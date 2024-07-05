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Минобороны опробует в стабпунктах и ​​госпиталях адаптивные костюмы для раненых

Адаптивний одяг для поранених від Міноборони

Министерство обороны Украины разрабатывает адаптивный костюм для раненых военных, который позволит быстро переодеваться или освобождаться от одежды в стабилизационных пунктах или госпиталях, что обеспечит быстрый доступ медицинского персонала к лечебным манипуляциям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что проект реализует Главное управление развития материального обеспечения совместно с представителями Вооруженных сил, украинскими производителями и волонтерами.

Какова цель проекта?

Цель - обеспечить раненых военнослужащих качественной и удобной одеждой после эвакуации с поля боя в стабилизационные пункты или госпитали.

Техническое задание было определено Тылом командования Сил логистики ВС Украины с учетом рекомендаций военных медиков и волонтеров.

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Особенности адаптивной одежды

Основной особенностью адаптивной одежды является удобство использования липучек. Костюмы предусматриваются в нескольких размерах и росте, с возможностью расширения для использования аппарата Илизарова во время лечения.

Одежда выполнена в нейтральных тонах, имеет свободный крой и включает нательное белье (шорты, майка) и повседневный вариант (фуфайка с короткими и длинными рукавами, брюки). Адаптивные костюмы рассчитаны как на мужчин, так и на женщин.

В Минобороны сообщили, что сейчас несколько моделей украинских производителей находятся на этапе доработки и будут тестироваться в практических условиях в ходе военно-исследовательских испытаний.

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Напомним, в феврале 2024 года в ВСУ впервые начали выдавать женскую военную форму: 50 тысяч летних комплектов поступили в армию.

Автор: 

Минобороны (9421) одежда (165) военнослужащие (6183)


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У Пентагоні це вже давно е!
ще з операції Буря у пустелі.

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05.07.2024 15:07 Ответить
А чим погано, якщо ці костюми будуть відшивати Украінські виробники?
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05.07.2024 15:42 Ответить
 
 