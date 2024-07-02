Венгрия стремится подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве с Украиной, - Орбан на встрече с Зеленским
Венгрия стремится наладить отношения с Украиной и хочет подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве. Переговоры между Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном в Киеве 2 июля приблизили две страны к возможному подписанию такого договора.
Об этом лидеры двух стран заявили во вторник после встречи в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами, который будет регулировать все наши отношения и будет основан на зеркальном подходе в отношениях между странами", - заявил президент Украины.
Орбан также считает, что переговоры приблизили две страны к возможному подписанию нового соглашения.
Мы хотим наладить отношения между нашими странами, мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии", - отметил венгерский министр.
Орбан также подчеркнул, что Венгрия готова поддержать модернизацию украинской экономики и намерена помогать Украине во время своего председательства в Совете ЕС.
"Желаю всего наилучшего Украине, и во время председательства Венгрии мы будем помогать вам во всем, в чем сможем", - добавил премьер Венгрии.
Напомним, с 1 июля 2024 года Венгрия начала председательство в Совете ЕС.
Ранее СМИ сообщали о визите Орбана в Киев 2 июля 2024 года. Впоследствии Орбан заявил, что после его визита в Киев можно будет увидеть первые шаги к миру.
Известно, что Владимир Зеленский встретился с Орбаном.
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