Сили ППО знищили 21 з 22 "шахедів", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 4 липня 2024 року противник атакував 22 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "шахед" у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти рано вранці здійснили пуск БПЛА. Сили ППО працювали на Київщині.

На Чернігівщині є влучання.