Агент ФСБ, готовивший ракетный удар РФ по объектам "Укрзализныци" в Винницкой области, приговорен к 15 годам за решеткой, - СБУ

Житель Винницкой области, который готовил серию ракетно-дронных ударов по объектам "Укрзализныци" и энергетического комплекса, получил 15 лет лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Для выполнения вражеского задания агент пытался установить локации узловых станций, по которым двигались военные эшелоны ВСУ. Также он собирал информацию о техническом состоянии подстанций, обеспечивающих электричеством объекты железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Полученные разведданные агент должен был передать своему российскому куратору через анонимный почтовый ящик. "Отчет" предусматривал координаты потенциальных целей с их фото и текстовыми разъяснениями.

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Отмечается, что в случае успешного выполнения задания ФСБ "гарантировала" перечислить на банковскую карточку своего соратника 100 тыс. рублей на приобретение авто.

Злоумышленник надеялся, что позже российская спецслужба "эвакуирует" его на территорию рф.

Впрочем, Служба безопасности своевременно разоблачила агента ФСБ, задокументировала его преступную деятельность и задержала на попытке передачи разведданных.

По данным следствия, вражеским соратником оказался 57-летний местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в мае 2023 года.

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В СБУ отметили, что в "поле зрения" ФСБ он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые распространял на собственной странице в "Одноклассниках".

Во время обыска у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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