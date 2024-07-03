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Новини Допомога Україні
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Україна отримала $2,2 млрд від МВФ, - Шмигаль

Україна отримала від МВФ понад 2 млрд доларів

Україна отримала від Міжнародного валютного фонду $2,2 млрд.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів. Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ", - йдеться в повідомленні.

За словами глави уряду, ця сума допоможе Кабміну фінансувати критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, зарплати медиків та учителів.

Читайте: Уряд Шмигаля зупинив створення унікального захисту енергетики від ракет, - ЗМІ

Автор: 

МВФ (3077) допомога (8436) Шмигаль Денис (4640)


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Топ коментарі
+10
а україна, сидить, вже по 12 годин без світла.
то, тому що мало сонця.
то, тому що забагато сонця.
то, тому що кондиціонери.
то, тому що бойлери.
незабаром, тому що, праски та холодильники.

головне, відзвітувати, що гроші на все виделині.
і головне, на асфальт!

восени чекаємо, на масову істерію, про перемир'я, тому що, так буде краще.
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03.07.2024 10:43 Відповісти
+7
Пишіть точніше: не Україна отримала, а влада отримала 2 мільярда. Бо як показує практика, звичайним громадянам України від того ні холодно, ні спекотно. Окрім боргів ло кінця життя ми цих грошей не побачимо і не відчуємо їх вплив на якість життя. Вже проходили, і не раз...
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03.07.2024 10:44 Відповісти
+6
Який простір. Бажаєш дороги "будуй" . хоч мульон дерев саджай.
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03.07.2024 10:41 Відповісти
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Ці гроші йдуть на покриття боргів.

МВФ бере гроші і тут же кладе їх у свою кишеню, ви просто будете більше боргнi...
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03.07.2024 11:07 Відповісти
Який простір. Бажаєш дороги "будуй" . хоч мульон дерев саджай.
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03.07.2024 10:41 Відповісти
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03.07.2024 10:43 Відповісти
Скільки ще залишилося з грошей? Хоча, даю гарантію, що половину встигли розпиляти ще до того, як МВФ ухвалив рішення
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03.07.2024 10:43 Відповісти
а україна, сидить, вже по 12 годин без світла.
то, тому що мало сонця.
то, тому що забагато сонця.
то, тому що кондиціонери.
то, тому що бойлери.
незабаром, тому що, праски та холодильники.

головне, відзвітувати, що гроші на все виделині.
і головне, на асфальт!

восени чекаємо, на масову істерію, про перемир'я, тому що, так буде краще.
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03.07.2024 10:43 Відповісти
Пишіть точніше: не Україна отримала, а влада отримала 2 мільярда. Бо як показує практика, звичайним громадянам України від того ні холодно, ні спекотно. Окрім боргів ло кінця життя ми цих грошей не побачимо і не відчуємо їх вплив на якість життя. Вже проходили, і не раз...
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03.07.2024 10:44 Відповісти
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03.07.2024 10:52 Відповісти
На будівництво доріг у прифронтовій зоні вистачит? А на підвищеннч зряплати помічникам депутатов як того забажала кацапська свиня Третьякова вистачит?
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03.07.2024 10:48 Відповісти
Дуже шкода, що Україна отримає від цього мінімум користі після липких ручонок ЗЄрмаків.
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03.07.2024 10:49 Відповісти
Чим це політичний підар Шмигаль вихваляється? Що вони взяли чергові мільярди для дерибану, а нашим (не їхнім!) дітям і внукам віддавати??? Мерзотники, Шибениць на них не вистачить.
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03.07.2024 10:52 Відповісти
До кінця тижня буде перти всіх привладних...
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03.07.2024 10:58 Відповісти
В когось буде десь в теплих місцях красива вілла або нова яхта а хтось буде мати круту тачку...
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03.07.2024 11:08 Відповісти
даешь битум!
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03.07.2024 11:11 Відповісти
ну все. Тепер запрацюють на повну.....
асфальтобетонні заводики
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03.07.2024 11:15 Відповісти
слово гроші у зешобли ерекція від таких новин
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03.07.2024 11:17 Відповісти
Есть что пиз...ть.
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03.07.2024 11:35 Відповісти
Як мені подобається коли Україна отримала, вкрали корупціонери, а віддавати буде простий народ.
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03.07.2024 11:45 Відповісти
Навеяло: "и по камешку, по кирпичику растащили кирпичный завод".
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03.07.2024 11:49 Відповісти
Тєпєрь ми вдвоє больше сєна для нашей кароффкі запасьом!(с)
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03.07.2024 12:05 Відповісти
Просрочений Клоун своїй Скумбрії ще одне Бугатті придбає за європейські гроші , а та буде розповідати, що українці готові ще два роки відключення світла терпіти...
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03.07.2024 17:26 Відповісти
 
 