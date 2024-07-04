Наказав ударити по музею Григорія Сковороди на Харківщині: СБУ повідомила про підозру російському полковнику Панченку

Командиру 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу ЗС РФ, полковнику Івану Панченку повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ він бере участь в організації та проведенні повітряних атак на цивільні об'єкти України.

"На початку травня 2022 року Панченко віддав наказ на здійснення авіаудару по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині. Тоді окупанти задіяли багатоцільовий винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу турбореактивну протикорабельну ракету типу Х-35", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Оприлюднив у TikTok відео переміщення військового ешелону: СБУ повідомила про підозру блогеру з Івано-Франківщини. ФОТО

Внаслідок удару було пошкоджено будівлю музею, а працівника - тяжко поранено.

Наразі полковник продовжує командувати авіаційними ударами по різних регіонах України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Панченку про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шпигували за морською охороною Одещини: СБУ затримала агента ФСБ РФ та його спільницю. ФОТО