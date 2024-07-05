С 9 по 24 июля будет один день без отключений света: Графики изменят
В Украине с 9 по 24 июля изменят графики отключений. В один из дней не будет ограничений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Укрэнерго.
"С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе. Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие замеры проводятся ежегодно - зимой и летом - и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", - пояснили в компании.
Когда не будет ограничений?
В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных замеров таков:
- 9 июля: Днепропетровская область;
- 10 июля: г. Киев;
- 11 июля: Киевская, Хмельницкая области;
- 12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;
- 16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;
- 18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая области;
- 19 июля: Тернопольская; Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;
- 23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;
- 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.
Для временно оккупированных территорий измерения не применяются.
Как это будет происходить?
Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Поскольку в системе есть дефицит энергии, вызванный массированными российскими атаками, одновременно в областях, где не проводятся измерения в конкретный день, ограничения потребления могут быть несколько изменены.
Для чего это нужно?
"Благодаря таким замерам Диспетчерский центр "Укрэнерго" сможет увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области нужно электроэнергии для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в количестве населения и в размещении предприятий.
Анализ этих данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерное и корректное распределение имеющейся в системе мощности между регионами. Кроме того, мы сможем получить более точные данные о том, как развивать энергосистему, повышая ее устойчивость к российским атакам. То есть, это позволит более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона", - рассказали в Укрэнерго.
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(c) Лесь
він дуже гарно працює 🤣🤣🤣
а потім продай ії
Любителю "форумів миру" і Ставок треба ТЕРМІНОВО щось вирішувати, а то буде все погано! І вийде з під контролю. Україна з тилу розкладеться!
Тема надважлива, а В.О. Прєзіка про посилення якогось "інформування" населення щось мичить...