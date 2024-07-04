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Новини Війна
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Без переваги України в повітрі перемогу у війні здобуде Росія, - американський генерал Дептула

Україні потрібна перевага в повітрі для перемоги у війні

Україні потрібна ефективна авіація для перемоги над ворогом, щоб вийти з "глухого кута" у війні. Збройні сили також потребують навчання ведення бою, які б дозволили рішуче застосовувати літаки.

Про це заявив генерал-лейтенант Повітряних сил США у відставці Девід Дептула, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Під час зустрічі американських генералів був представлений фаховий звіт щодо можливих шляхів посилення українських позицій у протистоянні російській війні.

Звіт констатує: "абсолютна необхідність переваги в повітрі для досягнення вирішальної перемоги у війні".

Крім того, автори звіту вважають, що Росія отримала перевагу завдяки обмеженням на використання Україною зброї, наданої США.

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Зосередження на перемозі

Видання зазначає, що генерал Дептула нещодавно відвідав Україну, де консультував військове керівництво стосовно стратегії, особливо через призму авіації.

Ключовим уроком на сьогодні є абсолютна необхідність переваги в повітрі для досягнення вирішальної військової переваги", - каже генерал Дептула про підсумки звіту, співавтором якого він є.

Це дало б українським силам захист від атак ворога, а також свободу атакувати самим, вважає він. 

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"Підхід, здебільшого зосереджений на землі, призвів до жорстокої боротьби на виснаження - такої, при якій чисельно перевагу отримує Росія", - кажуть в Інституті аерокосмічних досліджень імені Мітчелла, котрий і зібрав відомих американських генералів на розмову 2 липня.

Натомість військово-повітряні сили, переконані учасники зустрічі, можуть забезпечити Україні перевагу, необхідну для перемоги над російськими військами, прориву їхньої лінії фронту та зміни перебігу війни.

"Настав час почати зосереджуватися на тому, як виглядає перемога, а не просто уникати щоденних поразок", - закликали організатори зустрічі.

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Американські генерали також наголосили у звіті, що повітряні сили України роками живуть з недостатніми ресурсами й можливостями, що ускладнює встановлення бажаної переваги в повітрі.

"Без такої переваги, констатують американські воєнні експерти, війну, базовану на виснаженні, виграє сторона, яка має чисельніший бойовий особовий склад і більше матеріальних засобів - Росія", - цитує "Голос Америки" звіт генералів США. 

Автор: 

авіація (4158) США (23360)


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Топ коментарі
+19
Заборона на Атакамси - 300км - це і є відповідь на питання.
Ніхто не хоче перемоги росії, але ніхто не хоче й нашої перемоги.
Все, що нам дають - це можливість оборонятися.
По медичному - нас не лікують. Нас підліковують.
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04.07.2024 09:12 Відповісти
+15
Та ще без лицемірної заборони бити по військових об'єктах на території рашистського рєйха американською зброєю...
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04.07.2024 09:07 Відповісти
+11
США мають чітко заявити, що зброя передана (продана) Україні є вже українською, і Україна має повне право захищати себе нею на території росії. А то ми наче всі виправдовуємся за захист своєї країни та свого життя.
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04.07.2024 09:27 Відповісти
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Та ще без лицемірної заборони бити по військових об'єктах на території рашистського рєйха американською зброєю...
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04.07.2024 09:07 Відповісти
...тобто з лицемірною забороною...
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04.07.2024 09:19 Відповісти
Так дозволили ж. але сильно ніхто ні почому не бїє.
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04.07.2024 09:20 Відповісти
так-але лише на 100км.а військові аеродроми з яких підіймаються рашистські бомбардувальники знаходяться далі а туди бити амери поки нажаль не дали дозволу...
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04.07.2024 09:24 Відповісти
Заборона на Атакамси - 300км - це і є відповідь на питання.
Ніхто не хоче перемоги росії, але ніхто не хоче й нашої перемоги.
Все, що нам дають - це можливість оборонятися.
По медичному - нас не лікують. Нас підліковують.
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04.07.2024 09:12 Відповісти
Прочитав генерал Дедпул 😁
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04.07.2024 09:15 Відповісти
Цей Детпул прямо Капітан Очевидність.
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04.07.2024 09:15 Відповісти
але як видається для американців це якесь відкриття
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04.07.2024 16:39 Відповісти
Ми це знаємо без вас,так дайте Ф-16 вже,а не займайтися аналітикою.
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04.07.2024 09:15 Відповісти
Розкрив таємницю. Тільки де її взяти, цю перевагу?
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04.07.2024 09:17 Відповісти
Добрий висновок! Толковий!
Тому і знищували безкарно, оті прихвостні московські в Україні, так зване «військове надлишкове майно ЗБРОЙНИХ СИЛ…», упродовж 30 років, руками прем'єрів з їх урядами та під повним патронатом так званих, президентів України!
БЕЗКАРНО!!
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04.07.2024 09:19 Відповісти
Поправте якщо попиляюсь, але це, здається, вперше в історії коли встановлюються обмеження на використання наданою зброєю. Туди не стріляй, сюди не їдь, бо буде ескалація, прийде ***** та по сраці надає, чи що?
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04.07.2024 09:19 Відповісти
Для переваги потрібні не десятки,а сотні літаків.
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04.07.2024 09:26 Відповісти
Якщо так взяти то потрібно в районі 50-60 літаків на початку, орки не можуть всі свої су35 використовувати тут, тому що є інші напрямки....

