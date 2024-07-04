Без переваги України в повітрі перемогу у війні здобуде Росія, - американський генерал Дептула
Україні потрібна ефективна авіація для перемоги над ворогом, щоб вийти з "глухого кута" у війні. Збройні сили також потребують навчання ведення бою, які б дозволили рішуче застосовувати літаки.
Про це заявив генерал-лейтенант Повітряних сил США у відставці Девід Дептула, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Під час зустрічі американських генералів був представлений фаховий звіт щодо можливих шляхів посилення українських позицій у протистоянні російській війні.
Звіт констатує: "абсолютна необхідність переваги в повітрі для досягнення вирішальної перемоги у війні".
Крім того, автори звіту вважають, що Росія отримала перевагу завдяки обмеженням на використання Україною зброї, наданої США.
Зосередження на перемозі
Видання зазначає, що генерал Дептула нещодавно відвідав Україну, де консультував військове керівництво стосовно стратегії, особливо через призму авіації.
Ключовим уроком на сьогодні є абсолютна необхідність переваги в повітрі для досягнення вирішальної військової переваги", - каже генерал Дептула про підсумки звіту, співавтором якого він є.
Це дало б українським силам захист від атак ворога, а також свободу атакувати самим, вважає він.
"Підхід, здебільшого зосереджений на землі, призвів до жорстокої боротьби на виснаження - такої, при якій чисельно перевагу отримує Росія", - кажуть в Інституті аерокосмічних досліджень імені Мітчелла, котрий і зібрав відомих американських генералів на розмову 2 липня.
Натомість військово-повітряні сили, переконані учасники зустрічі, можуть забезпечити Україні перевагу, необхідну для перемоги над російськими військами, прориву їхньої лінії фронту та зміни перебігу війни.
"Настав час почати зосереджуватися на тому, як виглядає перемога, а не просто уникати щоденних поразок", - закликали організатори зустрічі.
Американські генерали також наголосили у звіті, що повітряні сили України роками живуть з недостатніми ресурсами й можливостями, що ускладнює встановлення бажаної переваги в повітрі.
"Без такої переваги, констатують американські воєнні експерти, війну, базовану на виснаженні, виграє сторона, яка має чисельніший бойовий особовий склад і більше матеріальних засобів - Росія", - цитує "Голос Америки" звіт генералів США.
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Ніхто не хоче перемоги росії, але ніхто не хоче й нашої перемоги.
Все, що нам дають - це можливість оборонятися.
По медичному - нас не лікують. Нас підліковують.
Тому і знищували безкарно, оті прихвостні московські в Україні, так зване «військове надлишкове майно ЗБРОЙНИХ СИЛ…», упродовж 30 років, руками прем'єрів з їх урядами та під повним патронатом так званих, президентів України!
БЕЗКАРНО!!
Але до такої кількості літаків потрібно мінімум 2 аеродроми з двома патріотами на кожний і декількома гепардами для прикриття від малих цілей
Поки що ми отримуємо лише рішучі обіцянки, але ними перевага у повітрі не досягається, на жаль.
У Польщі та Тайваню ф-16ті вже є.
Нам що, хтось забороняв побудувати правову та демократичну державу і самим купити літаки ще до війни?
1. Без переваги України в повітрі перемогу у війні здобуде Росія Джерело: https://censor.net/ua/n3498009
2. Україна не взмозі самотужки отримати перевагу в повітрі.
3. Перемогу у війні здобуде ...(?)