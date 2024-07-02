Угорщина прагне підписати двосторонню угоду про співпрацю з Україною, - Орбан на зустрічі із Зеленським

Угорщина прагне налагодити відносини з Україною і хоче підписати двосторонню угоду про співробітництво. Переговори між Володимиром Зеленським та Віктором Орбаном у Києві 2 липня наблизили дві країни до можливого підписання такого договору.

Про це лідери двох країн заявили у вівторок після зустрічі в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини й буде заснований на дзеркальному підході у відносинах між країнами", - заявив президент України.

Орбан також вважає, що переговори наблизили дві країни до можливого підписання нової угоди.

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Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами, ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які в нас діють з іншими сусідами Угорщини", - зазначив угорський міністр.

Орбан також наголосив, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки й має намір допомагати Україні під час свого головування в Раді ЄС.

"Бажаю всього найкращого Україні, і під час головування Угорщини ми будемо допомагати вам у всьому, у чому зможемо", - додав прем'єр Угорщини.

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Нагадаємо, з 1 липня 2024 року Угорщина розпочала головування в Раді ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року. Згодом Орбан заявив, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру.

Відомо, що Володимир Зеленський зустрівся із Орбаном.