Як дізнатися про наявність штрафу від ТЦК: Пояснення Мін’юсту

Інформацію про штраф від ТЦК можна дізнатися в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП).

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації", - пояснили у Мін'юсті.

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Особа може дізнатися чи відкриті відносно неї виконавчі провадження безпосередньо через АСВП, не відвідуючи при цьому відповідний орган державної виконавчої служби.

Як дізнатися про наявність штрафу?

Варто скористатись Автоматизованою системою виконавчого провадження. Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.

Автоматизована система виконавчого провадження - це комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу.

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Для цього необхідно перейти АВСП.

Пошук здійснюється за такими параметрами:

прізвище, ім’я, по батькові;

число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

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