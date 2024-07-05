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Як дізнатися про наявність штрафу від ТЦК: Пояснення Мін’юсту

Як дізнатися про штраф від ТЦК

Інформацію про штраф від ТЦК можна дізнатися в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП).

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації", - пояснили у Мін'юсті.

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Особа може дізнатися чи відкриті відносно неї виконавчі провадження безпосередньо через АСВП, не відвідуючи при цьому відповідний орган державної виконавчої служби.

Як дізнатися про наявність штрафу?

Варто скористатись Автоматизованою системою виконавчого провадження. Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.

Автоматизована система виконавчого провадження - це комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу.

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Для цього необхідно перейти АВСП.

Пошук здійснюється за такими параметрами:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;
  • найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;
  • номер виконавчого провадження.

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Автор: 

Мін’юст (1603) мобілізація (3117) штраф (1880) ТЦК та СП (656)


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Топ коментарі
+20
И здесь наверняка сделают ловушку...Только введешь свои данные,они автоматом будут фиксироваться и передаваться тому же ТЦК...И тогда штраф будет...Все сделано по принципу Резерва,о Вас не знают-сдайте сами себя...Хотите узнать про штрафы-здайте сами себя.Эта страна,кроме как капканов наставить на своих граждан-ни на что не способна..Территория беззакония,мародерства и воровства..
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05.07.2024 16:23 Відповісти
+18
Без СУДа та слідства, "як завещав товарищь Сталін"?!
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05.07.2024 15:06 Відповісти
+17
А що на рахунок процедури накладення адмінпостанови? ТЦК вже само накладає адмінштраф, чи все ще має звертатися в суд? Як людина вчасно дізнається про майбутнє судове засідання, і зможе оскаржити це рішення?
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05.07.2024 15:00 Відповісти
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А що,16 липня вже настало?
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05.07.2024 15:00 Відповісти
А його хтось чекав ? То дата для лохів.
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05.07.2024 18:00 Відповісти
А що на рахунок процедури накладення адмінпостанови? ТЦК вже само накладає адмінштраф, чи все ще має звертатися в суд? Як людина вчасно дізнається про майбутнє судове засідання, і зможе оскаржити це рішення?
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05.07.2024 15:00 Відповісти
А какая разніца? Гірше ж не буде.
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05.07.2024 15:05 Відповісти
штраф автоматично накладує ТЦК, а оскаржити можна в суді
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05.07.2024 15:07 Відповісти
Ага, в течение 10 дней, когда о нем узнать невозможно, а на сайте исполнительной службы он появится черенз полгода, в 2 раза больше + комиссия исполнительной службы и обжаловать его уже будет невозможно, так как сроки прошли. Наперсточники хреновы.
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05.07.2024 17:35 Відповісти
сами конечно..суд не нужен, єто как инспекция по паркуванню накладівает и потом блокирует рахунки....
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05.07.2024 18:48 Відповісти
Особа ухиляється - робить спробу дізнатись про наявність штрафу і іі успішно фіксують
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05.07.2024 15:04 Відповісти
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05.07.2024 15:05 Відповісти
Без СУДа та слідства, "як завещав товарищь Сталін"?!
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05.07.2024 15:06 Відповісти
А штрафи куди підуть?
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05.07.2024 15:11 Відповісти
ХТО КРАДЕ? ВЛАДА КРАДЕ? САМІ ВИ КРАДЕТЕ!
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05.07.2024 15:26 Відповісти
Спокійніше буде не взнавати про наявність штрафу )
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05.07.2024 15:19 Відповісти
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05.07.2024 15:21 Відповісти
Особа може дізнатися чи відкриті відносно неї виконавчі провадження безпосередньо через АСВП. Пошук здійснюється за такими параметрами: ..... номер виконавчого провадження
===============

