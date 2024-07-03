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Китай розробляє для Росії ударний дрон, який є аналогом іранського Shahed-136, - Bloomberg

Китай розробляє копію іранського Shahed-136 для Росії

Китайські та російські компанії розробляють та тестують ударний безпілотник, схожий на іранську модель Shahed, який використовує Росія у війні проти України. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg, покликаючись на європейських чиновників, які ознайомлені з цим питанням.

Зазначається, що у 2023 році китайські та російські компанії домовилися про співпрацю для копіювання іранського безпілотника типу Shahed.

Вони розпочали розробку та тестування своєї версії для постачання в Росію. Водночас китайські чиновники, які говорили на умовах анонімності, зазначають, що ці безпілотники ще не використовувалися в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін міг би вмовити Путіна припинити війну в Україні, - президент Фінляндії Стубб

Як пише видання, надання Росії безпілотника Shahed означатиме поглиблення підтримки Пекіном Москви, попри попередження США та їхніх союзників.

Водночас офіційні особи США заявляють, що Китай поки утримується від прямого надання зброї та артилерії Росії.

Одна особа, обізнана з цим питанням, сказала, що, за оцінками США, Китай зважує, чи варто надсилати повністю побудовані безпілотники, але тим часом надсилає "комплекти, які можна переобладнати на ударні дрони".

"США все ще не дійшли висновку, що Китай надсилає летальну допомогу Росії, сказав співрозмовник, визнавши, що інші країни можуть мати іншу інтерпретацію", - йдеться в статті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай фактично став на бік РФ у війні проти України, він не є нейтральним, - посол США Бернс

За словами чиновників, одне занепокоєння полягає в тому, що Китай може виробляти безпілотник, подібний до Shahed, набагато швидше, ніж Іран або Росія.

Bloomberg зазначає, що офіційні особи не ідентифікували тип безпілотника, який розробляється, однак китайські оборонні вебсайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed-136.

У квітні Bloomberg News повідомило, що Китай надає Росії супутникові зображення для військових цілей, мікроелектроніку та верстати для танків, а також низку технологій, які використовуються у зброї або потрібні для її виробництва.

Також читайте: Росія і Китай знайшли спосіб проводити фінансові розрахунки попри санкції США, – Reuters

Автор: 

Китай (4691) росія (65994) дрони (4882)


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Топ коментарі
+14
Жовтопикі руками підораші намагаються захопити цікаві для них області України. Їм все одно, кому що продавати. Нічого особистого - лише бізнес
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03.07.2024 09:04 Відповісти
+10
Орбану необходимо срочно лететь в Китай, необходимо пообещать товарищу Си открыть в Венгрии китайскую школу и призвать к миру
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03.07.2024 09:00 Відповісти
+8
Левова частка дронів з Китаю - тепер ше и Шахеди з Китаю
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03.07.2024 08:49 Відповісти
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Левова частка дронів з Китаю - тепер ше и Шахеди з Китаю
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03.07.2024 08:49 Відповісти
Все як писав український класик:

"Ми за мир, за мир!
Шахед в небі дир дир дир..."

Узкопльоночі курви ! 😈
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03.07.2024 10:21 Відповісти
Так кацапи і самі оті ''шахеди'' клепають у великій кількості
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03.07.2024 08:52 Відповісти
побольше видосов с зеркалами смотрите,расчитано на таких не далеких,во вторых они только комплект собирают,запчасти все из ирана или того же китая.вот щеки они хорошо умеют надувать и понты гонять)
по тв у них одни вундервафли по факту на 20 мотыках с бехой штурмуют посадки
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03.07.2024 09:00 Відповісти
Орбану необходимо срочно лететь в Китай, необходимо пообещать товарищу Си открыть в Венгрии китайскую школу и призвать к миру
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03.07.2024 09:00 Відповісти
цікаво, українські топ-чиновники (бо іноземним похєр, окрім Орбана, схоже) розуміють, що така концепція війни призведе тільки до одного - повного винищення України?
до когось доходить проста і очевидна річь - якщо винищувати кацапів так як зараз то на це знадобиться мільйони років і мільйони життів українців!!!
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03.07.2024 09:01 Відповісти
їм пох, в них діти та жінки за кордоном
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03.07.2024 09:14 Відповісти
Усім по фіг на якихось там українців. Винищать, то винищать - земля зате звільниться.
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03.07.2024 11:50 Відповісти
так, як це не сумно...
на планеті вже 8 мільярдів людей і кожен ДЕНЬ додається близько 230,000 людей!!! це людина в 3 секунди!! за рік - 83 мільйона! втрата якихось там 40 мільйонів якихось там українців для Світу немає жодного значення! збереження нації це має бути першочергова задача УРЯДУ УКРАЇНИ! це в них має боліти голова на тему збереження нації! але, схоже, уряду України так само *****
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03.07.2024 13:03 Відповісти
Жовтопикі руками підораші намагаються захопити цікаві для них області України. Їм все одно, кому що продавати. Нічого особистого - лише бізнес
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03.07.2024 09:04 Відповісти
І що, пан Стубб досі сподівається, що китайці хочуть миру Україні?
Наївний...
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03.07.2024 09:06 Відповісти
Може американські куколди таки дадуть далекобійну зброю? Чи і надалі дивитимуться, як у ХХІ столітті нас тупо #буть????
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03.07.2024 09:12 Відповісти
Тут вже треба напрягатися всієї ЄС ...москва допомагає китаю захватити наші українські землі...а китай допомогає розширити москві свою теріторію за рахунок ЄС...як кажуть " шутка ,шутка, а хвост набок " китай треба брати за цей хвіст ...бо він свіучасник цієї війни ...будуть платити Україні репарації на пару з кремлем
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03.07.2024 09:16 Відповісти
Дети мои, правда в том, что на самом деле Китай воюет с Америкой руками Расии. Посмотрите под этим углом, и всё станет понятным!
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03.07.2024 09:21 Відповісти
Святой Атец! Если Америка начнет воевать, роисся и китай исчезнут быстрее, чем ты новую программу на рен-тв посмотришь
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03.07.2024 09:26 Відповісти
Америка звикла воювати виключно тільки після того як їй смачно закатають по йбальнику!
Схоже, авторитарні режими засвоїли цей нюанс і будуть уникати закатування Америці по йібальнику всіми можливими засобами
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03.07.2024 09:30 Відповісти
роісся фізично це не може зробити, надто відстала. А китай фінансова бульбашка повністю залежна від США і Західної цивілізації
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03.07.2024 09:37 Відповісти
кацапи будуть діяти гібрідно, невже не очевидно? вони інфікували Захід своїми гастрабайтерами, скупили купу західних політиків, лізуть в електронні мережі керування звʼязком, створили купу своїх псевдо-змі на территоріяї західних країн... Захід буде думати, що йому дадуть по йібальнику, на кшталт Всесвітнього торгівельного центру або Пєрлхарбору тощо... а москалі тихесенько, зі всією своїєю відсталістю, підкрадуться зсередини непомітно, захід все зроміє але буде пізно
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03.07.2024 12:54 Відповісти
Фантастичний сценарій:
50 мільйонів китайців висадилися на Аляску...
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03.07.2024 09:31 Відповісти
...і здохли з голоду тому що США припинили торгівлю з китаєм 😂👍
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03.07.2024 10:25 Відповісти
А США не здохне, чим вона замінить ?

