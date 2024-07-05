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Учебный год в школах Львова начнется 19 августа, - Садовый

школа

Из-за чрезвычайно сложной ситуации с электроэнергией во Львове учебный год начнется 19 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал мэр города Андрей Садовый.

"Чтобы гарантировать полноценный школьный учебный год, мы начнем его раньше - 19 августа. Такое решение сегодня принял Штаб подготовки города к зиме.

В случае полного блэкаута все львовские школы станут круглосуточными пунктами несокрушимости, где львовяне смогут согреться и зарядить устройства", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что если ситуация с электроэнергией зимой стабилизируется, школы будут работать в обычном режиме.

Также мэр сообщил, что плановые зимние каникулы начнутся 21 декабря. На случай ухудшения ситуации с электроэнергией - каникулы будут продлены. А в школах будут работать дежурные группы для детей, чьи родители не смогут оставить их дома.

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Автор: 

Львов (4599) Садовый Андрей (651) школа (3020)


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ідіоти !!! то вже почитайте цей н.р. з 1 серпня !!!
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05.07.2024 13:08 Ответить
Ще ж яким дебілом потрібно бути, щоб гарантувати повноцінний навчальний рік в умовах війни!
Єдине, що можна гарантувати у серпні - це тепловий удар у шкільних приміщеннях у спеку!
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05.07.2024 13:15 Ответить
Добре що хоч хтось думає наперед.
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05.07.2024 14:17 Ответить
 
 