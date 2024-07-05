Міноборони випробує у стабпунктах і госпіталях адаптивні костюми для поранених

Міністерство оборони України розробляє адаптивний костюм для поранених військових, який дасть змогу швидко переодягатися або звільнятися від одягу в стабілізаційних пунктах чи госпіталях, що забезпечить швидкий доступ медичного персоналу до лікувальних маніпуляцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Зазначається, що проєкт реалізує Головне управління розвитку матеріального забезпечення спільно з представниками Збройних сил, українськими виробниками та волонтерами.

Яка мета проєкту?

Мета – забезпечити поранених військовослужбовців якісним та зручним одягом після евакуації з поля бою до стабілізаційних пунктів або госпіталів.

Технічне завдання було визначене Тилом командування Сил логістики ЗС України з урахуванням рекомендацій військових медиків та волонтерів.

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Особливості адаптивного одягу

Основною особливістю адаптивного одягу є зручність використання липучок. Костюми передбачаються в декількох розмірах та зростах, з можливістю розширення для використання апарату Ілізарова під час лікування.

Одяг виконаний у нейтральних тонах, має вільний крій та включає натільну білизну (шорти, майка) та повсякденний варіант (фуфайка з короткими та довгими рукавами, штани). Адаптивні костюми розраховані як на чоловіків, так і на жінок.

У Міноборони повідомили, що нині кілька моделей українських виробників перебувають на етапі доопрацювання і будуть тестуватися в практичних умовах у ході військово-дослідних випробувань.

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