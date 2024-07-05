Міноборони випробує у стабпунктах і госпіталях адаптивні костюми для поранених
Міністерство оборони України розробляє адаптивний костюм для поранених військових, який дасть змогу швидко переодягатися або звільнятися від одягу в стабілізаційних пунктах чи госпіталях, що забезпечить швидкий доступ медичного персоналу до лікувальних маніпуляцій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні оборонного відомства.
Зазначається, що проєкт реалізує Головне управління розвитку матеріального забезпечення спільно з представниками Збройних сил, українськими виробниками та волонтерами.
Яка мета проєкту?
Мета – забезпечити поранених військовослужбовців якісним та зручним одягом після евакуації з поля бою до стабілізаційних пунктів або госпіталів.
Технічне завдання було визначене Тилом командування Сил логістики ЗС України з урахуванням рекомендацій військових медиків та волонтерів.
Особливості адаптивного одягу
Основною особливістю адаптивного одягу є зручність використання липучок. Костюми передбачаються в декількох розмірах та зростах, з можливістю розширення для використання апарату Ілізарова під час лікування.
Одяг виконаний у нейтральних тонах, має вільний крій та включає натільну білизну (шорти, майка) та повсякденний варіант (фуфайка з короткими та довгими рукавами, штани). Адаптивні костюми розраховані як на чоловіків, так і на жінок.
У Міноборони повідомили, що нині кілька моделей українських виробників перебувають на етапі доопрацювання і будуть тестуватися в практичних умовах у ході військово-дослідних випробувань.
Нагадаємо, в лютому 2024 року в ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму: 50 тисяч літніх комплектів надійшли в армію.
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