Люди вийдуть на вулиці і почнуться бунти.

Можна повільно переводити виробництво, на це підуть роки або навіть десятиліття...
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03.07.2024 10:44 Відповісти
Американці менше будуть витрачатись на пластикове сміття.
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03.07.2024 11:16 Відповісти
Дружище, главная проблема Америки - Китай, а не Расия. Поэтому идёт прокси-война, Америка за Украину, а Китай-за Расию...
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03.07.2024 10:11 Відповісти
так те що, час від часу, світові ідеології стикаються на якихось територіях - ні для кого не тайна!
ну, може, тіки для зелених недоумків, які примудрилися зіткнути лобами ті ідеології на території власної держави...
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03.07.2024 09:28 Відповісти
Вот как раз в этом Зеля не виноват. Китаю удалось таки науськать шизоидного Путина...
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03.07.2024 10:15 Відповісти
ЗЄля сам всередині України розпочав громадянську війну - своїми діями проти патріотів
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03.07.2024 10:27 Відповісти
зєля так ніувінават, як нівіунавата баба, яка живучи поруч з серійним рецедивістом-гвалтівником стає до нього раком і раптово піддається насиллю
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03.07.2024 12:59 Відповісти
це ж друзяки агрохімії абхазської
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03.07.2024 09:28 Відповісти
Котик, ты веришь что Расия выиграет войну с Америкой? Перебирайся туда жить и праздновать победу!
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03.07.2024 10:12 Відповісти
+💯!

" рашка вошла в силу" - смішний бот😂
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03.07.2024 10:29 Відповісти
Нажаль все не в нашу користь. Україну як і раніше кинули напризволяще. Можливо цієї війни можна було запобігти але мудрий нарід, як завжди обрали кремлівську консерву. Школа хлопців які загинули, руйнування міст, сел, скалічені долі людей. Саме головне що за це ніхто не несе відповідальності. Здача України була підписана ще в Обміні з цим наркоманом. На що сподівалася імпотентніа Європа і Америка невідомо.
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03.07.2024 09:33 Відповісти
Рано всрались,шановний.Україна переможе.
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03.07.2024 10:22 Відповісти
Блумберг - це агентство яке завжди розповсюджує неперевірену інформацію. Жаль, що цього не знає Цензор!
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03.07.2024 09:42 Відповісти
Надо еще раз попросить Китай, чтобы он уговорил PoZZiю закончить войну. Ха-ха три раза..
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03.07.2024 10:01 Відповісти
Це ж було вже?
Год назад писали про этот самый китайский шахед санфлауер, год назад были пугалки про поставки его в рашу.
Забыли уже? Опять в Тису стрибати надумали?
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03.07.2024 10:26 Відповісти
Китай розробляє для Росіі ударний дрон.Перші дрони можуть полетіти на Москву вже взимку цього року.
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03.07.2024 10:33 Відповісти
"Полетіти на Москву", ціль - башти кремля
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03.07.2024 12:09 Відповісти
Здається ніби Захід намагається виправдати свою слабкість в озброєннях в порівнянні з рашкой.
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03.07.2024 10:33 Відповісти
абхазька абізяна вже тіснула паздравітєльну телеграму у пекін на адресу любімава таварісча сі?
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03.07.2024 10:41 Відповісти
Вкиди інформації про розробку та постачання Китаєм для РФ ударних БПЛА - аналогів Шахедів та іншою військовою допомогою є частиною ІПСО РФ по примушенню України до перемовин з РФ шляхом залякування України "військовою підтримкою Китаєм агресії РФ, співпрацею Китаю з РФ проти України".
Стратегічна мета - примусити Україну до капітуляції на перемовинах: "адже неможливо чинити опір одразу двом державам РФ та великому Китаю".
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03.07.2024 12:05 Відповісти
це прям така тайна, що капець.... наче Захід нещодавно не такий самий ультиматум виставляв ***** - "або починаєш мирні переговори,
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03.07.2024 13:00 Відповісти
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03.07.2024 12:55 Відповісти
 
 