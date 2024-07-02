Агента ФСБ, який готував ракетний удар РФ по об’єктах "Укрзалізниці" на Вінниччині, засуджено до 15 років за ґратами, - СБУ

Житель Вінницької області, який готував серію ракетно-дронових ударів по об’єктах "Укрзалізниці" та енергетичного комплексу, отримав 15 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Для виконання ворожого завдання агент намагався встановити локації вузлових станцій, якими рухались військові ешелони ЗСУ. Також він збирав інформацію про технічний стан підстанцій, що забезпечують електрикою об’єкти залізничної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Одержані розвіддані агент мав передати своєму російському куратору через анонімну поштову скриньку. "Звіт" передбачав координати потенційних цілей з їхніми фото і текстовими роз’ясненнями.

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Зазначається, що у разі успішного виконання завдання ФСБ "гарантувала" перерахувати на банківську картку свого поплічника 100 тис. рублів на придбання авто.

Зловмисник сподівався, що пізніше російська спецслужба "евакуює" його на територію рф.

Втім, Служба безпеки своєчасно викрила агента ФСБ, задокументувала його злочинну діяльність і затримала на спробі передачі розвідданих.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 57-річний місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні 2023 року.

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В СБУ зауважили, що у "поле зору" ФСБ він потрапив через свої прокремлівські погляди, які поширював на власній сторінці в "Однокласниках".

Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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