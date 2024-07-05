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Новини
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З 9 по 24 липня буде один день без відключень світла: Графіки змінять

Один день не відключатимуть світло

В Україні з 9 по 24 липня змінять графіки відключень. В один із днів не буде обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Укренерго.

"З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку - взимку та влітку - і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни", - пояснили в компанії.

Коли не буде обмежень?

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

  • 9 липня: Дніпропетровська область;
  • 10 липня: м. Київ;
  • 11 липня: Київська, Хмельницька області;
  • 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
  • 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
  • 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;
  • 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;
  • 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
  • 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Для тимчасово окупованих територій вимірювання не застосовуються.

Один день не відключатимуть світло

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" підвищила тарифи з 1 липня через відключення світла та руйнування інфраструктури

Як це відбуватиметься?

Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в системі є дефіцит енергії, спричинений масованими російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, обмеження споживання можуть бути дещо змінені.

Для чого це потрібно?

"Завдяки таким вимірам Диспетчерський центр "Укренерго" зможе побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Ми зможемо визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності. Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств.

Аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами. Крім того, ми зможемо отримати більш точні дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак. Тобто, це дасть змогу більш точно визначити, де потрібно реалізувати проєкти з децентралізованої генерації в першу чергу і прорахувати оптимальні рішення для кожного регіону", - пояснили в Укренерго.

Також читайте: У Мінекономіки спрогнозували прискорення інфляції через витрати виробників на альтернативні джерела електроенергії

Автор: 

Укренерго (2723) відключення світла (1097)


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Топ коментарі
+11
Це все добре, але куди ділись гроші виділені на "трьохрівневий захист" так ніхто і не відповів.
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05.07.2024 13:39 Відповісти
+8
Єрмак знає , куди ділись гроші , бо як сказав Зе ,
він дуже гарно працює 🤣🤣🤣
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05.07.2024 13:44 Відповісти
+7
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05.07.2024 13:49 Відповісти
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Мудило в спортивних штанцях: А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла.

(c) Лесь
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05.07.2024 13:39 Відповісти
Це все добре, але куди ділись гроші виділені на "трьохрівневий захист" так ніхто і не відповів.
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05.07.2024 13:39 Відповісти
Єрмак знає , куди ділись гроші , бо як сказав Зе ,
він дуже гарно працює 🤣🤣🤣
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05.07.2024 13:44 Відповісти
А шо за захист такий?
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05.07.2024 13:55 Відповісти
Як легко робиться покращення, треба забрати що вже було а потім шматками давати, і ось воно-щастя!
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05.07.2024 13:41 Відповісти
Це називається ,, купи козу "
а потім продай ії
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05.07.2024 13:42 Відповісти
А на выходнях слабо запилить целый день свет? или это такая социанальная справедливость по зеленски?
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05.07.2024 13:46 Відповісти
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05.07.2024 13:49 Відповісти
Проводять тестування, як зробити нам ще гірше?
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05.07.2024 13:51 Відповісти
дякуємо найвеличнішому Зе за такий йбтм подарунок
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05.07.2024 14:07 Відповісти
Супер проявить поблажливість до холопів, і вони йому простять нові тарифи. If you create a dEsert and then hand in a glass of water, you can't call it compassion .
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05.07.2024 14:18 Відповісти
В той день коли не буде відключень, електроенергію не продаватимуть за кордон?
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05.07.2024 15:19 Відповісти
Був такий старий анекдот про кінець світу в одній окремій державі.
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05.07.2024 15:49 Відповісти
У Дніпрі просто знущання ДТЕК над населенням. Тупі графіки, які протягом дня змінюються в сторону відключення. Останніми днями третина доби тільки з електрикою. Народ на межі! В обговореннях і форумах - відверти заклики все розх.ярити, перекривати дороги тощо! Назріває революційна ситуація!
Любителю "форумів миру" і Ставок треба ТЕРМІНОВО щось вирішувати, а то буде все погано! І вийде з під контролю. Україна з тилу розкладеться!
Тема надважлива, а В.О. Прєзіка про посилення якогось "інформування" населення щось мичить...
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05.07.2024 15:53 Відповісти
Ну то ви жируєте, Київщина має світла по 4 години на добу. Так ще й з них 10-20 хвилин крадуть😩
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05.07.2024 23:34 Відповісти
 
 