Навчальний рік у школах Львова розпочнеться 19 серпня, - Садовий

Через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією у Львові навчальний рік розпочнеться 19 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів мер міста Андрій Садовий.

"Щоб гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік, ми розпочнемо його раніше – 19 серпня. Таке рішення сьогодні прийняв Штаб підготовки міста до зими.

У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Генераторами забезпечені понад 12 тисяч українських шкіл, – Шмигаль

Зазначається, що якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.

Також мер повідомив, що планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. На випадок погіршення ситуації з електроенергією – канікули буде продовжено. А в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома.

Читайте також: 50% шкіл можуть забезпечити освітній процес завдяки альтернативним джерелам живлення, - Міносвіти