Але до такої кількості літаків потрібно мінімум 2 аеродроми з двома патріотами на кожний і декількома гепардами для прикриття від малих цілей
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04.07.2024 09:35 Відповісти
Спочатку буде десь 10-20.І їх також будуть збивати.
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04.07.2024 11:33 Відповісти
США мають чітко заявити, що зброя передана (продана) Україні є вже українською, і Україна має повне право захищати себе нею на території росії. А то ми наче всі виправдовуємся за захист своєї країни та свого життя.
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04.07.2024 09:27 Відповісти
Та ладно. Коли таке було вже?
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04.07.2024 09:28 Відповісти
Кожного дня вже читаю про ці питання від США. Значить ,чкоро дозволять знищувати ВПК кацапії
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04.07.2024 09:30 Відповісти
Генерали у відставці про це пишуть від початку війни.... все залежить виключно від адміністрації
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04.07.2024 09:37 Відповісти
Але з наданням літаків будемо тягнути.
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04.07.2024 09:31 Відповісти
"рішуче застосовувати літаки"? Які літаки?
Поки що ми отримуємо лише рішучі обіцянки, але ними перевага у повітрі не досягається, на жаль.
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04.07.2024 09:46 Відповісти
Отже, висновок - контрнаступ, рівно рік назад, без авіації, був приречений. Де ж те стратегічне планування, невже ніхто не бачив, як підготовились тоді москалі. Але десь на верхах сильно протікає і тепер відповіді інші. На рік запізнюємось.
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04.07.2024 10:01 Відповісти
Амери без літаків мабуть би не воювали
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04.07.2024 10:17 Відповісти
влітку все буде..., залишилось з'ясувати, якого року й все...
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04.07.2024 10:55 Відповісти
Знову американці в усьому винні? А папуаси, як завжди, ні причому.
У Польщі та Тайваню ф-16ті вже є.
Нам що, хтось забороняв побудувати правову та демократичну державу і самим купити літаки ще до війни?
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04.07.2024 11:10 Відповісти
С такими советниками как Салливан, Штатам скоро придётся самим воевать с варварами.
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04.07.2024 11:27 Відповісти
Завершіть логічний ланцюжок:
1. Без переваги України в повітрі перемогу у війні здобуде Росія Джерело: https://censor.net/ua/n3498009
2. Україна не взмозі самотужки отримати перевагу в повітрі.
3. Перемогу у війні здобуде ...(?)
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04.07.2024 12:19 Відповісти
Однак Байден не дає жодного літака, жодного!
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04.07.2024 14:12 Відповісти
 
 