Минобороны опробует в стабпунктах и ​​госпиталях адаптивные костюмы для раненых

Министерство обороны Украины разрабатывает адаптивный костюм для раненых военных, который позволит быстро переодеваться или освобождаться от одежды в стабилизационных пунктах или госпиталях, что обеспечит быстрый доступ медицинского персонала к лечебным манипуляциям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что проект реализует Главное управление развития материального обеспечения совместно с представителями Вооруженных сил, украинскими производителями и волонтерами.

Какова цель проекта?

Цель - обеспечить раненых военнослужащих качественной и удобной одеждой после эвакуации с поля боя в стабилизационные пункты или госпитали.

Техническое задание было определено Тылом командования Сил логистики ВС Украины с учетом рекомендаций военных медиков и волонтеров.

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Особенности адаптивной одежды

Основной особенностью адаптивной одежды является удобство использования липучек. Костюмы предусматриваются в нескольких размерах и росте, с возможностью расширения для использования аппарата Илизарова во время лечения.

Одежда выполнена в нейтральных тонах, имеет свободный крой и включает нательное белье (шорты, майка) и повседневный вариант (фуфайка с короткими и длинными рукавами, брюки). Адаптивные костюмы рассчитаны как на мужчин, так и на женщин.

В Минобороны сообщили, что сейчас несколько моделей украинских производителей находятся на этапе доработки и будут тестироваться в практических условиях в ходе военно-исследовательских испытаний.

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Напомним, в феврале 2024 года в ВСУ впервые начали выдавать женскую военную форму: 50 тысяч летних комплектов поступили в армию.