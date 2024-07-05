С 9 по 24 июля будет один день без отключений света: Графики изменят

В Украине с 9 по 24 июля изменят графики отключений. В один из дней не будет ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Укрэнерго.

"С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе. Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие замеры проводятся ежегодно - зимой и летом - и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", - пояснили в компании.

Когда не будет ограничений?

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных замеров таков:

9 июля: Днепропетровская область;

10 июля: г. Киев;

11 июля: Киевская, Хмельницкая области;

12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;

16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая области;

19 июля: Тернопольская; Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;

23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

Для временно оккупированных территорий измерения не применяются.

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Как это будет происходить?

Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Поскольку в системе есть дефицит энергии, вызванный массированными российскими атаками, одновременно в областях, где не проводятся измерения в конкретный день, ограничения потребления могут быть несколько изменены.

Для чего это нужно?

"Благодаря таким замерам Диспетчерский центр "Укрэнерго" сможет увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области нужно электроэнергии для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в количестве населения и в размещении предприятий.



Анализ этих данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерное и корректное распределение имеющейся в системе мощности между регионами. Кроме того, мы сможем получить более точные данные о том, как развивать энергосистему, повышая ее устойчивость к российским атакам. То есть, это позволит более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона", - рассказали в Укрэнерго.

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