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С 9 по 24 июля будет один день без отключений света: Графики изменят

Один день не відключатимуть світло

В Украине с 9 по 24 июля изменят графики отключений. В один из дней не будет ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Укрэнерго.

"С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе. Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие замеры проводятся ежегодно - зимой и летом - и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", - пояснили в компании.

Когда не будет ограничений?

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных замеров таков:

  • 9 июля: Днепропетровская область;
  • 10 июля: г. Киев;
  • 11 июля: Киевская, Хмельницкая области;
  • 12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;
  • 16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;
  • 18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая области;
  • 19 июля: Тернопольская; Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;
  • 23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;
  • 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

Для временно оккупированных территорий измерения не применяются.

Один день не відключатимуть світло

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Как это будет происходить?

Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Поскольку в системе есть дефицит энергии, вызванный массированными российскими атаками, одновременно в областях, где не проводятся измерения в конкретный день, ограничения потребления могут быть несколько изменены.

Для чего это нужно?

"Благодаря таким замерам Диспетчерский центр "Укрэнерго" сможет увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области нужно электроэнергии для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в количестве населения и в размещении предприятий.

Анализ этих данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерное и корректное распределение имеющейся в системе мощности между регионами. Кроме того, мы сможем получить более точные данные о том, как развивать энергосистему, повышая ее устойчивость к российским атакам. То есть, это позволит более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона", - рассказали в Укрэнерго.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация со светом зимой будет непростой. Рассматриваем несколько сценариев, однако готовимся к наихудшему, - "Укрэнерго"

Автор: 

Укрэнерго (660) отключение света (426)


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Топ комментарии
+11
Це все добре, але куди ділись гроші виділені на "трьохрівневий захист" так ніхто і не відповів.
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05.07.2024 13:39 Ответить
+8
Єрмак знає , куди ділись гроші , бо як сказав Зе ,
він дуже гарно працює 🤣🤣🤣
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05.07.2024 13:44 Ответить
+7
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05.07.2024 13:49 Ответить
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Мудило в спортивних штанцях: А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла.

(c) Лесь
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05.07.2024 13:39 Ответить
Це все добре, але куди ділись гроші виділені на "трьохрівневий захист" так ніхто і не відповів.
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05.07.2024 13:39 Ответить
Єрмак знає , куди ділись гроші , бо як сказав Зе ,
він дуже гарно працює 🤣🤣🤣
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05.07.2024 13:44 Ответить
А шо за захист такий?
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05.07.2024 13:55 Ответить
Як легко робиться покращення, треба забрати що вже було а потім шматками давати, і ось воно-щастя!
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05.07.2024 13:41 Ответить
Це називається ,, купи козу "
а потім продай ії
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05.07.2024 13:42 Ответить
А на выходнях слабо запилить целый день свет? или это такая социанальная справедливость по зеленски?
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05.07.2024 13:46 Ответить
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05.07.2024 13:49 Ответить
Проводять тестування, як зробити нам ще гірше?
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05.07.2024 13:51 Ответить
дякуємо найвеличнішому Зе за такий йбтм подарунок
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05.07.2024 14:07 Ответить
Супер проявить поблажливість до холопів, і вони йому простять нові тарифи. If you create a dEsert and then hand in a glass of water, you can't call it compassion .
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05.07.2024 14:18 Ответить
В той день коли не буде відключень, електроенергію не продаватимуть за кордон?
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05.07.2024 15:19 Ответить
Був такий старий анекдот про кінець світу в одній окремій державі.
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05.07.2024 15:49 Ответить
У Дніпрі просто знущання ДТЕК над населенням. Тупі графіки, які протягом дня змінюються в сторону відключення. Останніми днями третина доби тільки з електрикою. Народ на межі! В обговореннях і форумах - відверти заклики все розх.ярити, перекривати дороги тощо! Назріває революційна ситуація!
Любителю "форумів миру" і Ставок треба ТЕРМІНОВО щось вирішувати, а то буде все погано! І вийде з під контролю. Україна з тилу розкладеться!
Тема надважлива, а В.О. Прєзіка про посилення якогось "інформування" населення щось мичить...
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05.07.2024 15:53 Ответить
Ну то ви жируєте, Київщина має світла по 4 години на добу. Так ще й з них 10-20 хвилин крадуть😩
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05.07.2024 23:34 Ответить
 
 