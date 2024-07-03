Китай розробляє для Росії ударний дрон, який є аналогом іранського Shahed-136, - Bloomberg
Китайські та російські компанії розробляють та тестують ударний безпілотник, схожий на іранську модель Shahed, який використовує Росія у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg, покликаючись на європейських чиновників, які ознайомлені з цим питанням.
Зазначається, що у 2023 році китайські та російські компанії домовилися про співпрацю для копіювання іранського безпілотника типу Shahed.
Вони розпочали розробку та тестування своєї версії для постачання в Росію. Водночас китайські чиновники, які говорили на умовах анонімності, зазначають, що ці безпілотники ще не використовувалися в Україні.
Як пише видання, надання Росії безпілотника Shahed означатиме поглиблення підтримки Пекіном Москви, попри попередження США та їхніх союзників.
Водночас офіційні особи США заявляють, що Китай поки утримується від прямого надання зброї та артилерії Росії.
Одна особа, обізнана з цим питанням, сказала, що, за оцінками США, Китай зважує, чи варто надсилати повністю побудовані безпілотники, але тим часом надсилає "комплекти, які можна переобладнати на ударні дрони".
"США все ще не дійшли висновку, що Китай надсилає летальну допомогу Росії, сказав співрозмовник, визнавши, що інші країни можуть мати іншу інтерпретацію", - йдеться в статті.
За словами чиновників, одне занепокоєння полягає в тому, що Китай може виробляти безпілотник, подібний до Shahed, набагато швидше, ніж Іран або Росія.
Bloomberg зазначає, що офіційні особи не ідентифікували тип безпілотника, який розробляється, однак китайські оборонні вебсайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed-136.
У квітні Bloomberg News повідомило, що Китай надає Росії супутникові зображення для військових цілей, мікроелектроніку та верстати для танків, а також низку технологій, які використовуються у зброї або потрібні для її виробництва.
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"Ми за мир, за мир!
Шахед в небі дир дир дир..."
Узкопльоночі курви ! 😈
по тв у них одни вундервафли по факту на 20 мотыках с бехой штурмуют посадки
до когось доходить проста і очевидна річь - якщо винищувати кацапів так як зараз то на це знадобиться мільйони років і мільйони життів українців!!!
на планеті вже 8 мільярдів людей і кожен ДЕНЬ додається близько 230,000 людей!!! це людина в 3 секунди!! за рік - 83 мільйона! втрата якихось там 40 мільйонів якихось там українців для Світу немає жодного значення! збереження нації це має бути першочергова задача УРЯДУ УКРАЇНИ! це в них має боліти голова на тему збереження нації! але, схоже, уряду України так само *****
Наївний...
Схоже, авторитарні режими засвоїли цей нюанс і будуть уникати закатування Америці по йібальнику всіми можливими засобами
50 мільйонів китайців висадилися на Аляску...
Люди вийдуть на вулиці і почнуться бунти.
Можна повільно переводити виробництво, на це підуть роки або навіть десятиліття...
ну, може, тіки для зелених недоумків, які примудрилися зіткнути лобами ті ідеології на території власної держави...
" рашка вошла в силу" - смішний бот😂
Год назад писали про этот самый китайский шахед санфлауер, год назад были пугалки про поставки его в рашу.
Забыли уже? Опять в Тису стрибати надумали?
Стратегічна мета - примусити Україну до капітуляції на перемовинах: "адже неможливо чинити опір одразу двом державам РФ та великому Китаю".