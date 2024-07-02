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Окупанти не можуть повністю перекрити Керченську протоку, бо не готові відрізати Азовське море від міжнародного судноплавства, - ВМС

Росіяни не хочуть повністю закривати Керченську протоку

Російські загарбники не можуть повністю перекрити окуповану Керченську протоку, щоб не відрізати Азовське море від міжнародного судноплавства. Ворог намагається звузити проходи.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю Центру журналістських розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони не можуть повністю перекрити Керченську протоку. Не те щоб це було фізично неможливо. Вони не готові відрізати Азовське море від міжнародного судноплавства. Тому проходи будуть залишатися", - заявив він.

За його словами, першочергово окупанти намагаються звузити проходи, щоб було легше їх контролювати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти "барикадують" Керченську протоку, щоб максимально звузити прохід для кращого вогневого контролю, - Плетенчук

Росіяни застосовують баржі та бонові загородження, щоб спробувати захиститися від українських дронів.

Як зазначив Плетенчук, українські морські дрони, зокрема Sea Baby, є відносно невеликими – і їм неважливо, через що саме прокладати маршрут у морі. 

За словами речника ВМС, головна мета таких безпілотників - перемогти у протистоянні з російськими засобами протидії, з гелікоптерами, які "ганяються" за українськими дронами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вважають Азовське море більш захищеним через закриту Керченську протоку, - ВМС

Крім того, загарбники перефарбовують корпуси кораблів, щоб розбити їхній силует і спробувати захистити від безпілотників.

Плетенчук зауважив, що українським дронам з тепловізійним баченням байдуже на колір корпусу суден.

Автор: 

Азовське море (1619) ВМС (1397) Керченська протока (360) Плетенчук Дмитро (177)


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Ну - так лишають місце - шоб Магура проскочила і заякорила якиись кораблик
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02.07.2024 15:10 Відповісти
яке ще міжнародне? У України нема доступу, русня під санкціями ... Україна заборонила заходити в ії порти Азовського моря...
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02.07.2024 15:10 Відповісти
Флот Монголії або Афганістану, їм пофігу ...
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02.07.2024 16:14 Відповісти
Якщо грамотно перекрити прохід, то валізка залишиться без роботи.
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02.07.2024 15:22 Відповісти
Шо, рузьге: зашили б дупу, але і срати хоцца, і в очько давати стрьомно...
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02.07.2024 15:25 Відповісти
Десятки суден щодоби курсують між портами Азовського моря і Туреччиною, навіщо їм перекривати
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02.07.2024 15:34 Відповісти
і, яка думка то ?
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02.07.2024 16:13 Відповісти
 
 