Щоб дізнатися чи є виконавчі провадження, то потрібно знати з номер? Але якщо я знаю номер, то значить я вже в курсі, що воно є...
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05.07.2024 15:29 Відповісти
є чатбот у вайбері, він без номеру шукає
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05.07.2024 15:42 Відповісти
там всі критерії пошуку "або". достатньо ПІБ
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06.07.2024 08:37 Відповісти
...дайте Українцю законну-легальну-достУпну зброю (звісно закон притомний до цього) - і усе стане чОтко.. без зебільних варіантів печерного кривосуддя по-зєлєнські-підєрмацьки усе досить швидко урегулюється, може навіть і без стрільби..
і це, до речі, стосуватиметься і до "земельних ресурсів" і до інших правоустановчих-майнових справ... та чи потрібно це мутній-зеленій владі імені Зєлєнскага?
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05.07.2024 15:42 Відповісти
а незаконна що погано стріляє ? 😁
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05.07.2024 15:43 Відповісти
..незаконна зброя, нажаль, найчастіше у пдрв без мізків, а вони, як правило, заодне із зеленою владою Зєлєнскага, яка усі зальоти порішає..
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05.07.2024 15:48 Відповісти
ну а навіщо вам законна тоді? чи ви вважаєте що законною можна стріляти зесрань без наслідків? 😁
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05.07.2024 15:52 Відповісти
..якщо ви досі не роздуплилися, то справжній Українець, навіть в умовах зеленської окупації, волів би застрелити собаку зеленського, "дермака-арахніду-верещук...", легальною зброєю... от такий парадокс.... але портновські хвойди у зраді стефанчука давно у курсі і цього ніколи не дозволять.. законом.. робімо висновки... а далі - що вже буде.... а може стати цікаво і несподівано...
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05.07.2024 16:04 Відповісти
Справжні Українці-це не ті, що з диванів обурюються, що їм дозволи на зброю у тилу не дають. А ті, що з легальною зброєю зараз на нулі від кацапських виродків Україну захищають.
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06.07.2024 11:00 Відповісти
..якщо ви колись служили у війську, то мали би знати, що військовий, на службі, у деяких своїх діях досить зв'язаний-обмежений і він не може висловлюватися і діяти, як це дозволено цивільному, Громадянину, Конституцією України, яка висіть у її "гаранта" Зєлєнскага у туалеті...
і мОже так статися, що той "гарант" руками дермака-татарова та ручних-беспринципних генералів використає військо, частину війська (яким "какаразніца - аби платили") проти Українців для остаточної узурпації влади так, що ***** голими руками, без бою, окупує усю Україну, як за добу окупував південний схід.. на жаль таке можливе і таке вже було..
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07.07.2024 10:48 Відповісти
Не треба мені балачки теревеніти про усяких зеленських-дєрмаків-татарових. Поки хлопці на нулі по 2 роки без ротацій, усі диванні спеціалісти розмовами про Конституцію, гарантів, узурпацію виправдовують своє небажання йти до тцк.
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07.07.2024 14:11 Відповісти
Звертайтесь до ЗСУ...
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05.07.2024 16:51 Відповісти
..якщо ви взагалІ служили у збройних силах, то маєте розуміти дурість свого висеру... там усе по-команді старшого, а воно може бути від зеленсько-дермовсько-аматорського до навіть **********-зрадницького...
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05.07.2024 17:50 Відповісти
те що пише ТЦК можно підтерти одне місце,в них немає повноважень
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05.07.2024 15:50 Відповісти
И здесь наверняка сделают ловушку...Только введешь свои данные,они автоматом будут фиксироваться и передаваться тому же ТЦК...И тогда штраф будет...Все сделано по принципу Резерва,о Вас не знают-сдайте сами себя...Хотите узнать про штрафы-здайте сами себя.Эта страна,кроме как капканов наставить на своих граждан-ни на что не способна..Территория беззакония,мародерства и воровства..
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05.07.2024 16:23 Відповісти
є чатбот у вайбері, він без номеру шукає
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05.07.2024 16:28 Відповісти
Нехай собi шукае...
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05.07.2024 17:27 Відповісти
А як знайти цей бот?
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05.07.2024 20:54 Відповісти
та він сам якось виліз, треба пошукати
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06.07.2024 06:54 Відповісти
та на єрб та асвп немає жодної авторизації, всі нормальні люди давно тисячі раз про себе перевіряли
бляха, що за стадо. 13 лайків.
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06.07.2024 08:36 Відповісти
О какой авторизации ты говоришь??Ты что,тугой и до тебя не доходит...Система может фиксировать твои данные,которые ты будешь просто вводить для проверки(как вирусное приложение по сбору информации) и передавать его куда то там на какие то сервера...в ТЦК,да хер знает куда-на проверку..Потому что человек,у которого все в порядке,не пойдет лазить по тем чат ботам,ЕРБ и прочим...и тем более не будет вводить данные соседа Миколи.Какая авторизация???Об этом даже речи не идет
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06.07.2024 10:07 Відповісти
у тебе біполярка
з одного боку ти настільки впевнений що у тебе "все в порядку", що жодного разу не перевіряв себе в реєстрах. Або ж настільки нема чого втрачати.
а з іншого боку ти боїшся що твої ПІБ хтось вкраде та кудись передасть на серверах без авторизації, і щось там з тими даними зробить
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06.07.2024 12:13 Відповісти
