Айдос Садиков

Председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что Астана не будет выдавать подозреваемого в покушении на убийство казахского оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на казахскую службу "Радио Свобода".

"Это в целом не по этой ситуации, а в целом принцип: Казахстан не выдает своих граждан другим государствам", - пояснил Ашимбаев.

И подчеркнул, что Астана не причастна к покушению на Садыкова. Подобные заявления он назвал "провокацией". Он добавил, что генпрокуратура Казахстана "подключилась к расследованию" и находится на связи со своими украинскими коллегами.

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Покушение на Айдоса Садикова

Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова и скрылся. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Жена Садыкова заявила, что заказчиком нападения может быть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сам Токаев поручил направить официальные запросы украинской стороне относительно нападения. При необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.

Позже стало известно, что Офис Генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Республики Казахстан об экстрадиции двух человек, которых подозревают в особо тяжком преступлении.

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Автор: 

Казахстан (781) покушение (1045) экстрадиция (568)


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Топ комментарии
+8
тобто окрім всього кілерам ще й вдалось виїхати з країни? круто
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27.06.2024 20:44
+5
Так він 100% не громадянин України
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27.06.2024 20:53
+5
Ніяких сподівань і не було. В Казахстані режим . І замах на Садикова скоріш за все справа рук влади Казахстану
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27.06.2024 20:58
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тобто окрім всього кілерам ще й вдалось виїхати з країни? круто
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27.06.2024 20:44 Ответить
Очевидно, наші бравурні тицкуни в містах, і не менш славетні прикордонники на заході країни захворіли на тимчасову сліпоту, випустивши здорового бугая призовного віку в Польщу.
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27.06.2024 20:47 Ответить
Так він 100% не громадянин України
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27.06.2024 20:53 Ответить
так головне ж перднути на прикордонників чи тцк. кого там хвилює під якими вони були документами.
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27.06.2024 21:04 Ответить
Ніяких сподівань і не було. В Казахстані режим . І замах на Садикова скоріш за все справа рук влади Казахстану
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27.06.2024 20:58 Ответить
Можливо. Але вже точно відомо, що кордон дирявий, коли навіть кілєр спокійно пройшов контроль.
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27.06.2024 21:01 Ответить
А в нього на лобі написано, що він килер, чи в паспорті? Хтось подавав його у розшук?
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27.06.2024 21:25 Ответить
Ні, в них нічого на лобі не написно, але саме головне, що прикордонники перевіряють чоловіків під час війни по документах і як потрібно, то буде варінт поглибленої перевірки, чи прикордонники живуть в лісі? Вони не читають новин і не користуються інтернетом? Є цікавий приклад, коли не випускали 5-го Президента України і навіть не впускли в Україну, просто довбні з великими офіцерськими погонами ставали на шляху його руху і не пропускали, на лоб не дивилися. А є інші приклади, коли не туди дивилися, коли тисячі чоловіків втекли з України і навіть проїхали через пункти пропуску з великими сумами грошей і награбованого.
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28.06.2024 09:44 Ответить
Ви взагалі розумієте, про що пишете?

Яке відношення має і Президент України, і Українські втікачі, до виїзду з території України громадянина Казахстану? Чи Вам "Какая разница"?

Обожнюю коментарі від людей, які якщо і використовують мозок, то виключно спинний!
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28.06.2024 19:33 Ответить
Цілком прогнозовано... Як самі послали заткнути рота крикуну-правдорубу, то нащо видавати?
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27.06.2024 21:00 Ответить
Косоглазі тим самим розписалися що це їхня робота.
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27.06.2024 21:01 Ответить
Маулен Ашимбаєв заявив, що Астана не буде видавати підозрюваного у у замаху на вбивство казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова у Києві. Як ставленник поцина буде видавать підозрюваного ,
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27.06.2024 21:02 Ответить
Та хто ж видасть людину на службі. Та ще перед нагородженням!
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27.06.2024 21:03 Ответить
Так, тому що це казахський 'петров/боширов', тобто влада Казахстану (й це відомо вже у дипл.колах!) направляє кіллерів до України, ФРН, Кітаю, Монголії і навіть надає своїх казахських кіллерів/дипломатів для спецоперацій РФ у інших країнах.

Це початок війни Казахстану проти ЄС, проти Китаю, проти США.
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27.06.2024 21:11 Ответить
якщо ,злочинці виїхали з Ураїни ,не виключено про домовленості української і казахської поліції
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27.06.2024 21:28 Ответить
Виталий Портников: Загадки покушения на Садыкова.
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27.06.2024 22:36 Ответить
"бать я фшоке... Спать не буду....
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27.06.2024 23:57 Ответить
Оружие либо везли с собой либо приобрели в Украине, прокол либо пограничников либо правоохранительной системы занятых гражданами Украины для отправки их на фронт и не желающих замечать киллеров с чужими паспортами.
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28.06.2024 06:21 Ответить
 
 