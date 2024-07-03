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Україна отримала $2,2 млрд від МВФ, - Шмигаль
Україна отримала від Міжнародного валютного фонду $2,2 млрд.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів. Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ", - йдеться в повідомленні.
За словами глави уряду, ця сума допоможе Кабміну фінансувати критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, зарплати медиків та учителів.
Топ коментарі
+10 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар03.07.2024 10:43 Відповісти Посилання
+7 Serhii Hurskyi
показати весь коментар03.07.2024 10:44 Відповісти Посилання
+6 Frol Fedoroff
показати весь коментар03.07.2024 10:41 Відповісти Посилання
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МВФ бере гроші і тут же кладе їх у свою кишеню, ви просто будете більше боргнi...
то, тому що мало сонця.
то, тому що забагато сонця.
то, тому що кондиціонери.
то, тому що бойлери.
незабаром, тому що, праски та холодильники.
головне, відзвітувати, що гроші на все виделині.
і головне, на асфальт!
восени чекаємо, на масову істерію, про перемир'я, тому що, так буде краще.
асфальтобетонні заводики