А зачем мне проверять?? Если ты косячишь налево-направо,тогда да,сиди не вылазь с реестров.. Данные с реестров стырят для штрафов,бо у нас так закон про мобилизацию подогнали,что технически штраф можно выписать любому мужику с 24.02.22г Если в стране бардак и законы или не работают,или их подгоняют чуть ли не задним числом-можно ждать чего угодно..Другое дело что в стране неразбериха и государство не знает о доброй половине своих граждан-что,где сейчас кто и как...
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06.07.2024 12:34 Відповісти
А шо, лячно? Всрався чи обдзюрився?
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06.07.2024 12:24 Відповісти
По перше, кацап, я задав питаня, а ось відповідь не отримав.
По друге, кацап, ні якой образи кацапе (бо у нас ображають а у московії оскорбляют).
По трете, кацап, коротка та конкретна відповідь на запитання буде?
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06.07.2024 13:05 Відповісти
По перше, кацап, змени свій нік на "Паниковский".
По другу, кацап, то шо ти сереш повсюди ми у курсі, ти ж з Параши.
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06.07.2024 18:13 Відповісти
По перше, кацап, піши на своєй кацапо-свинячій, бо українською у тебе не виходить.
По другу, кацап, ти знов не відповів на три запитання.
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06.07.2024 20:05 Відповісти
По перше, кацап, туди куди ти, кацап, мене намагаєшся послати, ти знаходишся від свого народження.
По друге, кацап, ти і на свойому, кацапо-свинячому, пішеш безграмотно та з помилками, як дебілоід.
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06.07.2024 20:24 Відповісти
И здесь наверняка сделают ловушку...Только введешь свои данные,они автоматом будут фиксироваться и передаваться тому же ТЦК...И тогда штраф будет...Все сделано по принципу Резерва,о Вас не знают-сдайте сами себя...Хотите узнать про штрафы-здайте сами себя.Эта страна,кроме как капканов наставить на своих граждан-ни на что не способна..Территория беззакония,мародерства и воровства..
******
Мені однокласник приблизно те ж саме сказав. Він працює обласним чиновником трохи нижче середнього рівня. Має справу з ветеранами. Був учасником АТО. Каже, допомагає ветеранам поза всяких бюрократичних процедур. За що його і лають, і матюкають. Але він робить своє!
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11.07.2024 22:31 Відповісти
Так,а разница в чем??Чтобы загрузить данные по себе-нужно ввести свои же данные...ФИО Они то как раз и будут собираться приложением,чат ботом,сайтом...и передаваться на проверку.Ага,кто тут такой с какой целью интересуется.И если нечего и не будет на тот момент,есть шанс-что впоследствии уже реально появится
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05.07.2024 17:08 Відповісти
Если у человека все впорядке,какого хера он пойдет по всяким чат ботам лазить и себя искать в штрафниках???Логично?
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05.07.2024 17:10 Відповісти
тільки якщо ти десятирічна дитина, а тому не працюєш, не маєш майна, бізнесів та грошей, не займаєш посад, не маєш ФОП, не керуєш авто
ще як варіант якщо тебе повністю утримує теща
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06.07.2024 12:18 Відповісти
Молодцы, рассказали об этапе, когда уже обжаловать невозможно и штраф в 2 раза увеличен. Надеюсь, суды все-таки будут иметь здравый смысл и проддлевать сроки подчаи исков по причине того, что человек не мог узнать о существовании штрафа в пределах 10 дней со дня наложения.
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05.07.2024 17:33 Відповісти
Альо юристи, накладання штрафу ТЦК прирівняне до накладання штрафу поліцією за порушення ПДР зняте на відео не витримує жодної критики!
Докази порушення ПДР, базуються на відефіксації, а докази ТЦК, на чому базуються? На субєктивних висновках зацікавлених осіб? Та ще й за відсутності "звинуваченого"? Куди ми докатились в правовому полі, до фейків рашки?
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05.07.2024 17:43 Відповісти
написав маячню і додав "Альо". І юристи кинулись реагувати безоплатно )
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06.07.2024 08:32 Відповісти
Маячня, це те, шо тобі впаяють будь-яку ***** без будь-яких доказів.
А ти плати, бо ти лох! Жодної судової процедури. Але ти плати!
Будь-який підор при посаді може тебе зачуханить!
Оце і є маячня!
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11.07.2024 22:40 Відповісти
то просто деякі забрехалися вже, намішали все в кучу.
які докази?
є ціла низка порушень коли тебе штрафують за відсутність дії - не вклеїв чергове фото в паспорт, не зареєстрував куплену зброю, не сплатив податок, не подав декларацію, не отримав ліцензію. У всіх випадках необхідно довести лише що людина здійснює певну діяльність, з якою пов'язаний обов'язок.
Так само є величезна кількість штрафів, яка накладається не судом і не по судовій процедурі.
Тож "будь який підор при посаді" завжди міг вас оштрафувати, але чомусь вас це не турбувало.
Тепер же виникли нові (скажімо, оновилися) суспільно-правові відносини щодо військового обліку.
Всі мають стати на облік. Що не так? Вклеювати фото в паспорт теж не хочеться, але треба.
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12.07.2024 12:08 Відповісти
"а докази ТЦК, на чому базуються" - на відсутності у тцк оновлених даних про віськовозобов'язаного. У людини не зафіксовано звернень щодо уточнення даних у тцк чи цнапі. Які ще докази потрібні ? Відеофіксація з усіх тцк та цнапів за 2 місяці, що людина туди не приходила ?
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06.07.2024 11:25 Відповісти
То есть, если они сами удалят, не внесут, изменят на свое усмотрение - и за это сами впояют ТЕБЕ штраф... Это прикольно...

