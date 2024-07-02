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Оккупанты не могут полностью перекрыть Керченский пролив, потому что не готовы отрезать Азовское море от международного судоходства, - ВМС

Росіяни не хочуть повністю закривати Керченську протоку

Российские захватчики не могут полностью перекрыть оккупированный Керченский пролив, чтобы не отрезать Азовское море от международного судоходства. Враг пытается сузить проходы.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью Центру журналистских расследований, информирует Цензор.НЕТ.

"Они не могут полностью перекрыть Керченский пролив. Не то чтобы это было физически невозможно. Они не готовы отрезать Азовское море от международного судоходства. Поэтому проходы будут оставаться", - заявил он.

По его словам, в первую очередь оккупанты пытаются сузить проходы, чтобы было легче их контролировать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты "баррикадируют" Керченский пролив, чтобы максимально сузить проход для лучшего огневого контроля, - Плетенчук

Россияне применяют баржи и боновые заграждения, чтобы попытаться защититься от украинских дронов.

Как отметил Плетенчук, украинские морские дроны, в частности Sea Baby, являются относительно небольшими - и им неважно, через что именно прокладывать маршрут в море.

По словам представителя ВМС, главная цель таких беспилотников - победить в противостоянии с российскими средствами противодействия, с вертолетами, которые "гоняются" за украинскими дронами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне считают Азовское море более защищенным из-за закрытого Керченского пролива, - ВМС

Кроме того, захватчики перекрашивают корпуса кораблей, чтобы разбить их силуэт и попытаться защитить от беспилотников.

Плетенчук отметил, что украинским дронам с тепловизионным видением безразличен цвет корпуса судов.

Автор: 

Азовское море (1605) ВМС (1479) Керченский пролив (428) Плетенчук Дмитрий (172)


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Ну - так лишають місце - шоб Магура проскочила і заякорила якиись кораблик
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02.07.2024 15:10 Ответить
яке ще міжнародне? У України нема доступу, русня під санкціями ... Україна заборонила заходити в ії порти Азовського моря...
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02.07.2024 15:10 Ответить
Флот Монголії або Афганістану, їм пофігу ...
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02.07.2024 16:14 Ответить
Якщо грамотно перекрити прохід, то валізка залишиться без роботи.
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02.07.2024 15:22 Ответить
Шо, рузьге: зашили б дупу, але і срати хоцца, і в очько давати стрьомно...
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02.07.2024 15:25 Ответить
Десятки суден щодоби курсують між портами Азовського моря і Туреччиною, навіщо їм перекривати
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02.07.2024 15:34 Ответить
і, яка думка то ?
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02.07.2024 16:13 Ответить
 
 