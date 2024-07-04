Наказав ударити по музею Григорія Сковороди на Харківщині: СБУ повідомила про підозру російському полковнику Панченку
Командиру 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу ЗС РФ, полковнику Івану Панченку повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ він бере участь в організації та проведенні повітряних атак на цивільні об'єкти України.
"На початку травня 2022 року Панченко віддав наказ на здійснення авіаудару по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині. Тоді окупанти задіяли багатоцільовий винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу турбореактивну протикорабельну ракету типу Х-35", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару було пошкоджено будівлю музею, а працівника - тяжко поранено.
Наразі полковник продовжує командувати авіаційними ударами по різних регіонах України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Панченку про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.).
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дикуни із Залісся 🤣🤣🤣
2. Повернути історично українські землі . Аборигенам с російськими паспортами не давати громадянство 20 років - тількі статус ПМЖ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСУВАННЯ.
Виноват не тот, кто сказал "Огонь!", а тот, кто планировал цели!
Уверен, что обстрел в Киеве в один день памятника Грушевского, Шевченко и стеклянного моста Кличко - это шутка от Путина!