Як дізнатися про наявність штрафу від ТЦК: Пояснення Мін’юсту
Інформацію про штраф від ТЦК можна дізнатися в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП).
Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації", - пояснили у Мін'юсті.
Особа може дізнатися чи відкриті відносно неї виконавчі провадження безпосередньо через АСВП, не відвідуючи при цьому відповідний орган державної виконавчої служби.
Як дізнатися про наявність штрафу?
Варто скористатись Автоматизованою системою виконавчого провадження. Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.
Автоматизована система виконавчого провадження - це комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу.
Для цього необхідно перейти АВСП.
Пошук здійснюється за такими параметрами:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;
- найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;
- номер виконавчого провадження.
Будь ласка, зачекайте...
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Щоб дізнатися чи є виконавчі провадження, то потрібно знати з номер? Але якщо я знаю номер, то значить я вже в курсі, що воно є...
і це, до речі, стосуватиметься і до "земельних ресурсів" і до інших правоустановчих-майнових справ... та чи потрібно це мутній-зеленій владі імені Зєлєнскага?
і мОже так статися, що той "гарант" руками дермака-татарова та ручних-беспринципних генералів використає військо, частину війська (яким "какаразніца - аби платили") проти Українців для остаточної узурпації влади так, що ***** голими руками, без бою, окупує усю Україну, як за добу окупував південний схід.. на жаль таке можливе і таке вже було..
бляха, що за стадо. 13 лайків.
з одного боку ти настільки впевнений що у тебе "все в порядку", що жодного разу не перевіряв себе в реєстрах. Або ж настільки нема чого втрачати.
а з іншого боку ти боїшся що твої ПІБ хтось вкраде та кудись передасть на серверах без авторизації, і щось там з тими даними зробить
По друге, кацап, ні якой образи кацапе (бо у нас ображають а у московії оскорбляют).
По трете, кацап, коротка та конкретна відповідь на запитання буде?
По другу, кацап, то шо ти сереш повсюди ми у курсі, ти ж з Параши.
По другу, кацап, ти знов не відповів на три запитання.
По друге, кацап, ти і на свойому, кацапо-свинячому, пішеш безграмотно та з помилками, як дебілоід.
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Мені однокласник приблизно те ж саме сказав. Він працює обласним чиновником трохи нижче середнього рівня. Має справу з ветеранами. Був учасником АТО. Каже, допомагає ветеранам поза всяких бюрократичних процедур. За що його і лають, і матюкають. Але він робить своє!
ще як варіант якщо тебе повністю утримує теща
Докази порушення ПДР, базуються на відефіксації, а докази ТЦК, на чому базуються? На субєктивних висновках зацікавлених осіб? Та ще й за відсутності "звинуваченого"? Куди ми докатились в правовому полі, до фейків рашки?
А ти плати, бо ти лох! Жодної судової процедури. Але ти плати!
Будь-який підор при посаді може тебе зачуханить!
Оце і є маячня!
які докази?
є ціла низка порушень коли тебе штрафують за відсутність дії - не вклеїв чергове фото в паспорт, не зареєстрував куплену зброю, не сплатив податок, не подав декларацію, не отримав ліцензію. У всіх випадках необхідно довести лише що людина здійснює певну діяльність, з якою пов'язаний обов'язок.
Так само є величезна кількість штрафів, яка накладається не судом і не по судовій процедурі.
Тож "будь який підор при посаді" завжди міг вас оштрафувати, але чомусь вас це не турбувало.
Тепер же виникли нові (скажімо, оновилися) суспільно-правові відносини щодо військового обліку.
Всі мають стати на облік. Що не так? Вклеювати фото в паспорт теж не хочеться, але треба.
Заинтересованная сторона которая единолично все может намутить решает твою судьбу без всяких проверок 3й "лицом" её собственных делишек!
Например отсутствие "обновления" по халатности самого опн тцк!
Или умышленные действия опг тцк по искажению данных или их отсутствии в базе...!
да, насрати на ті закони!
тцк заміняє суди!
постанова: оштрафувати весь правий берег києва! а, далі, їбітесь, як хочете.....
Не істери. Суд не накладає штрафи. Такі повноваження є у тцк у справах про адміністративні порушення. А суд, у разі твоєї незгоди зі штрафом-визначає лише правомірність його накладення.
яка підстава? яка процедура?
так собі, від балди?
Суд не накладає штрафи. Такі повноваження є у тцк у справах про адміністративні порушення. А суд, у разі твоєї незгоди зі штрафом-визначає лише правомірність його накладення.
тцк подає позов про адміністративне правопорушення щодо порушника у суд, а той ухвалює його чи відмовляє.
тролякі всраті! ви там розберитесь між собою.
відстрочку відробляєш?
А можно узнать кто то давал своё ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ на эти процедуры в отношении своих персональных данных посторонней структурой?