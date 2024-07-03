Китай розробляє для Росії ударний дрон, який є аналогом іранського Shahed-136, - Bloomberg

Китайські та російські компанії розробляють та тестують ударний безпілотник, схожий на іранську модель Shahed, який використовує Росія у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg, покликаючись на європейських чиновників, які ознайомлені з цим питанням.

Зазначається, що у 2023 році китайські та російські компанії домовилися про співпрацю для копіювання іранського безпілотника типу Shahed.

Вони розпочали розробку та тестування своєї версії для постачання в Росію. Водночас китайські чиновники, які говорили на умовах анонімності, зазначають, що ці безпілотники ще не використовувалися в Україні.

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Як пише видання, надання Росії безпілотника Shahed означатиме поглиблення підтримки Пекіном Москви, попри попередження США та їхніх союзників.

Водночас офіційні особи США заявляють, що Китай поки утримується від прямого надання зброї та артилерії Росії.

Одна особа, обізнана з цим питанням, сказала, що, за оцінками США, Китай зважує, чи варто надсилати повністю побудовані безпілотники, але тим часом надсилає "комплекти, які можна переобладнати на ударні дрони".

"США все ще не дійшли висновку, що Китай надсилає летальну допомогу Росії, сказав співрозмовник, визнавши, що інші країни можуть мати іншу інтерпретацію", - йдеться в статті.

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За словами чиновників, одне занепокоєння полягає в тому, що Китай може виробляти безпілотник, подібний до Shahed, набагато швидше, ніж Іран або Росія.

Bloomberg зазначає, що офіційні особи не ідентифікували тип безпілотника, який розробляється, однак китайські оборонні вебсайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed-136.

У квітні Bloomberg News повідомило, що Китай надає Росії супутникові зображення для військових цілей, мікроелектроніку та верстати для танків, а також низку технологій, які використовуються у зброї або потрібні для її виробництва.

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