Помічниця Тищенка створила громадську організацію, однойменну до ТСК Верховної Ради, - рух "Чесно"

Помічниця нардепа Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська у червні 2023 року зареєструвала громадську організацію "ТСК Нацресурс". Назва цієї ГО дублює тимчасову слідчу комісію ВР "Нацресурс", яка у травні 2023 припинила свою діяльність.

Про це йдеться у матеріалі руху "Чесно", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Андрієвська зареєструвала вищезгадану громадську організацію 14 червня 2023 року.

За місяць до того парламент не затвердила проміжний звіт тимчасової слідчої комісії "Нацресурс", яку ініціював Тищенко. Ця ТСК мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції. Оскільки Верховна Рада не затвердила проміжний звіт слідчої комісії, вона припинила своє існування.

Однак Тищенко продовжував їздити "з перевірками" до різних установ, прикриваючись уже нечинною ТСК.

За даними Верховної Ради, Андрієвська працює помічницею Тищенка за зарплату. ЗМІ писали, що вона працювала з Тищенком ще до його депутатства, коли він був ресторатором і телеведучим.

Нагадаємо, що напередодні рух "Чесно" повідомляв, що Тищенко майже рік ходив із "перевірками" від імені неіснуючої ТСК Верховної Ради "Нацресурс".

Читайте також: Тищенка не бентежить, що його помічниця внесена у "Миротворець" і літала на концерт Лепса в Крим: А що тут такого? Це заборонено десь законом?. ВIДЕО

Напад на ексвійськового у Дніпрі за участю Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

У середу, 3 липня, Київський апеляційний суд вирішив залишити народного депутата Миколу Тищенка під цілодобовим домашнім арештом.

Читайте також: Поки що Тищенка неможливо позбавити депутатських повноважень, – депутати щодо петиції на сайті Ради