Навчальний рік у школах Львова розпочнеться 19 серпня, - Садовий
Через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією у Львові навчальний рік розпочнеться 19 серпня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів мер міста Андрій Садовий.
"Щоб гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік, ми розпочнемо його раніше – 19 серпня. Таке рішення сьогодні прийняв Штаб підготовки міста до зими.
У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.
Також мер повідомив, що планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. На випадок погіршення ситуації з електроенергією – канікули буде продовжено. А в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома.
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