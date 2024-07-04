Сили ППО знищили 21 з 22 "шахедів", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 4 липня 2024 року противник атакував 22 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "шахед" у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти рано вранці здійснили пуск БПЛА. Сили ППО працювали на Київщині.
На Чернігівщині є влучання.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль