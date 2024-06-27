Казахстан не будет выдавать Украине подозреваемого в покушении на журналиста Садыкова, - СМИ
Председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что Астана не будет выдавать подозреваемого в покушении на убийство казахского оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова в Киеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на казахскую службу "Радио Свобода".
"Это в целом не по этой ситуации, а в целом принцип: Казахстан не выдает своих граждан другим государствам", - пояснил Ашимбаев.
И подчеркнул, что Астана не причастна к покушению на Садыкова. Подобные заявления он назвал "провокацией". Он добавил, что генпрокуратура Казахстана "подключилась к расследованию" и находится на связи со своими украинскими коллегами.
Покушение на Айдоса Садикова
Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова и скрылся. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Жена Садыкова заявила, что заказчиком нападения может быть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Сам Токаев поручил направить официальные запросы украинской стороне относительно нападения. При необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.
Позже стало известно, что Офис Генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Республики Казахстан об экстрадиции двух человек, которых подозревают в особо тяжком преступлении.
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Яке відношення має і Президент України, і Українські втікачі, до виїзду з території України громадянина Казахстану? Чи Вам "Какая разница"?
Обожнюю коментарі від людей, які якщо і використовують мозок, то виключно спинний!
Це початок війни Казахстану проти ЄС, проти Китаю, проти США.