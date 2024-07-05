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Навчальний рік у школах Львова розпочнеться 19 серпня, - Садовий

школа

Через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією у Львові навчальний рік розпочнеться 19 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів мер міста Андрій Садовий.

"Щоб гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік, ми розпочнемо його раніше – 19 серпня. Таке рішення сьогодні прийняв Штаб підготовки міста до зими.

У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.

Також мер повідомив, що планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. На випадок погіршення ситуації з електроенергією – канікули буде продовжено. А в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома.

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Автор: 

Львів (3091) Садовий Андрій (536) школа (2224)


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ідіоти !!! то вже почитайте цей н.р. з 1 серпня !!!
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05.07.2024 13:08 Відповісти
Ще ж яким дебілом потрібно бути, щоб гарантувати повноцінний навчальний рік в умовах війни!
Єдине, що можна гарантувати у серпні - це тепловий удар у шкільних приміщеннях у спеку!
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05.07.2024 13:15 Відповісти
Добре що хоч хтось думає наперед.
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05.07.2024 14:17 Відповісти
 
 