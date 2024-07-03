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Новини
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Помічниця Тищенка створила громадську організацію, однойменну до ТСК Верховної Ради, - рух "Чесно"

Помічниця Тищенка створила громадську організацію, однойменну до ТСК Верховної Ради, - рух

Помічниця нардепа Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська у червні 2023 року зареєструвала громадську організацію "ТСК Нацресурс". Назва цієї ГО дублює тимчасову слідчу комісію ВР "Нацресурс", яка у травні 2023 припинила свою діяльність.

Про це йдеться у матеріалі руху "Чесно", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Андрієвська зареєструвала вищезгадану громадську організацію 14 червня 2023 року.

За місяць до того парламент не затвердила проміжний звіт тимчасової слідчої комісії "Нацресурс", яку ініціював Тищенко. Ця ТСК мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції. Оскільки Верховна Рада не затвердила проміжний звіт слідчої комісії, вона припинила своє існування.

Однак Тищенко продовжував їздити "з перевірками" до різних установ, прикриваючись уже нечинною ТСК. 

За даними Верховної Ради, Андрієвська працює помічницею Тищенка за зарплату. ЗМІ писали, що вона працювала з Тищенком ще до його депутатства, коли він був ресторатором і телеведучим.

Нагадаємо, що напередодні рух "Чесно" повідомляв, що Тищенко майже рік ходив із "перевірками" від імені неіснуючої ТСК Верховної Ради "Нацресурс".

Читайте також: Тищенка не бентежить, що його помічниця внесена у "Миротворець" і літала на концерт Лепса в Крим: А що тут такого? Це заборонено десь законом?. ВIДЕО

Напад на ексвійськового у Дніпрі за участю Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

У середу, 3 липня, Київський апеляційний суд вирішив залишити народного депутата Миколу Тищенка під цілодобовим домашнім арештом.

Читайте також: Поки що Тищенка неможливо позбавити депутатських повноважень, – депутати щодо петиції на сайті Ради

Автор: 

ТСК (376) громадські організації (86) ЧЕСНО (111) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+35
тобто ще одна дієва особа організованого злочинного угрупування, але прокурорам дуже нехочеться визнати цей факт.
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03.07.2024 17:46 Відповісти
+22
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03.07.2024 17:56 Відповісти
+21
Карабєльна сасна і каклєта щось перевіряють - о це анекдот
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03.07.2024 17:47 Відповісти
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тобто ще одна дієва особа організованого злочинного угрупування, але прокурорам дуже нехочеться визнати цей факт.
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03.07.2024 17:46 Відповісти
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03.07.2024 17:56 Відповісти
Карабєльна сасна і каклєта щось перевіряють - о це анекдот
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03.07.2024 17:47 Відповісти
«Нацресурус»!?

ідіотська назва для громадської організації.

Ні змісту, ні поваги до людей… такий собі «ресурс».

Яка катлета, така і помічниця.
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03.07.2024 18:53 Відповісти
ЧЕСНО!?
Бандюган та бл....дь і оце вона назвала ЧЕСНО!!!
Та ще и слуга народа і оно тіпу ЧЕСНО!
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03.07.2024 17:49 Відповісти
Ви трошки не так прочитали: Рух Чесно це ті хто написав про це.
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03.07.2024 18:46 Відповісти
Ну, помилився. Хоча суті це не змінює.
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03.07.2024 18:48 Відповісти
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03.07.2024 17:49 Відповісти
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03.07.2024 17:57 Відповісти
Так і чується агресивне гундосіння зє "я в танке горєл когда ти дєвок портіл"... Вєлікая сіла хуцпи.
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03.07.2024 23:49 Відповісти
приширинкилась
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03.07.2024 18:43 Відповісти
чем это колька эвелинке зуб расшатал?
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03.07.2024 19:20 Відповісти
Євеліна зівака не дає
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03.07.2024 17:50 Відповісти
Голова Верховної Ради, голова фракції Слуг народів не знають чим займаються їхні депутати? Не повірю а якщо знають то точно "В доле с Колей " , вибачаюсь за російську але гарно римується .
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03.07.2024 17:58 Відповісти
"Дєті лєйтєнанта Шмідта ХХІ"
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03.07.2024 17:59 Відповісти
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03.07.2024 18:00 Відповісти
Який зелєрмак, такі й наслідки для України!!
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03.07.2024 18:03 Відповісти
І ви знаєте а це бл**сво шо розвів 🤡, кордоном деяким українцям подобається ...вони за нього ср... у драли потім чухнули ,тепер по приколу тащються ,шо залиши у біді людей ... асімільовані українці...очі в них однакові ,як у скаженних безсилих собак ...
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03.07.2024 18:20 Відповісти
цю захейтять - інша з'явиться. У колі цих ****** ще на дві каденції вистачить.
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03.07.2024 18:24 Відповісти
Відповідальна особа за чистоту члена !
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03.07.2024 18:36 Відповісти
...от тільки не "зареєструвала", а "насосала"..
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03.07.2024 18:36 Відповісти
эвелинка- каклета
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03.07.2024 18:41 Відповісти
ще б пак)каклєта рік куралесив по краіні з фальшивою ксивою від ТСК,яку розпустили 19міс.тому))((дніііііще
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03.07.2024 19:02 Відповісти
*10міс.
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03.07.2024 19:04 Відповісти
Нет повести печальнее на свете,чем повесть о Євелине и Котлете.
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03.07.2024 19:13 Відповісти
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03.07.2024 19:30 Відповісти
Сестра Евелінки з терористичного об'єднання ДНР теж в ОПГ "Котлєта"?СБУ не бажає Евелінку провірити на причетність до колабораційної діяльності і співпрацю з ФСБ?
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03.07.2024 19:32 Відповісти
Евеліна любить Лєпса настільки що чкурнула в Крим на його концерт. ... Якби Зєлю після Юрмали зустріли в аеропорту і відмудохали до втрати пульсу ми б не мали сьогодні всіх цих проблем.

Поки не пізно обчухрайте цю "сосну" Евеліну...
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04.07.2024 00:02 Відповісти
 
 