Новий прем’єр Нідерландів Схооф запевнив Зеленського, що продовжуватиме підтримувати Україну
Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну політично, військово і фінансово проти російської агресії.
Про це заявив новопризначений прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час своєї першої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Схооф зазначив, що під час спілкування з українським лідером той привітав новий уряд Нідерландів. Своєю чергою новий прем'єр Нідерландів підтвердив тверду підтримку України з боку своєї країни.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну політично, військово і фінансово проти російської агресії, чого б це не коштувало і скільки б це не потребувало", - заявив урядовець.
Також політики обговорили майбутній вашингтонський саміт НАТО, де прем'єр-міністр Нідерландів з нетерпінням очікує особистої зустрічі з президентом Зеленським.
Новий уряд Нідерландів
У вівторок, 2 липня, новий уряд Нідерландів склав присягу. Новим прем'єр-міністром країни став Дік Схооф, який раніше очолював службу загальної розвідки і безпеки країни.
Главою МЗС став Каспар Вельдкамп із партії "Новий суспільний договір", а міністром оборони - Рубен Брекельманс із "Народної партії за свободу і демократію".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабуть вже купили остівок для подальшого свого нікчемного перебування.