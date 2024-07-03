Кулеба провів розмову з новим главою МЗС Нідерландів: обговорили допомогу Україні та постачання Patriot

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вдячний своєму колезі за підтвердження того, що Нідерланди й надалі надаватимуть непохитну підтримку Україні", - написав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Кулеба зазначив, що Нідерланди продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні, а також продовжуватимуть здійснювати санкційний тиск на Росію, притягувати до відповідальності за російські злочини та займатися питанням викрадених українських дітей.

У розмові зі своїм нідерландським колегою Кулеба також наголосив на необхідності якнайшвидшого постачання в Україну анонсованої раніше системи протиповітряної оборони Patriot.

Також дипломат висловив вдячність "за продовження голландського лідерства в усіх відповідних сферах".

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Новий уряд Нідерландів

У вівторок, 2 липня, новий уряд Нідерландів склав присягу. Новим прем'єр-міністром країни став Дік Схооф, який раніше очолював службу загальної розвідки і безпеки країни.

Главою МЗС став Каспар Вельдкамп із партії "Новий суспільний договір", а міністром оборони - Рубен Брекельманс із "Народної партії за свободу і демократію".

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