УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5618 відвідувачів онлайн
Новини
1 237 2

Новий прем’єр Нідерландів Схооф запевнив Зеленського, що продовжуватиме підтримувати Україну

Новий прем’єр Нідерландів у розмові з Зеленським запевнив у підтримці України

Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну політично, військово і фінансово проти російської агресії.

Про це заявив новопризначений прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час своєї першої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Схооф зазначив, що під час спілкування з українським лідером той привітав новий уряд Нідерландів. Своєю чергою новий прем'єр Нідерландів підтвердив тверду підтримку України з боку своєї країни.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну політично, військово і фінансово проти російської агресії, чого б це не коштувало і скільки б це не потребувало", - заявив урядовець.

Також політики обговорили майбутній вашингтонський саміт НАТО, де прем'єр-міністр Нідерландів з нетерпінням очікує особистої зустрічі з президентом Зеленським.

Читайте також: Кулеба провів розмову з новим главою МЗС Нідерландів: обговорили допомогу Україні та постачання Patriot

Новий уряд Нідерландів

У вівторок, 2 липня, новий уряд Нідерландів склав присягу. Новим прем'єр-міністром країни став Дік Схооф, який раніше очолював службу загальної розвідки і безпеки країни.

Главою МЗС став Каспар Вельдкамп із партії "Новий суспільний договір", а міністром оборони - Рубен Брекельманс із "Народної партії за свободу і демократію".

Читайте також: Нідерланди залишаються відданими підтримці України настільки, наскільки зможуть, - міністр оборони Брекельманс

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) Нідерланди (1585) Схооф Дік (21)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже скоріше не буде підтримувати! Бо Україна являється лідером серед ЕС по кількості продажу елітних автівок. Зелень на чолі дермака готують здачу України.

Мабуть вже купили остівок для подальшого свого нікчемного перебування.
показати весь коментар
03.07.2024 20:31 Відповісти
Ну хоч не вілтерса того поставили
показати весь коментар
03.07.2024 20:59 Відповісти
 
 