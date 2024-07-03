Новий прем’єр Нідерландів Схооф запевнив Зеленського, що продовжуватиме підтримувати Україну

Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну політично, військово і фінансово проти російської агресії.

Про це заявив новопризначений прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час своєї першої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Схооф зазначив, що під час спілкування з українським лідером той привітав новий уряд Нідерландів. Своєю чергою новий прем'єр Нідерландів підтвердив тверду підтримку України з боку своєї країни.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну політично, військово і фінансово проти російської агресії, чого б це не коштувало і скільки б це не потребувало", - заявив урядовець.

Також політики обговорили майбутній вашингтонський саміт НАТО, де прем'єр-міністр Нідерландів з нетерпінням очікує особистої зустрічі з президентом Зеленським.

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Новий уряд Нідерландів

У вівторок, 2 липня, новий уряд Нідерландів склав присягу. Новим прем'єр-міністром країни став Дік Схооф, який раніше очолював службу загальної розвідки і безпеки країни.

Главою МЗС став Каспар Вельдкамп із партії "Новий суспільний договір", а міністром оборони - Рубен Брекельманс із "Народної партії за свободу і демократію".

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