Заинтересованная сторона которая единолично все может намутить решает твою судьбу без всяких проверок 3й "лицом" её собственных делишек!
Например отсутствие "обновления" по халатности самого опн тцк!
Или умышленные действия опг тцк по искажению данных или их отсутствии в базе...!
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06.07.2024 12:47 Відповісти
Якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу...

да, насрати на ті закони!
тцк заміняє суди!
постанова: оштрафувати весь правий берег києва! а, далі, їбітесь, як хочете.....
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05.07.2024 18:14 Відповісти
"тцк заміняє суди!"
Не істери. Суд не накладає штрафи. Такі повноваження є у тцк у справах про адміністративні порушення. А суд, у разі твоєї незгоди зі штрафом-визначає лише правомірність його накладення.
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06.07.2024 11:48 Відповісти
агов, юрист.
яка підстава? яка процедура?
так собі, від балди?
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06.07.2024 13:12 Відповісти
Тебе в Гуглі забанили ? Підстава-Закон від 11.04.2024 № 3633-IX. 60 діб від вступлення закону у силу на оновленння персональних даних, після чого-штраф за адміністративне правопорушення у разі неоновлення даних. Процедура-тцк подає позов про адміністративне правопорушення щодо порушника у суд, а той ухвалює його чи відмовляє. Треба бути юристом, щоб таке знайти ?
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06.07.2024 19:14 Відповісти



Суд не накладає штрафи. Такі повноваження є у тцк у справах про адміністративні порушення. А суд, у разі твоєї незгоди зі штрафом-визначає лише правомірність його накладення.


тцк подає позов про адміністративне правопорушення щодо порушника у суд, а той ухвалює його чи відмовляє.

тролякі всраті! ви там розберитесь між собою.
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06.07.2024 19:33 Відповісти
Ти, головне-не забувай там від тцк щільніше переховуватися.
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07.07.2024 00:10 Відповісти
то, он, на кого ти працюєш?
відстрочку відробляєш?
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07.07.2024 07:14 Відповісти
Поки ти про відсрочки мріяв і мрієш, я у перший день війни під військоматом уже в черзі стояв. Тож повторю-продовжуй і далі від тцк ховатися.
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07.07.2024 14:03 Відповісти
"Знімаю порчу, пристріт і штрафи ТЦК. Ворожка баба Галя".

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05.07.2024 19:12 Відповісти
а, можна замовити, порчу на сфінктер воєнкома?
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06.07.2024 13:13 Відповісти
добре! але як дізнатись про виникненя штрафу до того, як він потрапить у виконавчу службу?!
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05.07.2024 20:10 Відповісти
очередная пугалка на лоха)))
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05.07.2024 20:54 Відповісти
Ниють і скавчать як правило ті, хто оновив свої дані і не шарахається на вулиці від людей у військовій формі..
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06.07.2024 07:31 Відповісти
Примітивний развод, але й зебіли примітивні істоти
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06.07.2024 09:36 Відповісти
ТРЕТІЙ РІК ВІЙНИ, ЧОМУ НЕ МОЖНА НОРМАЛЬНО ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ ТЦК???? ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА НЕ ПРАЦЮЄ! ЛЮДИ ПОРУШУЮТЬ КОМЕНДАНТСЬКУ ГОДИНУ, ЗАЙМАЮТЬ ЧЕРГУ З 4 ГОДИН. ДО 13:00 ВСТИГАЮТЬ ПРИЙМАТИ ЛИШЕ 10 ЛЮДЕЙ, БЕЗ ЧЕРГИ ПРОВОДЯТЬ БЛАТНИХ. БОЯРСЬКИЙ ТЦК!
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06.07.2024 12:30 Відповісти
"Автоматизированная система исполнительного производства - это компьютерная программа, обеспечивающая сбор, хранение, учет, поиск, обобщение, предоставление сведений об исполнительном производстве ... должников"

А можно узнать кто то давал своё ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ на эти процедуры в отношении своих персональных данных посторонней структурой?
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06.07.2024 12:38 Відповісти
В країні не стільки злочинців багато (хоча і їх сотні тисяч, якщо не мільйон - я більш ніж певен, що 95% суддів, мусорів, прокурорів і т.д. і т.п. порушували закон і не раз), скільки ідіотів. 73%. Так що так, країна сильно хвора.
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06.07.2024 16:52 Відповісти
 
 